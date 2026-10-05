בקיץ היינו בחופשה משפחתית בגיאורגיה. באחד הימים הגענו לסדנת אוכל אצל מאמא מקומית בבית פסטורלי שכאילו הזמן עצר בו. מסביב לבית היא מגדלת כמעט הכול בעצמה - ירקות, גפן ועוד כל מיני דברים שאצלנו הופכים לרשימת קניות, ואצלה פשוט יוצאים מהגינה ונכנסים לסיר. ואז הגיע שלב השולחן – שולחן גיאורגי אמיתי, עם שפע כיד המלך. בין כל המנות שהיו שם, דווקא חזה העוף תפס אותי. הופתעתי לגלות שחזה העוף היבש והמשעמם יכול להפוך למנה מרגשת, ולא פלא שהיא פופולרית ומוגשת בערך בכל מסעדה שם. כמובן, לא יכולתי לעזוב בלי לבקש את המתכון.
אז הנה, תבשיל בלי מרכיבים מסובכים, מנה חלבונית וטעימה, בגרסה שעכשיו מככבת במטבח שלי.
טיפים:
- אם מחליפים את חזה העוף בנתחי פילה, משרים רק כחצי שעה, לא יותר.
- היזהרו עם הסויה והמלח, שלא תצא מנה מלוחה מדי!
ההכנה
1. בקערה רחבה מניחים את קוביות העוף. יוצקים את מיץ הלימון ומוסיפים את כל התבלינים. מוסיפים את השמן והסויה ומערבבים. מוסיפים את הבצל ואת הפלפלים ומשרים שעתיים לפחות, ועדיף לילה.
2. מעבירים את הכול לתבנית ושולחים לתנור שחומם ל־180 מעלות. צולים חצי שעה ללא כיסוי.
- לירון ספיר היא בלוגרית אוכל ויוצרת מתכונים קלים. אינסטגרם: liron_sapir_food, טיקטוק: liron_sapir_food
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