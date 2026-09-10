הסוד לכבד קצוץ מוצלח הוא טיגון איטי של הבצל על אש קטנה, כך שיתקבל שחום ומתוק. תוספת התימין והשום אינה מסורתית ואינה הכרחית, אבל מקפיצה את הטעם ומומלצת.
כבד קצוץ
כשר
בשרי
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
40 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
8
כבד קצוץ
(צילום: דני לרנר, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
1
סועדים
לוח המרת מידות
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1/4 כוס שמן צמחי (קנולה או אחר) או שומן אווז
4 בצלים, קלופים וקצוצים
אפשרות: 3 ענפי תימין, עלים בלבד
אפשרות: 2 שיני שום, קלופות וקצוצות
1/2 ק"ג כבדי עוף, נקיים מגידים ומשומן, מחולקים לאונות
פלפל שחור גרוס
1 כפית שטוחה מלח
3 ביצים קשות, צוננות, קלופות
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ההכנה
  1. מחממים את השמן במחבת רחבה. מוסיפים את הבצל. מטגנים אותו דקה על להבה בינונית, ומנמיכים ללהבה נמוכה. מטגנים כ־20 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהבצל זהוב־שחום. כ־5 דקות לפני תום הטיגון מוסיפים – אם רוצים – את התימין ואת השום. מעבירים את הבצל המוכן לצלחת. מגבירים את עוצמת הלהבה לגבוהה ומחזירים את המחבת לכיריים.
  2. זורים פלפל שחור על הכבדים ומכניסים אותם למחבת. מטגנים כ־2 דקות מכל צד, עד שהכבדים עשויים אך תוכם נשאר ורדרד. מסירים מהכיריים, זורים מלח, ומניחים לצינון לטמפרטורת החדר.
  3. משאירים מחצית מכמות הבצל בצד. את המחצית השנייה מעבירים לקערת מעבד המזון. מוסיפים לקערה את הכבדים ואת הביצים ומעבדים בהפסקות לממרח לא חלק לגמרי. מוסיפים את הבצל ששמרנו בצד ומעבדים כ־5 שניות נוספות. מגישים, מומלץ לצד לחם או חלה טרייה ומלפפון חמוץ.
איך שומרים? עד 3 ימים, בכלי אטום במקרר.