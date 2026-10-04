אורז עם בשר טחון בסיר אחד

ארוחת צהריים קלה ומהירה, תבשיל שמכיל הכול בסיר אחד. כדי לקצר תהליכים עוד יותר, אני משתמשת בחומוס מקופסת שימורים. אין פשוט מזה.
ההכנה
1. לשים בסיר בינוני את השמן ולחמם על אש גבוהה־בינונית. להוסיף לסיר את הבצל ומעט מלח ולטגן עד הזהבה, 10-7 דקות.
2. להוסיף את הבשר הטחון ולטגן עד השחמה. בהתחלה הבשר יוציא הרבה נוזלים, לתת להם להתאדות ולהמשיך לטגן עד שהוא משחים.
3. להוסיף את הפלפל האדום ולטגן כ־3 דקות.
4. להוסיף לסיר את השום, הפפריקה, הכמון, כפית מלח ופלפל שחור ולטגן כמה שניות.
5. להוסיף את האורז, גרגירי החומוס והמים הרותחים, לערבב ולהביא לרתיחה.
6. ברגע שרותח, להנמיך לאש נמוכה, לכסות את הסיר ולבשל 20 דקות.
7. לאחר הבישול, לכבות את האש ולהשאיר את הסיר מכוסה (לא לפתוח!) עוד 10 דקות.
8. לפתוח את המכסה ועם מזלג או כף עץ לאוורר בעדינות את האורז ולהגיש.