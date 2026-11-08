מטיקה הייתה דודתו האהובה של בעלי. היא הכינה את הבוריקיטוס הטובים ביותר שטעמתי בחיי – ולשמחת כולם היא הכינה אותם כל הזמן. לפני הרבה שנים קיבלנו ממנה את המתכון, ומאז הוא קבוע גם אצלנו בבית
הבורקיטוס הבולגרי של מטיקה
כשר
חלבי
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
175 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
8
הבורקיטוס הבולגרי של מטיקה
(צילום: דני לרנר, סגנון: פסי ברניצקי)
מצרכים
10
סועדים
לוח המרת מידות
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לבצק:
1/2 2 כוסות + 2 כפות (375 גרם) קמח
200 גרם חמאה, רכה
1 גביע (200 מ"ל) יוגורט
למלית:
250 גרם גבינה בולגרית, מפוררת
1/2 גביע (125 גרם) גבינת קוטג'
1 ביצה
1/2 1 כפות (15 גרם) קמח
לציפוי:
1 ביצה טרופה + שומשום
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ההכנה
  1. הבצק: שמים בקערת המערבל או מעבד המזון את כל מרכיביו ומעבדים קצרות לקבלת בצק. אוספים אותו לכדור, עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים במקרר שעתיים.
  2. מחממים את התנור ל־190 מעלות ומרפדים שתי תבניות תנור בנייר אפייה.
  3. המלית: מערבבים את כל מרכיביה.
  4. מקמחים קלות משטח עבודה ומרדדים את הבצק לעלה גדול בעובי 3 מ"מ. קורצים ממנו עיגולים בקוטר 8 ס"מ. מניחים במרכז כל עיגול ככף מהמלית, מקפלים את העיגול לשניים, מהדקים את השוליים זה לזה ומצמידים בעזרת מזלג. מניחים בתבנית. מברישים בביצה הטרופה ומפזרים שומשום.
  5. אופים כ־15 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומגישים חם.
איך שומרים? עד 3 ימים במקרר או עד חודש במקפיא.