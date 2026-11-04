רוצים עוגיות בצהוב חזק? הוסיפו לבצק, עם הקמח, 1/4 כפית כורכום. הטעם לא יורגש

רוצים עוגיות בצהוב חזק? הוסיפו לבצק, עם הקמח, 1/4 כפית כורכום. הטעם לא יורגש

רוצים עוגיות בצהוב חזק? הוסיפו לבצק, עם הקמח, 1/4 כפית כורכום. הטעם לא יורגש