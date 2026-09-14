מנה מלאה בטעמים. לקפונטה, תבשיל ירקות איטלקי, נתתי טוויסט יווני, כשתיבלתי אותה באורגנו ובזיתים קצוצים.

חזה עוף במילוי קפונטה ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) כשר כשר בשרי בשרי זמן הכנה 30 דקות זמן כולל 80 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 18 חזה עוף במילוי קפונטה ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) מצרכים סועדים לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 6 נתחי חזה עוף (חצאי פרפר, לא לשניצל) למרינדה: 1/4 כוס מיץ לימון 1/4 כוס שמן זית 1 כפית פפריקה מעושנת או מתוקה 3 שיני שום, כתושות 1 כף אורגנו טרי או יבש וקצוץ 1 כפית מלח 1/4 כפית פלפל שחור 1/2 לימון, פרוס דק לקפונטה: 2 חצילים 3 פלפלים אדומים 1 פלפל צהוב 5 עגבניות 3 כפות שמן זית 1/3 כוס זיתים מגולענים וקצוצים 3 שיני שום, קצוצות 3 כפות אורגנו קצוץ 1 כפית פפריקה מתוקה 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון חזה עוף במילוי קפונטה :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/hkx81fq8le

ההכנה

1. עושים חתך לאורך כל נתח חזה עוף, אך לא עד סופו, כך שייווצר מעין כיס.

2. המרינדה: מערבבים את כל מרכיביה. מברישים בה את כיסי העוף, מבפנים ומבחוץ. מניחים אותם בתוך יתרת המרינדה, מכסים ומניחים במקרר למשך כ־8 שעות (ולכל הפחות, למשך שעה).

3. הקפונטה: מחממים את התנור ל־220 מעלות. מרפדים תבנית בנייר אפייה.

4. קולפים את החצילים. קוצצים אותם ואת הפלפלים והעגבניות לקוביות בגודל 1/2 1 ס"מ. מפזרים בתבנית. זורים מלח ופלפל, מזליפים את שמן הזית ומערבבים.

5. צולים כ־30 דקות, עד שהירקות רכים ומזהיבים. מוציאים (לא מכבים את התנור) ומעבירים לקערה.

6. מוסיפים לקערה את יתרת המרכיבים (זיתים, שום, אורגנו ופפריקה) ומערבבים.

7. מוציאים את נתחי חזה העוף מהמרינדה ושומרים אותה בנפרד. ממלאים את הנתחים בקפונטה (עד שלב זה אפשר להכין עד יום מראש ולאחסן במקרר).

8. מניחים את נתחי החזה הממולאים בתבנית תנור מרופדת בנייר אפייה. יוצקים עליהם מהמרינדה.

9. אופים 20-15 דקות, עד שהעוף עשוי גם מבפנים וצבעו לבן. מוציאים ומגישים חם, מומלץ לצד פירה, אורז או כל תוספת אחרת.