התלונה שלי אינה מופנית כלפי אנשים פרטיים שמעשנים. שכל אחד בחייו האישיים יעשה מה שהוא רוצה. אני כן מתחלחלת מול אמצעי המדיה למיניהם, שמשום מה רואים לנכון להאדיר את העישון ולהעניק לו הילה סקסית ועדכנית, כאילו שהנזקים הבריאותיים לא ידועים כבר מיליון שנה. למה שלא תצלמו את ג'וליה גארנר לשער כשהיא מנשנשת בקבוק ציאניד? גם זה נורא מגניב. אני מסתכלת על סלביות־העל האלה שמפריחות טבעות עשן. מדונה, אישה שידועה באורח החיים הבריאותי הסופר־קפדני שלה.

היילי ביבר, שרכבה על גבי המראה הבריא והקורן