מקלות פילו עם בשר טחון ורימונים
כשר
בשרי
זמן הכנה
40 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
17
מקלות פילו עם בשר טחון ורימונים
(צילום: בועז לביא, סגנון: עמית דונסקוי)
מצרכים
8
סועדים
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16 עלי פילו, מופשרים או צוננים
להברשה: תרסיס שמן או שמן קנולה
אפשרות: שקדים גרוסים
לעיטור: עלי כוסברה קצוצים
לעיטור: גרגירי רימון
למלית:
2 כפות שמן זית
2 בצלים, קלופים וקצוצים דק
300 גרם בשר בקר טחון
1 כפית רכז רימונים
מלח
פלפל שחור
לרוטב:
1/2 כוס רוטב סויה
1/2 פלפל חריף, קצוץ דק
2 כפיות ג'ינג'ר טרי מגורר
2 גבעולי בצל ירוק, קצוצים דק
1 כף דבש
1 כפית שמן שומשום
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ההכנה
1. המלית: מחממים היטב מחבת, יוצקים את שמן הזית, מוסיפים את הבצל ומטגנים עד שהוא הופך שקוף. מוסיפים את הבשר הטחון ומטגנים עד שהוא משנה את צבעו. מוסיפים את רכז הרימונים, מלח ופלפל, מערבבים ומסירים מהכיריים. מוסיפים את גרגירי הרימון, מערבבים ומניחים בצד לצינון (אפשר להכין עד יום מראש ולשמור במקרר).
2. הרוטב: מערבבים את כל מרכיביו (אפשר להכין עד יומיים מראש).
3. הרכבת המנה והאפייה: מחממים את התנור ל־200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
4. פורשים עלה פילו על משטח העבודה. מרססים או מברישים אותו במעט שמן. מניחים עליו עלה נוסף וחוצים אותם לשניים. מניחים כף גדושה מהמלית לאורך כל מלבן בצק ומגלגלים לגליל. מכינים כך את יתרת הדפים ומניחים בתבנית. אם רוצים, מפזרים שקדים גרוסים.
5. אופים כ־12 דקות, עד הזהבה.
6. ההגשה: מניחים את גלילי הפילו בצלחת מתאימה ומפזרים עליהם כוסברה וגרגירי רימון. מגישים לצד הרוטב, לטבילה.
  • איך שומרים? עד יומיים, במקרר.