הסוד לכבד קצוץ מוצלח הוא טיגון איטי של הבצל על אש קטנה, כך שיתקבל שחום ומתוק. תוספת התימין והשום אינה מסורתית ואינה הכרחית, אבל מקפיצה את הטעם ומומלצת.
ההכנה
- מחממים את השמן במחבת רחבה. מוסיפים את הבצל. מטגנים אותו דקה על להבה בינונית, ומנמיכים ללהבה נמוכה. מטגנים כ־20 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהבצל זהוב־שחום. כ־5 דקות לפני תום הטיגון מוסיפים – אם רוצים – את התימין ואת השום. מעבירים את הבצל המוכן לצלחת. מגבירים את עוצמת הלהבה לגבוהה ומחזירים את המחבת לכיריים.
- זורים פלפל שחור על הכבדים ומכניסים אותם למחבת. מטגנים כ־2 דקות מכל צד, עד שהכבדים עשויים אך תוכם נשאר ורדרד. מסירים מהכיריים, זורים מלח, ומניחים לצינון לטמפרטורת החדר.
- משאירים מחצית מכמות הבצל בצד. את המחצית השנייה מעבירים לקערת מעבד המזון. מוסיפים לקערה את הכבדים ואת הביצים ומעבדים בהפסקות לממרח לא חלק לגמרי. מוסיפים את הבצל ששמרנו בצד ומעבדים כ־5 שניות נוספות. מגישים, מומלץ לצד לחם או חלה טרייה ומלפפון חמוץ.
איך שומרים? עד 3 ימים, בכלי אטום במקרר.