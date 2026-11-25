טיפ: אפשר להגיש את המנה כשהיא חמה או כשהיא בטמפרטורת החדר.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־180 מעלות בחום עליון־תחתון.
2. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה. יוצקים עליו את שמן הזית והבלסמי, מערבבים ומברישים לכיסוי מלא.
3. חותכים את האפרסמונים לשמיניות. משכיבים אותם בתבנית והופכים אותם לעיטוף בשמן־בלסמי (לחלופין, מברישים אותם). מפזרים מלח ופלפל.
4. אופים 20-15 דקות עד שהאפרסמונים מתרככים קלות ומשחימים, בעיקר בחלקם התחתון (אין צורך להפוך).
5. בינתיים מכינים את הרוטב: מערבבים את כל מרכיביו.
6. מעבירים את האפרסמונים לצלחת הגשה ומזליפים עליהם מהרוטב. מפזרים את הצ'ילי והאגוזים ומגישים חם או בטמפרטורת החדר.
- איך שומרים? ללא הרוטב, עד 3 ימים במקרר. אפשר לחמם קלות לפני ההגשה.