קוביות פרגית אפויות עם פתיתים וסלט

ההכנה

1. להניח את הפרגיות בקערה, להוסיף את כל מרכיבי הרוטב ולערבב היטב. לכסות את הקערה בניילון נצמד ולתת לפרגיות לנוח כשעה במקרר.

2. לחמם תנור ל־220 מעלות במצב גריל.

3. להניח את הפרגיות בתבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה ולצלות 15 דקות. לערבב את הפרגיות ולצלות עוד 20-15 דקות או עד שהפרגיות משחימות מכל הצדדים.

פתיתים אחד־אחד

טיפ: אם לא מגישים מיד, חשוב לערבב בתום הבישול כל כמה דקות, עד שהפתיתים מתקררים. אם הם התקררו בלי שעורבבו ונהפכו לגוש, אפשר לפורר אותם בקלות בחזרה לפתיתים אחד־אחד.

1. בסיר בינוני לשים 1 בצל גדול מגורר, 4 כפות שמן ומעט מלח ולטגן על אש בינונית 15-10 דקות או עד שהבצל מזהיב. 2. להוסיף 2 כוסות פתיתים ולטגן 3-2 דקות עד שחלק מהפתיתים משחימים מעט. 3. להוסיף תבלינים - 1/4 כפית כורכום, 1 כפית מלח וכ־1/4 כפית פלפל (או לפי הטעם) ולטגן כמה שניות.

4. להוסיף כ־3 כוסות מים רותחים, לערבב, לכסות את הסיר במגבת ולסגור במכסה. להעביר לאש הכי נמוכה ולבשל 10 דקות. 5. לאחר 10 דקות לכבות את האש, להסיר את המכסה, לערבב את הפתיתים (עדיין יהיו קצת נוזלים בסיר, וזה בסדר), לכסות שוב את הסיר ולתת לפתיתים מנוחה של 10 דקות. להסיר את המכסה, לערבב היטב ולהגיש מיד.

סלט עגבניות

1. לחתוך לקוביות 8 עגבניות ו־1 בצל סגול, לקצוץ 1 פלפל חריף ו־1/2 צרור עלי כוסברה ולכתוש 2-1 שיני שום.