טיפ: להדגשת הטעמים האסייתיים, הוסיפו כפית שמן שומשום לשמן שבמחבת.
ההכנה
1. המרינדה: שמים בכלי קטן את הקורנפלור והמים ומערבבים היטב להמסה מלאה. מערבבים בכלי מתאים את שאר מרכיבי המרינדה, מוסיפים את הקורנפלור ומערבבים. מוסיפים את קוביות העוף ומערבבים. מניחים בצד עד להמשך השימוש (ואפשר גם לשרות עד 12 שעות, במקרר).
2. חותכים גס את הבאק צ'וי, פורסים דק את הבצל והשום, קולפים את האפרסמון וחותכים אותו לקוביות בינוניות.
3. מחממים מעט שמן במחבת גדולה או בסוטאז'. מוסיפים את חתיכות העוף (מומלץ להוסיף אותן אחת־אחת, בעזרת מלקחיים). צורבים כדקה־שתיים מכל צד, עד לקבלת סימני צריבה. מעבירים לצלחת.
4. במקביל מכינים את הרוטב: מערבבים (אפשר בקערה של המרינדה) את הסילאן (או המייפל), הסויה, מיץ הלימון, שמן השומשום, חמאת הבוטנים והצ'ילי (אם רוצים). מערבבים בכלי נפרד 1/4 כוס מים רותחים עם המלח.
5. מוסיפים למחבת עוד קצת שמן, מוסיפים את הבצל והשום ומטגנים 4-3 דקות על להבה גבוהה, לריכוך קל. מוסיפים את הבאק צ'וי והאפרסמון ומוסיפים מיד גם מחצית מכמות הרוטב. מערבבים ומבשלים כדקה.
6. מוסיפים למחבת את העוף, את יתרת הרוטב ואת המים המומלחים. מבשלים עוד דקה־שתיים. אם צריך, מוסיפים בהדרגה עוד כ־1/4 כוס מים רותחים. מסירים מהכיריים ומגישים חם, מומלץ לצד אורז ובתוספת כוסברה ובוטנים.
- איך שומרים? המנה במיטבה כשהיא טרייה, אבל אפשר לשמור עד 3 ימים במקרר.