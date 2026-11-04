חמין עוף ומקרוני

ההכנה

1. שוטפים היטב את השוקיים ומייבשים. מפזרים עליהן מלח ופלפל. מניחים כרבע מהשוקיים בסיר (כך שתתקבל שכבה אחת), יוצקים כמחצית מכמות השמן ומטגנים אותן כ־5 דקות מכל צד, עד שהן זהובות לגמרי. מוציאים לצלחת נפרדת ומטגנים בהדרגה את יתרת השוקיים (אין צורך להוסיף שמן).

2. מחזירים את כל השוקיים המטוגנות לסיר. יוצקים מים עד כיסוי. מוסיפים את הפפריקה ורסק העגבניות ומביאים לרתיחה. מכסים את הסיר ומבשלים עוד 15 דקות. מסירים מהכיריים ומעבירים את כל תכולת הסיר לקערה נפרדת.

3. מבשלים את המקרוני לפי הוראות היצרן ומסננים. יוצקים על המקרוני את יתרת השמן, מפזרים מעט מלח ופלפל ומערבבים.

4. בינתיים מחממים את התנור ל־120 מעלות.

5. מניחים כמחצית מכמות המקרוני בתחתית הסיר. מניחים עליהם את שוקי העוף ועליהן את יתרת המקרוני. יוצקים את הנוזלים שנותרו מבישול העוף ומוסיפים את הביצים. מכניסים לתנור ואופים 10-6 שעות. מגישים.