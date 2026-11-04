רוצים עוגיות בצהוב חזק? הוסיפו לבצק, עם הקמח, 1/4 כפית כורכום. הטעם לא יורגש
ההכנה
1. שמים בקערת המערבל עם וו הגיטרה את החמאה והסוכר ומערבלים לאט לקרם אחיד. מוסיפים את הביצה והחלמון ומערבלים להטמעה. מוסיפים את מיץ הלימון וקליפתו ומערבלים. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח ומערבלים לבצק אחיד. עוצרים.
2. מוציאים את הבצק, משטחים אותו לצורת דסקית, עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים במקרר שעה לפחות.
3. מחממים את התנור ל־175 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו). מרפדים שתי תבניות תנור בנייר אפייה.
4. הציפוי: שמים את הסוכר בקערית אחת ואת אבקת הסוכר בקערית אחרת.
5. יוצרים מהבצק כדורים בקוטר כ־1/2 2 ס"מ. מגלגלים בסוכר ולאחר מכן באבקת הסוכר, לציפוי מלא. מניחים בתבניות, במרווחים קלים.
6. אופים 15-12 דקות, עד שהעוגיות יציבות למגע. מוציאים ומניחים לצינון במשך כ־10 דקות. מגישים.
- איך שומרים? 4-3 ימים, בכלי אטום בטמפרטורת החדר (בקיץ - במקרר)