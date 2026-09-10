מחממים את השמן במחבת רחבה. מוסיפים את הבצל. מטגנים אותו דקה על להבה בינונית, ומנמיכים ללהבה נמוכה. מטגנים כ־20 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהבצל זהוב־שחום. כ־5 דקות לפני תום הטיגון מוסיפים – אם רוצים – את התימין ואת השום. מעבירים את הבצל המוכן לצלחת. מגבירים את עוצמת הלהבה לגבוהה ומחזירים את המחבת לכיריים.