עד היום אני לא ממש מבינה איך פלפלים זכו להיות הירק הכי נפוץ למילוי, והחסה נדחפה לתחתית הרשימה, עד כדי כך שיש בתים שאפילו לא נחשפו לקונספט. אז הנה, אתקן את העוול ואכיר לכם את אחת המנות האהובות עליי מהמטבח התוניסאי של סבתי, מנה ששמורה במיוחד לנכדים אהובים ומרגישה תמיד כמו בית.

עד היום אני לא ממש מבינה איך פלפלים זכו להיות הירק הכי נפוץ למילוי, והחסה נדחפה לתחתית הרשימה, עד כדי כך שיש בתים שאפילו לא נחשפו לקונספט. אז הנה, אתקן את העוול ואכיר לכם את אחת המנות האהובות עליי מהמטבח התוניסאי של סבתי, מנה ששמורה במיוחד לנכדים אהובים ומרגישה תמיד כמו בית.

עד היום אני לא ממש מבינה איך פלפלים זכו להיות הירק הכי נפוץ למילוי, והחסה נדחפה לתחתית הרשימה, עד כדי כך שיש בתים שאפילו לא נחשפו לקונספט. אז הנה, אתקן את העוול ואכיר לכם את אחת המנות האהובות עליי מהמטבח התוניסאי של סבתי, מנה ששמורה במיוחד לנכדים אהובים ומרגישה תמיד כמו בית.