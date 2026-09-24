ההכנה
1. מניחים את התמרים בקערה, מכסים במים רותחים וממתינים דקה. מסננים, קולפים בעדינות את התמרים ומגלענים אותם.
2. מברישים בשמן זית נייר אפייה. מניחים עליו את התמרים. מברישים נייר נוסף ומניחים אותו הפוך על התמרים (הצד המשומן פונה מטה). מרדדים את התמרים במערוך, לקבלת משטח דקיק, כמו קרפצ'ו (אפשר להכין עד יום מראש, לעטוף בניילון נצמד ולאחסן במקרר).
3. הסלסה: קולפים את התפוח וקוצצים אותו לקוביות זעירות. מעבירים לקערה, קוצצים גם את עלי הנענע והפלפל החריף ומוסיפים לקערה. מוסיפים את שאר המרכיבים וכף שמן זית ומערבבים היטב לספיגת טעמים (אפשר להכין, ללא מיץ הלימון, כמה שעות מראש. לפני השימוש, מוסיפים את הלימון ומערבבים).
4. מעבירים את קרפצ׳ו התמרים לצלחת הגשה. מפזרים עליו את הסלסה ומגישים.
- השפית נופר זוהר היא יועצת קולינרית ומלווה עסקים בתחום, יוצרת תוכן ומעבירה סדנאות לבישול תאילנדי