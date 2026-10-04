טיפ: הרבה פעמים אני מחליפה את הפתיתים בפסטה קטנה וגם זה יוצא מדהים.
פתיתים ונקניקיות בסיר אחד
כשר
בשרי
זמן הכנה
10 דקות
זמן כולל
25 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
12
פתיתים ונקניקיות בסיר אחד
( צילום: אסף מזרחי)
מצרכים
6
סועדים
לוח המרת מידות
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1/4 כוס שמן זית או קנולה
1 בצל, קצוץ
מלח
6 נקניקיות שאוהבים, חתוכות לעיגולים
2 כוסות פתיתים (חצי חבילה, בסך הכול 250 גרם)
1 שן שום, כתושה
2 כפיות פפריקה
1 כפית מלח
מעט פלפל שחור
1 קופסה (100 גרם) רסק עגבניות
1 כף סילאן
5 כוסות מים רותחים
0
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ההכנה
1. לחמם את השמן בסיר בינוני על אש בינונית. להוסיף בצל קצוץ ומעט מלח ולטגן עד שהבצל הופך לשקוף, כ־5 דקות.
2. להוסיף את הנקניקיות ולטגן עד הזהבה.
3. להוסיף את הפתיתים, השום, הפפריקה, המלח ופלפל שחור ולטגן כמה שניות.
4. להוסיף את רסק העגבניות והסילאן ולערבב. להוסיף את המים הרותחים, לערבב, להגביר לאש גבוהה ולהביא לרתיחה.
5. להניח את הסיר על אש נמוכה, לכסות במכסה ולבשל 10 דקות. לכבות את האש, לפתוח את המכסה, לערבב מעט, לסגור שוב ולתת מנוחה של 10 דקות.
6. להסיר את המכסה, לערבב ולהגיש.