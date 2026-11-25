אפשר לחצות את העוגה לרוחבה ולמרוח את הקרם כשכבת אמצע. אפשר גם לוותר עליו לגמרי, ופשוט לפדר את העוגה באבקת סוכר.

אפשר לחצות את העוגה לרוחבה ולמרוח את הקרם כשכבת אמצע. אפשר גם לוותר עליו לגמרי, ופשוט לפדר את העוגה באבקת סוכר.

טיפ 2: אפשר לחצות את העוגה לרוחבה ולמרוח את הקרם כשכבת אמצע. אפשר גם לוותר עליו לגמרי, ופשוט לפדר את העוגה באבקת סוכר.

1. מחממים את התנור ל־180 מעלות, מומלץ בחום עליון־תחתון. משמנים תבנית אינגליש קייק גדולה או תבנית בקוטר 22 ס"מ. אם רוצים, מפזרים מעט סוכר דמררה בתחתיתה.

1. מחממים את התנור ל־180 מעלות, מומלץ בחום עליון־תחתון. משמנים תבנית אינגליש קייק גדולה או תבנית בקוטר 22 ס"מ. אם רוצים, מפזרים מעט סוכר דמררה בתחתיתה.

1. מחממים את התנור ל־180 מעלות, מומלץ בחום עליון־תחתון. משמנים תבנית אינגליש קייק גדולה או תבנית בקוטר 22 ס"מ. אם רוצים, מפזרים מעט סוכר דמררה בתחתיתה.