כשנוגעים בשורש טרי של רהמניה (Rehmannia glutinosa) מבינים מה מקור שמה: glutinosa פירושו דביק או צמיג, בגלל המרקם הדביק האופייני של השורש.

בסין היא נחשבת לאחד מצמחי המרפא המרכזיים כבר מאות שנים, וצורת העיבוד שלה משנה את אופן השימוש בה.

לפי הרפואה המערבית:

למרות השימוש המסורתי הנרחב ברהמניה, מספר המחקרים הקליניים על הצמח מועט, ורוב המחקרים נערכו על פורמולות שמשלבות אותה עם צמחים נוספים.

עם זאת, מחקר קליני גדול יחסית בדק נגזרות פעילות של רהמניה שניתנו עם טיפול תרופתי ומצא שיפור בחלק מהמדדים אצל חולי גלומרולונפריטיס - דלקת כרונית בכליות.

מחקרים על פורמולות סיניות שמכילות רהמניה מצאו שיפור אפשרי בגלי חום ובתסמינים נוספים של גיל המעבר, אבל אי אפשר לקבוע שההשפעה נובעת מרהמניה בלבד.

לפי הרפואה הסינית:

נחשבת לצמח מרכזי המסייע להזנת הדם, בעיקר בכבד ובכליות. משתמשים בה מסורתית במצבי חולשה, סחרחורת, יובש, הזעות לילה, טנטון ותסמינים שונים סביב גיל המעבר והמחזור החודשי.

איך משתמשים?

ברפואת הצמחים המערבית המודרנית משתמשים ברהמניה בעיקר כצמח מחזק ומזין, לעתים בפורמולות למצבי עייפות, חולשה, גיל המעבר ומצבים דלקתיים.

מרתח של השורש: מרתיחים במים 9-15 גרם שורש (ביום), מצננים ושותים.

כמוסות ותמציות נוזליות: המינון משתנה לפי סוג התמצית וריכוזה. לעתים קרובות היא ניתנת כחלק מפורמולה ולא כצמח יחיד.

זהירות!

רהמניה עלולה לגרום אצל חלק מהאנשים לשלשול, נפיחות, כאבי בטן או אי־ נוחות במערכת העיכול.

לא מומלץ בהיריון ובהנקה.

הערה: כשנוטלים צמחי מרפא יש להתייעץ עם הרופא/ה המטפל/ת ולוודא שהתוסף אינו משפיע על תרופות אחרות או על מדדים רפואיים.