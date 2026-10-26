גזר אפוי בלימון ודבש פיקנטי

3. קולפים את הגזרים וחוצים אותם לאורכם, מניחים בתבנית מתאימה. יוצקים עליהם את הרוטב, מערבבים ומוסיפים עוד קצת מלח ופלפל. מפזרים על הגזרים את קליפת הלימון ויוצקים את המים. מכסים את התבנית (במכסה או בנייר אפייה ורדיד אלומיניום).