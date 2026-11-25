אפשר להגיש את המנה כשהיא חמה או כשהיא בטמפרטורת החדר.

אפשר להגיש את המנה כשהיא חמה או כשהיא בטמפרטורת החדר.

טיפ: אפשר להגיש את המנה כשהיא חמה או כשהיא בטמפרטורת החדר.

2. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה. יוצקים עליו את שמן הזית והבלסמי, מערבבים ומברישים לכיסוי מלא.

2. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה. יוצקים עליו את שמן הזית והבלסמי, מערבבים ומברישים לכיסוי מלא.

2. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה. יוצקים עליו את שמן הזית והבלסמי, מערבבים ומברישים לכיסוי מלא.