חזה עוף במילוי קפונטה

מנה מלאה בטעמים. לקפונטה, תבשיל ירקות איטלקי, נתתי טוויסט יווני, כשתיבלתי אותה באורגנו ובזיתים קצוצים.
ההכנה
1. עושים חתך לאורך כל נתח חזה עוף, אך לא עד סופו, כך שייווצר מעין כיס.
2. המרינדה: מערבבים את כל מרכיביה. מברישים בה את כיסי העוף, מבפנים ומבחוץ. מניחים אותם בתוך יתרת המרינדה, מכסים ומניחים במקרר למשך כ־8 שעות (ולכל הפחות, למשך שעה).
3. הקפונטה: מחממים את התנור ל־220 מעלות. מרפדים תבנית בנייר אפייה.
4. קולפים את החצילים. קוצצים אותם ואת הפלפלים והעגבניות לקוביות בגודל 1/2 1 ס"מ. מפזרים בתבנית. זורים מלח ופלפל, מזליפים את שמן הזית ומערבבים.
5. צולים כ־30 דקות, עד שהירקות רכים ומזהיבים. מוציאים (לא מכבים את התנור) ומעבירים לקערה.
6. מוסיפים לקערה את יתרת המרכיבים (זיתים, שום, אורגנו ופפריקה) ומערבבים.
7. מוציאים את נתחי חזה העוף מהמרינדה ושומרים אותה בנפרד. ממלאים את הנתחים בקפונטה (עד שלב זה אפשר להכין עד יום מראש ולאחסן במקרר).
8. מניחים את נתחי החזה הממולאים בתבנית תנור מרופדת בנייר אפייה. יוצקים עליהם מהמרינדה.
9. אופים 20-15 דקות, עד שהעוף עשוי גם מבפנים וצבעו לבן. מוציאים ומגישים חם, מומלץ לצד פירה, אורז או כל תוספת אחרת.
- איך שומרים? עד 3 ימים במקרר. את המנה הקרה אפשר לפרוס ולהגיש בתוך כריך.