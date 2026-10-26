פרגית ברוטב דבש־לימון סטיקי

ההכנה
1. מפזרים את הקורנפלור בצלחת מתאימה. מניחים בו את נתחי הפרגיות והופכים לציפוי מלא. מתבלים את הנתחים במלח.
2. מחממים כ־2 כפות שמן במחבת וצולים את הפרגיות על להבה גבוהה 5-4 דקות מכל צד, עד הזהבה (אם צריך, הנמיכו את הלהבה). מוציאים ומניחים בצד. אם רוצים, פורסים את הפרגיות לרצועות ברוחב כ־1/2 1 ס"מ.
3. הרוטב: מחממים במחבת נקייה ככף שמן נוספת. מטגנים קצרות את השום, מוסיפים את הפפריקה, הדבש ומיץ הלימון ומביאים לרתיחה. מבשלים כדקה תוך ערבוב מדי פעם, עד שהרוטב מסמיך קלות. מתבלים במלח ובפלפל.
4. מניחים ברוטב הרותח את נתחי הפרגית ומבשלים כדקה מכל צד, עד שהרוטב יעטוף את הנתחים לגמרי. מסירים מהכיריים ומגישים חם, מומלץ על אורז ובתוספת בצל ירוק.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר. מומלץ לחמם במיקרוגל.