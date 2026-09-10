1. המלית: קולפים את התפוחים וחותכים לקוביות. מחממים סיר גדול על להבה בינונית. ממסים את החמאה, מוסיפים את התפוחים ומטגנים תוך ערבוב, עד הזהבה קלה. מוסיפים את הצימוקים, הסוכר החום, מיץ הלימון והקינמון, מערבבים ומבשלים (בסך הכול – כ־5 דקות בישול). מסירים מהלהבה, מוסיפים את הפודינג ומערבבים היטב. מעבירים את תכולת הסיר למסננת ומניחים לצינון מלא.