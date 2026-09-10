מקלות פילו עם בשר טחון ורימונים

ההכנה
1. המלית: מחממים היטב מחבת, יוצקים את שמן הזית, מוסיפים את הבצל ומטגנים עד שהוא הופך שקוף. מוסיפים את הבשר הטחון ומטגנים עד שהוא משנה את צבעו. מוסיפים את רכז הרימונים, מלח ופלפל, מערבבים ומסירים מהכיריים. מוסיפים את גרגירי הרימון, מערבבים ומניחים בצד לצינון (אפשר להכין עד יום מראש ולשמור במקרר).
2. הרוטב: מערבבים את כל מרכיביו (אפשר להכין עד יומיים מראש).
3. הרכבת המנה והאפייה: מחממים את התנור ל־200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
4. פורשים עלה פילו על משטח העבודה. מרססים או מברישים אותו במעט שמן. מניחים עליו עלה נוסף וחוצים אותם לשניים. מניחים כף גדושה מהמלית לאורך כל מלבן בצק ומגלגלים לגליל. מכינים כך את יתרת הדפים ומניחים בתבנית. אם רוצים, מפזרים שקדים גרוסים.
5. אופים כ־12 דקות, עד הזהבה.
6. ההגשה: מניחים את גלילי הפילו בצלחת מתאימה ומפזרים עליהם כוסברה וגרגירי רימון. מגישים לצד הרוטב, לטבילה.
- איך שומרים? עד יומיים, במקרר.