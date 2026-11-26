סיפורה של ליאת זילברמ ן (46) מחיפה, גרושה ואמא לחמישה, מורה למחול ובעלת סטודיו לפילאטיס.

"זה קרה ביום שישי בצהריים לפני שמונה שנים. הייתי בבית עם שני הבנים הקטנים, אחד ישב בסלון והשני היה במטבח לידי. ישבתי ואכלתי צהריים, ומי שהיה אז בן הזוג שלי הגיע ודרש שאגיש לו גם. אמרתי, 'שנייה, אני כבר מסיימת', ובתגובה הוא העיף לי את הצלחת עם כל האוכל על הקיר. בהמשך הוא התחיל לתת לי אגרופים. באיזשהו שלב הוא גרר אותי והתחיל לחנוק אותי. הצלחתי לברוח לשירותים. בסרטון, שהוצג גם בבית המשפט, רואים אותו רץ לסגור את התריס, כי מול הבית יש מגרש כדורגל ובשישי בצהריים כל היישוב שבו גרנו אז בערך נמצא שם. לא סיפרתי לאף אחד על מה שקרה, לאף אחד, התביישתי מאוד.

גדלתי בחיפה במשפחה נורמטיבית ומבוססת, בת זקונים מבין שלושה. להורים שלי יש עסק ליבוא דלתות. רקדתי מגיל ארבע והייתה לי ילדות מאושרת ביי דה בוק. אחרי שירות צבאי במודיעין גרתי שנה בניו יורק, ואז הכרתי את מי שנהיה בעלי הראשון. עוד לפני שהתחתנו נכנסתי להיריון לא מתוכנן. לא רציתי לעשות הפלה והחלטנו להתחתן. הייתי בת 21. אחרי שנולד הבן השני שלנו התגרשנו.

בגיל 29 התחלתי לצאת עם מי שנהיה בעלי השני. הייתי בתקופה טובה, היה לי עסק של יצירות מעץ שיצרתי בעצמי, מכרתי לחנויות ולדוכנים בירידים, ובמקביל השתתפתי בקורס למשחק ובקורס קונדיטוריה. אחר כך התחלתי לימודי תואר בתיאטרון באוניברסיטת חיפה.

ההורים שלנו היו חברים 30 שנה, אמא שלי הייתה בחתונה הראשונה שלו ובבריתות של הילדים שלו. קניתי ממנו איזשהו מוצר, וחודש אחרי שקניתי, הוא התקשר ואמר שמגיע לי החזר כספי בגלל הפרשים בשער הדולר. הוא התעקש לתת לי את הצ'ק באופן אישי, אז נפגשנו בחוצות המפרץ. באיזשהו שלב הוא עבר לגור שני רחובות ממני ואחר כך סיפר לי שהוא התגרש.

"הוא שלח לי מלא סמסים, היה מגיע אליי לעבודה ומסמס לי מלמטה, 'תראי מה שמתי לך על האוטו', פעם דיסק, פעם פרחים. התייחסתי לזה כאל חיזור, זה אפילו הרשים אותי"

הוא חיזר אחריי באינטנסיביות: שלח לי מלא סמסים במשך כל היום, היה מגיע אליי לעבודה ומסמס לי מלמטה, 'תראי מה שמתי לך על האוטו', פעם דיסק, פעם פרחים. התייחסתי לזה כאל חיזור, זה אפילו הרשים אותי, איך הוא נלחם עליי. היום אני מבינה את זה אחרת.

באחד הימים הוא סיפר לי שיש לו בדיקה חשובה בהדסה עין כרם וביקש שאתלווה אליו. כשהגענו לירושלים הוא אמר שיש לו הפתעה בשבילי ולקח אותי למלון המלך דוד, סוויטה עם נוף לכותל, והציע לי נישואים. הייתי מבולבלת, לא ידעתי מה לענות. הרגשתי שאחרי כל מה שהוא השקיע בי אני לא רוצה לבאס אותו ואמרתי לו כן.

חשבתי שאני מאוהבת. הוא היה פרינס צ'ארמינג, יפיוף אמיתי, איש עסקים אמיד, בעל ידי זהב שמצליח בכול, על הנייר אין מושלם ממנו. נסענו לחופשות חלומיות בפריז, לונדון, מדריד, ואני לא אישה שלא ראתה עולם. באתי ממשפחה אמידה, אבל זה לא היה באותו קנה מידה בכלל. הוא היה מכניס אותי לחנויות יוקרה, נגיד לואי ויטון, מתיישב על הספה, מגישים לו שמפניה, והוא אומר למוכרת, 'איי וונט דיס, דיס אנד דיס' בנונשלנט. איזו אישה לא תעוף על זה? הרגשתי כמו ג'וליה רוברטס ב'אישה יפה'.

התחתנו בחתונת פאר בקיסריה, 500 אורחים. הוא נתן לי את כל התקציב בעולם, שלוש שמלות, איפור ושיער לאורך כל האירוע. הייתי בהיי מטורף, הרגשתי כמו סינדרלה. שבוע אחרי החתונה גיליתי שאני בהיריון. אחרי חודש הוא רצה להתגרש והשמיים נפלו עליי. לא הבנתי מאיפה זה בא, הייתי תמימה מאוד. לא רבנו. אחרי הרבה עליות ומורדות חזרנו להיות יחד ונולדו לנו עוד שני ילדים.

ואז היה אירוע אלימות נוסף על מה שקרה באותו יום שישי. התפתח בינינו ויכוח. הוא ניגש אליי, הצמיד אותי לקיר, חנק אותי ונתן לי אגרופים בפנים ובידיים. היו לי חתך מתחת לעין וסימנים על הגוף ועל הצוואר. עובדת סוציאלית שפגשתי שכנעה אותי להגיש תלונה במשטרה. הוא נידון למאסר של תשעה חודשים בפועל על עבירות אלימות כלפיי, שרוצו בעבודות שירות.

"מאז הגירושים לא הייתה לי זוגיות, כי עד היום לא רציתי. עכשיו אני כבר לא פוסלת, אני פתוחה לרעיון בזהירות הנדרשת"

אחרי הגירושים, עם חמישה ילדים, נאלצתי להמציא את עצמי מחדש. את העסק שהיה לי סגרתי עוד הרבה לפני, כי עבדתי אצלו. התחלתי לעבוד בעסק של ההורים שלי, השגתי מלגה מקרן רוטשילד ולמדתי הוראת מחול במכון וינגייט. בהמשך למדתי גם הדרכת פילאטיס, לקחתי הלוואה מהמשפחה והקמתי בבית סטודיו לפילאטיס. היום בערבים אני מלמדת פילאטיס ובבקרים מלמדת מחול בבית ספר. אני גם מעבירה חוגים לריקודי בטן לנשים. אם הייתי מסכימה להופיע כרקדנית בטן בחאפלות, כבר הייתי מיליונרית, אבל אני לא מוכנה להופיע לפני גברים.

מאז הגירושים לא הייתה לי זוגיות, כי עד היום לא רציתי. עכשיו אני כבר לא פוסלת, אני פתוחה לרעיון בזהירות הנדרשת.

בתקופה הקשה שאחרי הגירושים נעזרתי בסלי מזון מהרווחה, וכיום אני בעצמי מסייעת בארגון שמספק סלי מזון לאחרים. אני גם מתנדבת במקלטים לנשים מוכות ומסייעת למועדוניות רווחה. פעם בשנה אני מארגנת תרומת ילקוטים לילדים ממשפחות מצוקה.

בנוסף אני מעבירה הרצאות העצמה לנשים שפוחדות לצאת ממערכת זוגית אלימה. אני מספרת איך הצלתי את עצמי ומלמדת נשים אחרות לזהות נורות אדומות. הכי חשוב לדעת איך לעזוב, כי זה עלול להיגמר ברצח או כמעט רצח, כמו שראינו במקרה של שירה איסקוב".