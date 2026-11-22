בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום (ראשון) עונש מאסר עולם לדוד אבו עזיז, תושב נשר בן 68, שהורשע ב-24 במרץ ברצח בנסיבות מחמירות של עורך דין אפרים ארנון במרץ 2021. עוד נגזרו על אבו עזיז 18 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי של 258 אלף שקלים לאלמנתו של ארנון - שהגיבה: "אבן נגולה מעל ליבי. הצדק נעשה".

דיון גזר הדין בעניינו של הנאשם ברצח עו״ד אפרים ארנון ז״ל ( צילום: איתן גליקמן )





גלריה דקר 37 פעמים. דוד אבו עזיז

עורך דין אפרים ארנון ז"ל ( צילום רפרודוקציה: ליאור אל-חי )

על פי כתב האישום, אבו עזיז החליט להמית את עו"ד ארנון על רקע הליכים משפטיים שניהל מכוח תפקידו כעורך דין וככונס נכסים מטעם בית המשפט. עו"ד ארנון פעל לסילוק ידו של אבו עזיז משטחי מקרקעין במתחם תעשייה בנשר.

ביום הרצח, בשעות הבוקר המוקדמות, שני רעולי פנים הגיעו ברכב לרחוב סמוך לביתו של ארנון בנשר. הם עצרו את הרכב ליד המדרגות המובילות לבית, ניגשו לרכבו של ארנון וחתכו את אחד מצמיגיו. לאחר מכן נכנסו לחצר הבית, הסתתרו והמתינו לו. כאשר יצא ארנון מביתו בדרכו לעבודה, כשהוא מלווה באשתו, התנפלו עליו השניים ודקרו אותו 37 פעמים. הם המשיכו לדקור אותו גם לאחר שנפל ארצה. רותי, אשתו של אפרים, ניסתה להדוף אותם ונפצעה בידיה .

בעת ההרשעה, דחה בית המשפט את גרסת אבו עזיז בלשון חריפה במיוחד: "לא האמנו ולו במקצת לדבריו של הנאשם", קבעו השופטים, והוסיפו כי "כל כולם באו על מנת לנסות לחלצו מן התסבוכת הראייתית שעמה נאלץ להתמודד". עוד צוין כי מדובר ב"גרסה כבושה שאינה ניתנת לבדיקה", אשר "מערבת אדם שהלך לבית עולמו ואנשים נוספים שנותרו עלומים".

התנפלו ודקרו בפתח הבית. זירת הרצח ( צילום: ליאור אל-חי )

בשנת 1980 הורשע דוד אבו עזיז ברצח של תושב נשר אחר על רקע סכסוך, ונידון למאסר עולם. באותו מקרה דקר את הקורבן דקירות רבות בצווארו ובגופו, ולאחר מכן הוא ושותפו קברו את הגופה בבור. לחובתו שמונה הרשעות נוספות.

אלמנתו של ארנון, רותי, הגיבה לאחר הקראת גזר הדין: "הגיע הזמן שמי שעושה פעולה יקבל עונש כזה. הייתי כאן בעשרות דיונים, אחרי חמש וחצי שנים של דיונים קודמים עד שהיום הגיע גזר דין. הייתי עדת ראייה. פתחנו את הדלת. לא חשבתי שהוא ירצח". בתו של ארנון אמרה: "נפל עלינו אסון כבד. זה רצח בבית ההורים משבר ואסון. עורך דין נרצח כזרוע ארוכה של ביהמ"ש, פעל בשם ביהמ"ש זה אסון גדול לנו המשפחה. אבי פעל עבור ביהמ"ש, עבור הצדק ובגלל זה הוא נרצח".

יו"ר ועד מחוזי חיפה בלשכת עורכי הדין, עו"ד שאדי סרוג'י, אמר לאחר גזר הדין: "ארנון נרצח במסגרת תפקידו זה זעזע את כל המדינה. אני מצפה שכולם ידעו שהוא היה חלק מהמערכת המשפטית ואסון כבד למשפחה".

"לא הספיק להוציא הגה"

"לא הספקנו לצאת מהבית ובחצר כבר היו שני רעולי פנים שדקרו אותו", שחזרה לאחר הרצח אלמנתו של ארנון. "צרחתי, קראתי לבת שלי ולבעלה. צרחתי: 'בואו!'. חשבתי שהם באו לגנוב, אז ניסיתי לסלק אותם עם היד. צרחתי: "אייל, אייל', זה החתן שלי, הבת שלי עלתה ולקח 20 שניות והם כבר לא היו פה. רצחו אותו, דקרו אותו בהיסטריה. הוא נפל על המדרגות".