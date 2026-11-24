מכירים את אלה שמגזימים עם ענייני הסימנים משמיים? נגיד: יורד גשם – זה סימן, יצאה השמש – זאת תשובה, יש עננים – אומרים לי משהו מלמעלה? אז גם אני כזאת. אני ממש משתדלת לא להיות, באמת, אבל זה חזק ממני. וככה היה לי גם עם הפשטידה הזאת. אני פותחת את האינסטגרם ומתכון אחרי מתכון, מרוסיה, מגרמניה, מארצות הברית, מכל מקום, מכינים פשטידת ברוקולי משלושה מרכיבים. לא משנה כמה אני גוללת, קופץ לי עוד מתכון. חברים, ברור שזה סימן! אז נכנעתי (מי ישמע איזו כניעה, עשר דקות עבודה), ומפה לשם התברר שהסימנים באמת ידעו מה לשלוח לי: הבנות שלי ואני אכלנו הכול ברגע שזה יצא מהתנור.
אני עדיין מנסה להבין למה עד היום עשיתי פשטידות עם מאה שלבים כשהנה מתכון שלא צריך בו קמח (הוא אפילו ללא גלוטן), הוא דל פחמימה (ואפילו קיטוגני) וטעים טעים. תנסו ותבינו. מה אכפת לכם? זה עשר דקות.
טיפים:
- אפשר להשתמש בברוקולי קפוא שהופשר, אבל חשוב לסנן אותו היטב כי הוא מגיר הרבה נוזלים.
- כמובן שאפשר להוסיף מלח ופלפל. אני הכנתי בלי, ובאמת שזה היה טעים.
- את הפשטידה המוכנה אפשר לשמור עד 5 ימים בקופסה במקרר ולחמם לפני ההגשה.
ההכנה
1. מחממים תנור ל־200 מעלות בחום עליון ותחתון.
2. חותכים את הברוקולי לפרחים ומבשלים אותם בסיר עם מים רותחים במשך 10 דקות, עד שהם מתרככים.
3. מסננים היטב את הברוקולי ומניחים לו להצטנן מעט. חשוב להיפטר מעודפי הנוזלים כדי שהפשטידה לא תצא רטובה.
4. מרפדים תבנית אינגליש קייק רחבה (25X12 ס"מ) בנייר אפייה ומסדרים בתוכה את פרחי הברוקולי בשכבה אחידה.
5. טורפים את הביצים ויוצקים על הברוקולי.
6. מפזרים את המוצרלה המגוררת באופן אחיד.
7. מכניסים לתנור ואופים 25–30 דקות, עד שהגבינה מזהיבה והפשטידה מתייצבת.
8. מוציאים מהתנור, ממתינים כמה דקות להתייצבות, פורסים ומגישים.
- אריאל בן חמו היא מתכונאית. אינסטגרם: barieli.ariel, אתר: barieli.com
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