פתיתים ונקניקיות בסיר אחד

טיפ: הרבה פעמים אני מחליפה את הפתיתים בפסטה קטנה וגם זה יוצא מדהים.
ההכנה
1. לחמם את השמן בסיר בינוני על אש בינונית. להוסיף בצל קצוץ ומעט מלח ולטגן עד שהבצל הופך לשקוף, כ־5 דקות.
2. להוסיף את הנקניקיות ולטגן עד הזהבה.
3. להוסיף את הפתיתים, השום, הפפריקה, המלח ופלפל שחור ולטגן כמה שניות.
4. להוסיף את רסק העגבניות והסילאן ולערבב. להוסיף את המים הרותחים, לערבב, להגביר לאש גבוהה ולהביא לרתיחה.
5. להניח את הסיר על אש נמוכה, לכסות במכסה ולבשל 10 דקות. לכבות את האש, לפתוח את המכסה, לערבב מעט, לסגור שוב ולתת מנוחה של 10 דקות.
6. להסיר את המכסה, לערבב ולהגיש.