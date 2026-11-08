הבורקיטוס הבולגרי של מטיקה

מטיקה הייתה דודתו האהובה של בעלי. היא הכינה את הבוריקיטוס הטובים ביותר שטעמתי בחיי – ולשמחת כולם היא הכינה אותם כל הזמן. לפני הרבה שנים קיבלנו ממנה את המתכון, ומאז הוא קבוע גם אצלנו בבית