בונוס מתוק: מגולגלים תפוחים עם גרנולה
כשר
חלבי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
17
בונוס מתוק: מגולגלים תפוחים עם גרנולה
(צילום: בועז לביא, מתכונים וסגנון: עמית דונסקוי)
מצרכים
4
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לבצק:
3 כוסות (420 גרם) קמח
1 שקיק (10 גרם) אבקת אפייה
1 כפית אבקת סודה לשתייה
1 כוס מים חמימים
1 כפית מלח
1/2 כוס שמן
לקימוח: כ־1/2 כוס קמח
להברשה: שמן זית או ביצה טרופה
למלית:
10 תפוחים מזן גרני סמית
50 גרם חמאה
100 גרם צימוקים
3 כפות סוכר חום
מיץ מ-1/2 לימון
1/4 כפית קינמון
4 כפות אינסטנט פודינג וניל
להברשה: ביצה טרופה
לפיזור:
כ-3 כפות גרנולה (ללא צימוקים או חמוציות)
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ההכנה
1. המלית: קולפים את התפוחים וחותכים לקוביות. מחממים סיר גדול על להבה בינונית. ממסים את החמאה, מוסיפים את התפוחים ומטגנים תוך ערבוב, עד הזהבה קלה. מוסיפים את הצימוקים, הסוכר החום, מיץ הלימון והקינמון, מערבבים ומבשלים (בסך הכול – כ־5 דקות בישול). מסירים מהלהבה, מוסיפים את הפודינג ומערבבים היטב. מעבירים את תכולת הסיר למסננת ומניחים לצינון מלא.
2. הרכבת המנה והעיטור: מחממים את התנור ומרדדים את הבצק בהתאם להנחיות במתכון הבסיס. מניחים מהמלית לאורך שלושת חלקי הבצק ומגלגלים. יוצרים מכל גליל צורת טבעת ומעבירים לתבנית. מברישים בביצה ומפזרים על כל מאפה ככף גרנולה.
3. אופים 40-35 דקות, עד שהבצק מזהיב היטב. מוציאים ומצננים קלות. מפזרים אבקת סוכר ומגישים.