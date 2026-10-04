פתיתים ונקניקיות בסיר אחד

הרבה פעמים אני מחליפה את הפתיתים בפסטה קטנה וגם זה יוצא מדהים.

הרבה פעמים אני מחליפה את הפתיתים בפסטה קטנה וגם זה יוצא מדהים.

טיפ: הרבה פעמים אני מחליפה את הפתיתים בפסטה קטנה וגם זה יוצא מדהים.

1. לחמם את השמן בסיר בינוני על אש בינונית. להוסיף בצל קצוץ ומעט מלח ולטגן עד שהבצל הופך לשקוף, כ־5 דקות.

1. לחמם את השמן בסיר בינוני על אש בינונית. להוסיף בצל קצוץ ומעט מלח ולטגן עד שהבצל הופך לשקוף, כ־5 דקות.

1. לחמם את השמן בסיר בינוני על אש בינונית. להוסיף בצל קצוץ ומעט מלח ולטגן עד שהבצל הופך לשקוף, כ־5 דקות.