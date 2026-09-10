ההכנה
1. המלית: קולפים את התפוחים וחותכים לקוביות. מחממים סיר גדול על להבה בינונית. ממסים את החמאה, מוסיפים את התפוחים ומטגנים תוך ערבוב, עד הזהבה קלה. מוסיפים את הצימוקים, הסוכר החום, מיץ הלימון והקינמון, מערבבים ומבשלים (בסך הכול – כ־5 דקות בישול). מסירים מהלהבה, מוסיפים את הפודינג ומערבבים היטב. מעבירים את תכולת הסיר למסננת ומניחים לצינון מלא.
2. הרכבת המנה והעיטור: מחממים את התנור ומרדדים את הבצק בהתאם להנחיות במתכון הבסיס. מניחים מהמלית לאורך שלושת חלקי הבצק ומגלגלים. יוצרים מכל גליל צורת טבעת ומעבירים לתבנית. מברישים בביצה ומפזרים על כל מאפה ככף גרנולה.
3. אופים 40-35 דקות, עד שהבצק מזהיב היטב. מוציאים ומצננים קלות. מפזרים אבקת סוכר ומגישים.