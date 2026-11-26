קרה לכן פעם שהתחרטתן על מתנה שנתתן? לפני כמה שנים הענקתי לחברה טובה את הג'ינס האהוב עליי. במשך תקופה אני והוא היינו מושלמים יחד. כמו כפפה לירך. אבל מי שאמר שלידה משנה מערכות יחסים לא טעה. אחרי שהבאתי את בתי לעולם, החצוף נעשה פחות אדיב והתחיל ללחוץ עליי במקומות מאוד לא נעימים.

זו לא הייתה החלטה קלה, אבל בשלב מסוים היה לי ברור: למרות שאני והוא כבר לא מתאימים, חבל שאחד כזה, איכותי ויפהפה, יישאר לבד. ומאחר שחברה שלי תמיד החמיאה לו, אפילו כשאני והוא עוד היינו ביחד, החלטתי להפגין אצילות נפש ומסרתי לה אותו בלב שלם. באותו רגע באמת איחלתי לשניהם חיים מאושרים. קל מאוד להיות אצילית כשהכפתור בקושי נסגר.

מה שלא הבאתי בחשבון הוא שבמהרה יגיע היום שבו אחזור לגזרתי הישנה. וכשזה קרה וראיתי את חברתי מסתובבת בגאווה עם הג'ינס המושלם שלי... ובכן, החלו לנקר בי הרהורי חרטה.

מובן שלא ביקשתי אותו בחזרה. אמרתי לעצמי שפשוט אקנה לעצמי ג'ינס כזה חדש. זכרתי את הדגם, את המידה, ויצאתי למסע חיפושים נחוש, עד שבשלב מסוים הגיעה הבשורה המרה: הפסיקו לייצר אותו.

נזכרתי בסיפור הזה כי לאחרונה קרה לחברה שלי משהו דומה. גם היא חשבה שיש לה משהו מצוין ביד, שפשוט יתאים יותר למישהי אחרת. גם היא העבירה אותו הלאה בלב שלם. רק שאצלה זה לא היה ג'ינס. זה היה בחור.

הכול התחיל כשגבר איכותי ונאה פנה אליה בפייסבוק. על הנייר היו בו הרבה מהדברים שהיא מחפשת בגבר. בפועל, בכל פעם שהגיעו לדבר על מתי נפגשים, היא גילתה שהשבוע שלה נורא עמוס. ואז הגיע בחור אחר, שגרם לדופק שלה לצאת במחולות, וראו זה פלא: פתאום התפנה לה ערב כבר למחרת.

אחרי הדייט הראשון שלהם היא הלכה לישון על ענן ורוד. אבל בבוקר נחתה לתוך פלונטר מצפוני: מה לעשות עם "מר פוטנציאל" הנחמד שעדיין המתין בנימוס בצד השני של הצ'אט? כשהיא שיתפה בבעיה חברה גרושה אחרת, זו העיפה מבט אחד בתמונה של "מר פוטנציאל" ועיניה נצצו. חברתי מיד הבינה שמצאה את הפתרון האולטימטיבי: לשדך בין שניהם! גם נפתרה לה התסבוכת וגם היא יוצאת צדיקה.

אלא שבדייט השני עם הבחור שהקסים אותה, הענן התפזר עוד לפני הגשת החשבון. ואחרי שהוא עף מהמשוואה שלה בצליל חריקת בלמים, היא התחילה לשמוע דיווחים מהללים על "מר פוטנציאל" שחברה שלה כבר הספיקה לצאת איתו לכמה דייטים "קסומים". כל פרט ששמעה עליו נשמע כמו משהו שהיה כדאי לברר עוד לפני השידוך. אז החלה לחלחל בה העובדה שהיא פספסה בגדול.

העצה שלי אליה הייתה חד־משמעית: לפרגן לחברה ולשמור את החרטה לעצמה. הסברתי שכל מה שנותר לה עכשיו זה להמתין. אם בסוף לא ילך ביניהם, יעבור קצת זמן ולחברה לא תהיה בעיה עם זה, היא תוכל לנסות איתו את מזלה. ועד אז, שתנסה לא לשאול איך היה בכל פעם שהחברה חוזרת מדייט. היא עוד עלולה לענות.