טיפ 1: העוגה יכולה להיות חלבית או פרווה, לבחירתכם (הקרם חלבי).
טיפ 2: אפשר לחצות את העוגה לרוחבה ולמרוח את הקרם כשכבת אמצע. אפשר גם לוותר עליו לגמרי, ופשוט לפדר את העוגה באבקת סוכר.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־180 מעלות, מומלץ בחום עליון־תחתון. משמנים תבנית אינגליש קייק גדולה או תבנית בקוטר 22 ס"מ. אם רוצים, מפזרים מעט סוכר דמררה בתחתיתה.
2. שמים בקערת המערבל את הביצים והסוכר ומקציפים במהירות כ־2 דקות, לבלילה בהירה. מורידים את המהירות, מוסיפים את השמן, רסק התפוחים (או היוגורט), המלח, אבקת הסודה, הקינמון (והתבלינים הנוספים, אם רוצים) ומערבלים כדקה. מוסיפים את הקמח ואת האפרסמון המגורר ומערבלים רק עד שמתקבלת עיסה אחידה ולא יותר.
3. יוצקים את העיסה לתבנית ומיישרים. מפזרים את סוכר הדמררה ואם רוצים – גם אגוזים או שקדים.
4. אופים 60–65 דקות, עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא עם פירורים. מוציאים ומניחים לצינון.
5. אם רוצים, מכינים את הקרם: שמים בקערת המערבל את כל מרכיביו ומקציפים לקרם יציב.
6. מורחים על העוגה, מעטרים באפרסמון ומגישים.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר (ללא הקרם, אפשר לשמור בטמפרטורת החדר).