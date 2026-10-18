לחם פשטידה
כשר
חלבי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
9
שבלולי לחם עם פסטו וגבינה
(צילום: בועז לביא)
מצרכים
1
סועדים
לוח המרת מידות
סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות
בחר הכל
תבנית בקוטר 24-22 ס"מ
17-15 פרוסות לחם אחיד או אחר
כ־ 200 גרם ממרח פסטו מוכן
1/4 כוס שמן זית
5 ביצים
1 גביע (250 גרם) גבינה לבנה
1 כוס (240 מ"ל) חלב
מלח, פלפל שחור גרוס
1/4 כוס גבינת פרמזן או קשקבל מגולפת בעזרת קולפן ירקות
0
פריטים נוספו לרשימת הקניות
ההכנה
  1. מחממים את התנור ל־ 190 מעלות ומשמנים את התבנית.
  2. מסירים את הקרום הקשה מפרוסות הלחם (אין בו צורך).
  3. מערבבים את הפסטו עם שמן הזית ומורחים את התערובת על כל הפרוסות (מצד אחד בלבד). מגלגלים את פרוסות
  4. הלחם לשבלולים ומעמידים אותן בתבנית בצמידות זו לזו, כך שהתבנית תתמלא.
  5. שמים בקערה את הביצים, הגבינה הלבנה והחלב, מוסיפים מלח ופלפל וטורפים היטב.
  6. יוצקים את הבלילה לתבנית.
  7. אופים 45-40 דקות, עד שהמאפה זהוב ומבעבע. מוציאים, מפזרים את הפרמזן (או הקשקבל) ומגישים.
איך שומרים? עד יומיים, במקרר. מחממים לפני ההגשה