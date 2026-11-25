טיפ: להדגשת הטעמים האסייתיים, הוסיפו כפית שמן שומשום לשמן שבמחבת.

מוקפץ עוף ואפרסמון ( צילום: בועז לביא, סגנון: טליה הדר ) כשר כשר בשרי בשרי זמן הכנה 35 דקות זמן כולל 50 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 18 מוקפץ עוף ואפרסמון ( צילום: בועז לביא, סגנון: טליה הדר ) מצרכים סועדים לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 500 גרם פילה עוף, חתוך לקוביות 2 יחידות באק צ'וי טרי 1 בצל גדול 3 שיני שום 1 אפרסמון לטיגון: שמן קנולה או אחר אפשרות: כ־1/2 כפית שמן צ'ילי או 1 כפית צ'ילי טרי קצוץ אפשרויות להגשה: אורז לבן, כוסברה קצוצה, בוטנים קצוצים למרינדה: 1 כפית קורנפלור + 3-2 כפות מים 2 כפות סילאן או מייפל 3 כפות רוטב סויה 1 כף שמן שומשום לרוטב: 2 כפות סילאן או מייפל 3 כפות רוטב סויה 2 כפות מיץ לימון 1 כף שמן שומשום 1 כף חמאת בוטנים 1/2-1/4 כוס מים רותחים + 1 כפית מלח 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון מוקפץ עוף ואפרסמון :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/rjvzurt0zg

ההכנה

1. המרינדה: שמים בכלי קטן את הקורנפלור והמים ומערבבים היטב להמסה מלאה. מערבבים בכלי מתאים את שאר מרכיבי המרינדה, מוסיפים את הקורנפלור ומערבבים. מוסיפים את קוביות העוף ומערבבים. מניחים בצד עד להמשך השימוש (ואפשר גם לשרות עד 12 שעות, במקרר).

2. חותכים גס את הבאק צ'וי, פורסים דק את הבצל והשום, קולפים את האפרסמון וחותכים אותו לקוביות בינוניות.

3. מחממים מעט שמן במחבת גדולה או בסוטאז'. מוסיפים את חתיכות העוף (מומלץ להוסיף אותן אחת־אחת, בעזרת מלקחיים). צורבים כדקה־שתיים מכל צד, עד לקבלת סימני צריבה. מעבירים לצלחת.

4. במקביל מכינים את הרוטב: מערבבים (אפשר בקערה של המרינדה) את הסילאן (או המייפל), הסויה, מיץ הלימון, שמן השומשום, חמאת הבוטנים והצ'ילי (אם רוצים). מערבבים בכלי נפרד 1/4 כוס מים רותחים עם המלח.

5. מוסיפים למחבת עוד קצת שמן, מוסיפים את הבצל והשום ומטגנים 4-3 דקות על להבה גבוהה, לריכוך קל. מוסיפים את הבאק צ'וי והאפרסמון ומוסיפים מיד גם מחצית מכמות הרוטב. מערבבים ומבשלים כדקה.

6. מוסיפים למחבת את העוף, את יתרת הרוטב ואת המים המומלחים. מבשלים עוד דקה־שתיים. אם צריך, מוסיפים בהדרגה עוד כ־1/4 כוס מים רותחים. מסירים מהכיריים ומגישים חם, מומלץ לצד אורז ובתוספת כוסברה ובוטנים.