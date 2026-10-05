בקיץ היינו בחופשה משפחתית בגיאורגיה. באחד הימים הגענו לסדנת אוכל אצל מאמא מקומית בבית פסטורלי שכאילו הזמן עצר בו. מסביב לבית היא מגדלת כמעט הכול בעצמה - ירקות, גפן ועוד כל מיני דברים שאצלנו הופכים לרשימת קניות, ואצלה פשוט יוצאים מהגינה ונכנסים לסיר. ואז הגיע שלב השולחן – שולחן גיאורגי אמיתי, עם שפע כיד המלך. בין כל המנות שהיו שם, דווקא חזה העוף תפס אותי. הופתעתי לגלות שחזה העוף היבש והמשעמם יכול להפוך למנה מרגשת, ולא פלא שהיא פופולרית ומוגשת בערך בכל מסעדה שם. כמובן, לא יכולתי לעזוב בלי לבקש את המתכון.