הבורקיטוס הבולגרי של מטיקה

מטיקה הייתה דודתו האהובה של בעלי. היא הכינה את הבוריקיטוס הטובים ביותר שטעמתי בחיי – ולשמחת כולם היא הכינה אותם כל הזמן. לפני הרבה שנים קיבלנו ממנה את המתכון, ומאז הוא קבוע גם אצלנו בבית
ההכנה
- הבצק: שמים בקערת המערבל או מעבד המזון את כל מרכיביו ומעבדים קצרות לקבלת בצק. אוספים אותו לכדור, עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים במקרר שעתיים.
- מחממים את התנור ל־190 מעלות ומרפדים שתי תבניות תנור בנייר אפייה.
- המלית: מערבבים את כל מרכיביה.
- מקמחים קלות משטח עבודה ומרדדים את הבצק לעלה גדול בעובי 3 מ"מ. קורצים ממנו עיגולים בקוטר 8 ס"מ. מניחים במרכז כל עיגול ככף מהמלית, מקפלים את העיגול לשניים, מהדקים את השוליים זה לזה ומצמידים בעזרת מזלג. מניחים בתבנית. מברישים בביצה הטרופה ומפזרים שומשום.
- אופים כ־15 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומגישים חם.
איך שומרים? עד 3 ימים במקרר או עד חודש במקפיא.