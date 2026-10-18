ההכנה
- מחממים את התנור ל־ 190 מעלות ומשמנים את התבנית.
- מסירים את הקרום הקשה מפרוסות הלחם (אין בו צורך).
- מערבבים את הפסטו עם שמן הזית ומורחים את התערובת על כל הפרוסות (מצד אחד בלבד). מגלגלים את פרוסות
- הלחם לשבלולים ומעמידים אותן בתבנית בצמידות זו לזו, כך שהתבנית תתמלא.
- שמים בקערה את הביצים, הגבינה הלבנה והחלב, מוסיפים מלח ופלפל וטורפים היטב.
- יוצקים את הבלילה לתבנית.
- אופים 45-40 דקות, עד שהמאפה זהוב ומבעבע. מוציאים, מפזרים את הפרמזן (או הקשקבל) ומגישים.
איך שומרים? עד יומיים, במקרר. מחממים לפני ההגשה