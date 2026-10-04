ארוחת צהריים קלה ומהירה, תבשיל שמכיל הכול בסיר אחד. כדי לקצר תהליכים עוד יותר, אני משתמשת בחומוס מקופסת שימורים. אין פשוט מזה.

אורז עם בשר טחון בסיר אחד ( צילום: אסף מזרחי ) כשר כשר בשרי בשרי זמן הכנה 15 דקות זמן כולל 50 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 12 אורז עם בשר טחון בסיר אחד ( צילום: אסף מזרחי ) מצרכים סועדים לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 2 כפות שמן זית או קנולה 1 בצל, קצוץ מלח 1/2 קילו בשר טחון 1 פלפל אדום, חתוך לקוביות 1 שן שום, כתושה 1/2 כף פפריקה מתוקה 1/4 כפית כמון מעט פלפל שחור 1 כוס אורז פרסי שטוף 1 כוס גרגירי חומוס מבושלים מקופסת שימורים 2 כוסות מים רותחים 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון אורז עם בשר טחון בסיר אחד :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/hj67nqg5fl

ההכנה

1. לשים בסיר בינוני את השמן ולחמם על אש גבוהה־בינונית. להוסיף לסיר את הבצל ומעט מלח ולטגן עד הזהבה, 10-7 דקות.

2. להוסיף את הבשר הטחון ולטגן עד השחמה. בהתחלה הבשר יוציא הרבה נוזלים, לתת להם להתאדות ולהמשיך לטגן עד שהוא משחים.

3. להוסיף את הפלפל האדום ולטגן כ־3 דקות.

4. להוסיף לסיר את השום, הפפריקה, הכמון, כפית מלח ופלפל שחור ולטגן כמה שניות.

5. להוסיף את האורז, גרגירי החומוס והמים הרותחים, לערבב ולהביא לרתיחה.

6. ברגע שרותח, להנמיך לאש נמוכה, לכסות את הסיר ולבשל 20 דקות.

7. לאחר הבישול, לכבות את האש ולהשאיר את הסיר מכוסה (לא לפתוח!) עוד 10 דקות.