חמין לוביה עם אורז ונתחי בקר

חמין שאמא שלי מכינה, והוא קליל אבל משביע. שעועית הלוביה שונה בטעמה משעועית לבנה, וזה משפיע על התבשיל כולו. שימו לב שיש להשרותה לפני תחילת הבישול.

ההכנה

1. משרים את שעועית הלוביה בקערת מים במשך 5 שעות לפחות (עד לילה). מסננים.

2. מחממים סיר עמוק ושטוח על להבה גבוה. מוסיפים את השמן וכרבע מנתחי הבשר (כך שיונחו בשכבה אחת) ומטגנים עד הזהבה. מעבירים לקערה נפרדת ומטגנים באותו אופן, בהדרגה, את יתרת הבשר.

3. מחזירים את כל הבשר לסיר, מוסיפים את הפלפל השחור, יוצקים את המים הרותחים כך שיכסו 2 ס"מ מעל הבשר, מכסים ומבשלים שעתיים על להבה נמוכה.

4. במקביל שוטפים את הלוביה ושמים בסיר נפרד. יוצקים מים עד כיסוי, מכסים במכסה ומביאים לרתיחה. מבשלים עוד 5 דקות, מכבים את הלהבה ומשאירים בסיר סגור לצינון מלא (כשעתיים). מסננים.

5. מסננים את נתחי הבשר מנוזלי הבישול ושומרים בנפרד.

6. שמים בסיר את האורז, 3 כפות השמן, הלוביה והבשר. מוסיפים את המלח ומערבבים. מודדים את נוזלי הבישול בכוסות ומוסיפים אותם לסיר. מוסיפים לסיר עוד מים, לפי הצורך, כך שבסך הכול (עם נוזלי הבישול) יתקבלו 6 כוסות נוזלים. מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה, מכסים ומבשלים 30 דקות.

7. בינתיים מחממים את התנור ל־120 מעלות.

8. מעבירים את הסיר לתנור ואופים 10-6 שעות. מגישים.