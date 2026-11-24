מכירים את אלה שמגזימים עם ענייני הסימנים משמיים? נגיד: יורד גשם – זה סימן, יצאה השמש – זאת תשובה, יש עננים – אומרים לי משהו מלמעלה? אז גם אני כזאת. אני ממש משתדלת לא להיות, באמת, אבל זה חזק ממני. וככה היה לי גם עם הפשטידה הזאת. אני פותחת את האינסטגרם ומתכון אחרי מתכון, מרוסיה, מגרמניה, מארצות הברית, מכל מקום, מכינים פשטידת ברוקולי משלושה מרכיבים. לא משנה כמה אני גוללת, קופץ לי עוד מתכון. חברים, ברור שזה סימן! אז נכנעתי (מי ישמע איזו כניעה, עשר דקות עבודה), ומפה לשם התברר שהסימנים באמת ידעו מה לשלוח לי: הבנות שלי ואני אכלנו הכול ברגע שזה יצא מהתנור.