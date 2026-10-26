גזר אפוי בלימון ודבש פיקנטי

ההכנה
1. מחממים את התנור ל־220 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו.
2. הרוטב: שמים בכלי מתאים את כל מרכיביו ומערבבים היטב.
3. קולפים את הגזרים וחוצים אותם לאורכם, מניחים בתבנית מתאימה. יוצקים עליהם את הרוטב, מערבבים ומוסיפים עוד קצת מלח ופלפל. מפזרים על הגזרים את קליפת הלימון ויוצקים את המים. מכסים את התבנית (במכסה או בנייר אפייה ורדיד אלומיניום).
4. צולים 30 דקות. מסירים את הכיסוי ובעזרת כף מרטיבים את הגזרים בנוזל שהצטבר בתבנית. צולים (ללא כיסוי) עוד 20-15 דקות, עד שהגזרים מתרככים ומזהיבים היטב. מוציאים, אם רוצים מפזרים פטרוזיליה ומגישים חם.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר. מומלץ לחמם במיקרוגל.