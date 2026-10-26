גזר אפוי בלימון ודבש פיקנטי
כשר
פרווה
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
45 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
10
גזר אפוי בלימון ודבש פיקנטי
(צילום: בועז לביא, סגנון: נעה קנריק)
מצרכים
4
סועדים
לוח המרת מידות
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5-4 גזרים (800-700 גרם), מומלץ בצבעים שונים
קליפה מגוררת מ־1 לימון
1/2 1 כוסות מים
אפשרות להגשה: פטרוזיליה קצוצה
לרוטב:
6-5 כפות מיץ לימון
1/3 כוס שמן זית
1 כף פתיתי צ'ילי יבש
4 כפות דבש
מלח
פלפל שחור
0
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ההכנה
1. מחממים את התנור ל־220 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו.
2. הרוטב: שמים בכלי מתאים את כל מרכיביו ומערבבים היטב.
3. קולפים את הגזרים וחוצים אותם לאורכם, מניחים בתבנית מתאימה. יוצקים עליהם את הרוטב, מערבבים ומוסיפים עוד קצת מלח ופלפל. מפזרים על הגזרים את קליפת הלימון ויוצקים את המים. מכסים את התבנית (במכסה או בנייר אפייה ורדיד אלומיניום).
4. צולים 30 דקות. מסירים את הכיסוי ובעזרת כף מרטיבים את הגזרים בנוזל שהצטבר בתבנית. צולים (ללא כיסוי) עוד 20-15 דקות, עד שהגזרים מתרככים ומזהיבים היטב. מוציאים, אם רוצים מפזרים פטרוזיליה ומגישים חם.
  • איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר. מומלץ לחמם במיקרוגל.