1. מניחים את התמרים בקערה, מכסים במים רותחים וממתינים דקה. מסננים, קולפים בעדינות את התמרים ומגלענים אותם.

1. מניחים את התמרים בקערה, מכסים במים רותחים וממתינים דקה. מסננים, קולפים בעדינות את התמרים ומגלענים אותם.

1. מניחים את התמרים בקערה, מכסים במים רותחים וממתינים דקה. מסננים, קולפים בעדינות את התמרים ומגלענים אותם.

2. מברישים בשמן זית נייר אפייה. מניחים עליו את התמרים. מברישים נייר נוסף ומניחים אותו הפוך על התמרים (הצד המשומן פונה מטה). מרדדים את התמרים במערוך, לקבלת משטח דקיק, כמו קרפצ'ו (אפשר להכין עד יום מראש, לעטוף בניילון נצמד ולאחסן במקרר).

2. מברישים בשמן זית נייר אפייה. מניחים עליו את התמרים. מברישים נייר נוסף ומניחים אותו הפוך על התמרים (הצד המשומן פונה מטה). מרדדים את התמרים במערוך, לקבלת משטח דקיק, כמו קרפצ'ו (אפשר להכין עד יום מראש, לעטוף בניילון נצמד ולאחסן במקרר).

2. מברישים בשמן זית נייר אפייה. מניחים עליו את התמרים. מברישים נייר נוסף ומניחים אותו הפוך על התמרים (הצד המשומן פונה מטה). מרדדים את התמרים במערוך, לקבלת משטח דקיק, כמו קרפצ'ו (אפשר להכין עד יום מראש, לעטוף בניילון נצמד ולאחסן במקרר).