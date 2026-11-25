מקור הסלאסיה (Salacia Reticulata) בסרי לנקה ובדרום הודו. ברפואה האיורוודית משתמשים בשורש ובגבעול של הצמח כבר מאות שנים, בעיקר לטיפול בסוכרת: שתיית מים שהושרו בכוס העשויה מעץ הסלאסיה, מתוך אמונה שהמים סופגים את חומריו הפעילים.
לפי מחקרים קליניים:
נמצא כי תמצית סלאסיה עשויה לסייע באיזון רמות הסוכר בדם. החומרים הפעילים בצמח מעכבים אנזימים המפרקים את הפחמימות במעי וכך מאיטים את ספיגת הסוכר ומפחיתים את העלייה ברמות הגלוקוז לאחר הארוחה.
בחלק מהמחקרים נמצאה גם ירידה ברמות הסוכר בצום ובהמוגלובין המסוכרר (HbA1c) המעידה על ממוצע רמות הסוכר לאורך זמן. נמצאו גם עדויות לשיפור ברמות הטריגליצרידים.
לפי הרפואה המסורתית:
כאמור, ברפואה האיורוודית משתמשים בסלאסיה לטיפול בהפרעות במשק הסוכר ובמשקל הגוף.
הצמח משמש באופן מסורתי להקלה על כאבים ראומטיים ונפיחות.
משתמשים בו גם לטיפול בגרד ובבעיות עור שונות.
איך משתמשים?
מרתח: ברפואה המסורתית מכינים מרתח מהשורש או מגבעול הצמח.
כמוסות: במחקרים קליניים משתמשים בתמציות במינונים שונים, ובהם 500 מ"ג ביום. המינון תלוי בסוג התמצית ובריכוז החומרים הפעילים, ולכן יש להתאים אותו בעזרת איש מקצוע.
זהירות!
תרופות לסוכרת: השילוב עלול להגביר את ההשפעה על רמות הסוכר ולכן מחייב ייעוץ רפואי ומעקב.
היריון והנקה: מומלץ להימנע.
תופעות לוואי: ייתכנו גזים, אי־נוחות בבטן או שלשולים.
הצמח אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי בסוכרת.
הערה: כשנוטלים צמחי מרפא יש להתייעץ עם הרופא/ה המטפל/ת ולוודא שהתוסף אינו משפיע על תרופות אחרות או על מדדים רפואיים.
- הכותבת היא דיאטנית קלינית ומטפלת בצמחי מרפא