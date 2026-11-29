ד"ר ליאורה אברמוב (72), גינקולוגית ומטפלת מינית, מייסדת ומנהלת לשעבר של המרפאה לטיפול מיני בבית החולים ליס. נשואה, אם לשלושה וסבתא לשניים, גרה בתל אביב.

היי ד"ר אברמוב, בואי נדבר על תהליך הביוץ וכיצד הוא משפיע על החשק שלנו. "קודם כול, צריך להבין מה זה ביוץ. מדובר ביציאה של ביצית מהשחלה במטרה לפגוש זרע ולהיות מופרית. הביצית יכולה להיות מופרית במשך 12 עד 24 שעות בלבד, והרבה נשים לא יודעות את זה. מה שמגדיל את הסיכוי להיריון הוא שתאי הזרע יכולים לשרוד בגוף האישה כמה ימים, כך שגם אם מקיימים יחסי מין לפני הביוץ אפשר להיכנס להיריון".

ואיך כל זה קשור לחשק מיני? "בזמן הביוץ יש שינויים הורמונליים, בין היתר עלייה באסטרוגן ובטסטוסטרון, שהוא הורמון מין שנמצא גם אצל נשים. במקביל יש גודש בכלי הדם וזרימת דם מוגברת לאזור איברי המין.

"כשאנחנו מדברים על עוררות מינית, לגודש בכלי הדם יש תפקיד משמעותי. לכן יש כאן שני מנגנונים, הורמונלי וגופני, שיכולים להגביר את החשק המיני. בנוסף לכל אלה, לקראת הביוץ יש הפרשות נרתיקיות, האישה מרגישה יותר רטובה, והתחושה הזאת יכולה לגרום לה ליותר עוררות ורצון לקיים יחסי מין".

2 צפייה בגלריה ד"ר ליאורה אברמוב. "סביב הביוץ עשויה להיות עלייה של עד 24% בתדירות יחסי המין" ( צילום: אתי עבדי־שניצר, מרפאת עלמא )

רואים את זה גם סטטיסטית? "כן. הוכח מחקרית שסביב הביוץ עשויה להיות עלייה של עד 24% בתדירות יחסי המין. מחקרים גם מצאו שלנשים בתקופה הזאת יש יותר חשק מיני, הן אסרטיביות יותר, יודעות יותר לעמוד על שלהן וגם יוזמות יותר. יש כאן משהו אבולוציוני שעובד יפה מאוד בגוף האישה. הגוף למעשה מכין את עצמו לפריון ולהיריון".

יש נשים שדווקא בזמן הווסת החשק המיני שלהן עולה. איך זה מסתדר? | "זה בהחלט יכול לקרות. בזמן הווסת יש שינויים בזרימת הדם באזור האגן, והם יכולים להגביר את המודעות לאיברי המין ואת העוררות. בנוסף, אורגזמות יכולות להקל על כאבי מחזור. חשוב להבין שהחשק המיני לא קבוע לאורך החודש. אחרי הביוץ יש עלייה בהורמון הפרוגסטרון, ובתקופה הזאת יכולה להיות ירידה בחשק המיני, לצד עייפות, נפיחות ולפעמים גם דכדוך קל. אצל חלק מהנשים התחושות האלה משתפרות כשהווסת מגיעה".

לתחושתך, סקס במחזור הוא דבר שהוא בגדר טאבו? "זה דווקא לא בגדר טאבו. מהניסיון שלי בקליניקה, מעט מאוד נשים העלו את הנושא, ולדעתי הצעירות של היום פתוחות יותר לנושא מאשר פעם. במחקרים בעולם נמצא שמחצית מהנשים קיימו יחסי מין בזמן מחזור לפחות פעם אחת בחייהן".

אם מישהי רוצה לקיים יחסי מין בזמן הווסת, אבל בן הזוג שלה נרתע מזה - מה עושים? "קודם כול, סקס הוא לא רק חדירה. יש המון דברים אחרים שאפשר לעשות: חיכוך, מין ידני, מין אוראלי וכל מגע שמעורר תחושות מיניות. אם בן הזוג לא מרגיש בנוח עם הדימום, אפשר למצוא דרכים אחרות ליהנות, ואם שניהם רוצים חדירה אפשר להשתמש בקונדום. העיקר למצוא משהו שמתאים לשני בני הזוג".

"גלולות משולבות, שמכילות אסטרוגן ופרוגסטין, מדכאות את הביוץ. אצל נשים שנוטלות אותן אין את אותה תנודתיות הורמונלית שמתרחשת במחזור טבעי"

האם גם אצל נשים שנוטלות גלולות הביוץ משפיע על תנודות בחשק המיני? "גלולות משולבות, שמכילות אסטרוגן ופרוגסטין, מדכאות את הביוץ. לכן אצל נשים שנוטלות אותן אין את אותה תנודתיות הורמונלית שמתרחשת במחזור טבעי. אבל זה לא אומר שהחשק המיני שלהן נשאר קבוע. גם אישה שנוטלת גלולות יכולה להרגיש יותר חשק בתקופות מסוימות".