מקור הסלאסיה (Salacia Reticulata) בסרי לנקה ובדרום הודו. ברפואה האיורוודית משתמשים בשורש ובגבעול של הצמח כבר מאות שנים, בעיקר לטיפול בסוכרת: שתיית מים שהושרו בכוס העשויה מעץ הסלאסיה, מתוך אמונה שהמים סופגים את חומריו הפעילים.

מקור הסלאסיה (Salacia Reticulata) בסרי לנקה ובדרום הודו. ברפואה האיורוודית משתמשים בשורש ובגבעול של הצמח כבר מאות שנים, בעיקר לטיפול בסוכרת: שתיית מים שהושרו בכוס העשויה מעץ הסלאסיה, מתוך אמונה שהמים סופגים את חומריו הפעילים.

מקור הסלאסיה (Salacia Reticulata) בסרי לנקה ובדרום הודו. ברפואה האיורוודית משתמשים בשורש ובגבעול של הצמח כבר מאות שנים, בעיקר לטיפול בסוכרת: שתיית מים שהושרו בכוס העשויה מעץ הסלאסיה, מתוך אמונה שהמים סופגים את חומריו הפעילים.

עשויה לסייע באיזון רמות הסוכר בדם. החומרים הפעילים בצמח מעכבים אנזימים המפרקים את הפחמימות במעי וכך מאיטים את ספיגת הסוכר ומפחיתים את העלייה ברמות הגלוקוז לאחר הארוחה.

עשויה לסייע באיזון רמות הסוכר בדם. החומרים הפעילים בצמח מעכבים אנזימים המפרקים את הפחמימות במעי וכך מאיטים את ספיגת הסוכר ומפחיתים את העלייה ברמות הגלוקוז לאחר הארוחה.

נמצא כי תמצית סלאסיה עשויה לסייע באיזון רמות הסוכר בדם. החומרים הפעילים בצמח מעכבים אנזימים המפרקים את הפחמימות במעי וכך מאיטים את ספיגת הסוכר ומפחיתים את העלייה ברמות הגלוקוז לאחר הארוחה.

בחלק מהמחקרים נמצאה גם ירידה ברמות הסוכר בצום ובהמוגלובין המסוכרר (HbA1c) המעידה על ממוצע רמות הסוכר לאורך זמן. נמצאו גם עדויות לשיפור ברמות הטריגליצרידים.

בחלק מהמחקרים נמצאה גם ירידה ברמות הסוכר בצום ובהמוגלובין המסוכרר (HbA1c) המעידה על ממוצע רמות הסוכר לאורך זמן. נמצאו גם עדויות לשיפור ברמות הטריגליצרידים.

בחלק מהמחקרים נמצאה גם ירידה ברמות הסוכר בצום ובהמוגלובין המסוכרר (HbA1c) המעידה על ממוצע רמות הסוכר לאורך זמן. נמצאו גם עדויות לשיפור ברמות הטריגליצרידים.

במחקרים קליניים משתמשים בתמציות במינונים שונים, ובהם 500 מ"ג ביום. המינון תלוי בסוג התמצית ובריכוז החומרים הפעילים, ולכן יש להתאים אותו בעזרת איש מקצוע.

במחקרים קליניים משתמשים בתמציות במינונים שונים, ובהם 500 מ"ג ביום. המינון תלוי בסוג התמצית ובריכוז החומרים הפעילים, ולכן יש להתאים אותו בעזרת איש מקצוע.

כמוסות: במחקרים קליניים משתמשים בתמציות במינונים שונים, ובהם 500 מ"ג ביום. המינון תלוי בסוג התמצית ובריכוז החומרים הפעילים, ולכן יש להתאים אותו בעזרת איש מקצוע.

השילוב עלול להגביר את ההשפעה על רמות הסוכר ולכן מחייב ייעוץ רפואי ומעקב.

השילוב עלול להגביר את ההשפעה על רמות הסוכר ולכן מחייב ייעוץ רפואי ומעקב.

תרופות לסוכרת: השילוב עלול להגביר את ההשפעה על רמות הסוכר ולכן מחייב ייעוץ רפואי ומעקב.