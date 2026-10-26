פרגית ברוטב דבש־לימון סטיקי

1. מפזרים את הקורנפלור בצלחת מתאימה. מניחים בו את נתחי הפרגיות והופכים לציפוי מלא. מתבלים את הנתחים במלח.

1. מפזרים את הקורנפלור בצלחת מתאימה. מניחים בו את נתחי הפרגיות והופכים לציפוי מלא. מתבלים את הנתחים במלח.

1. מפזרים את הקורנפלור בצלחת מתאימה. מניחים בו את נתחי הפרגיות והופכים לציפוי מלא. מתבלים את הנתחים במלח.