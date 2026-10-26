פרגית ברוטב דבש־לימון סטיקי
כשר
בשרי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
30 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
פרגית ברוטב דבש־לימון סטיקי
(צילום: בועז לביא, סגנון: נעה קנריק)
מצרכים
6
סועדים
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כ־4 יחידות (600 גרם) נתחי פרגיות ללא עצם
1/2 כוס (70 גרם) קורנפלור
מלח
לטיגון: 3-2 כפות שמן
אפשרות להגשה: אורז מבושל, בצל ירוק קצוץ, פלפל צ'ילי חתוך
לרוטב:
4-2 שיני שום
1 כפית פפריקה מתוקה
5-4 כפות דבש
1/2 כוס מיץ לימון טרי
מלח
פלפל שחור
:
0
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ההכנה
1. מפזרים את הקורנפלור בצלחת מתאימה. מניחים בו את נתחי הפרגיות והופכים לציפוי מלא. מתבלים את הנתחים במלח.
2. מחממים כ־2 כפות שמן במחבת וצולים את הפרגיות על להבה גבוהה 5-4 דקות מכל צד, עד הזהבה (אם צריך, הנמיכו את הלהבה). מוציאים ומניחים בצד. אם רוצים, פורסים את הפרגיות לרצועות ברוחב כ־1/2 1 ס"מ.
3. הרוטב: מחממים במחבת נקייה ככף שמן נוספת. מטגנים קצרות את השום, מוסיפים את הפפריקה, הדבש ומיץ הלימון ומביאים לרתיחה. מבשלים כדקה תוך ערבוב מדי פעם, עד שהרוטב מסמיך קלות. מתבלים במלח ובפלפל.
4. מניחים ברוטב הרותח את נתחי הפרגית ומבשלים כדקה מכל צד, עד שהרוטב יעטוף את הנתחים לגמרי. מסירים מהכיריים ומגישים חם, מומלץ על אורז ובתוספת בצל ירוק.
  • איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר. מומלץ לחמם במיקרוגל.