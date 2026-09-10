מקלות פילו עם בשר טחון ורימונים

1. המלית: מחממים היטב מחבת, יוצקים את שמן הזית, מוסיפים את הבצל ומטגנים עד שהוא הופך שקוף. מוסיפים את הבשר הטחון ומטגנים עד שהוא משנה את צבעו. מוסיפים את רכז הרימונים, מלח ופלפל, מערבבים ומסירים מהכיריים. מוסיפים את גרגירי הרימון, מערבבים ומניחים בצד לצינון (אפשר להכין עד יום מראש ולשמור במקרר).