עד היום אני לא ממש מבינה איך פלפלים זכו להיות הירק הכי נפוץ למילוי, והחסה נדחפה לתחתית הרשימה, עד כדי כך שיש בתים שאפילו לא נחשפו לקונספט. אז הנה, אתקן את העוול ואכיר לכם את אחת המנות האהובות עליי מהמטבח התוניסאי של סבתי, מנה ששמורה במיוחד לנכדים אהובים ומרגישה תמיד כמו בית.
התקשרתי לסבתא לפני שנכנסתי למטבח, ביקשתי שתרענן את זכרוני, והיא התחילה ב"אווו, גם אני מכינה מחר וקניתי חסה ענקית, אין לי מקום במקרר לכלום" (לא מפתיע. כמעט בכל שיחה היא תגיד את זה). כדי שהמתכון יהיה מדויק, תרגמתי את ה"חופן" ואת ה"לפי העין" שלה, אבל השתדלתי לשמור על הקסם של סבתא.
- טיפ: סבתא שלי מכינה את המנה עם בשר בקר טחון, ואני משתמשת בתחליף טבעוני. אם מכינים עם בשר, ההנחיות זהות, רק מורידים את כמות הביצים לשתיים.
ההכנה (15–20 יחידות)
1. הרוטב: בסיר רחב ועמוק, מטגנים את השום ואת רסק העגבניות עם שמן הזית כ־2 דקות. מוסיפים את רוטב העגבניות, את התבלינים והמים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים על אש נמוכה עד להכנסת הממולאים.
2. מרתיחים סיר גדול עם מים. מבשלים את עלי החסה 2–3 דקות, עד שהם מתרככים. מוציאים.
3. המלית: בקערה מערבבים את כל המרכיבים עד לאיחוד.
4. מניחים כל עלה חסה על משטח העבודה כשפנים העלה פונה מעלה. מניחים בשליש התחתון כף גדושה מהמילוי ומגלגלים: מתחילים מלמטה, סוגרים מהצדדים ומגלגלים עד הסוף. חוזרים על הפעולה עם כל העלים, וסבתא מוסרת שאם נשאר קצת מילוי, מלאו עלי כרוב שגם אותם בישלתם מעט במים רותחים.
5. מניחים את הממולאים ברוטב, בצפיפות, כשהתפר של הגלגול כלפי מטה. הרוטב צריך להגיע עד ל־1/2 מגובה הממולאים. אם צריך, מוסיפים מים. מכסים ומבשלים 45–60 דקות.
- איך שומרים? במקרר, עד שלושה ימים
אריאל בן חמו היא מתכונאית. אינסטגרם: barieli.ariel, אתר: barieli.com
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