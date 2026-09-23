סלט חיטה, תאנים וגבינה

2. מסננים ומעבירים את החיטה לסיר. מכסים במים חדשים, ממליחים ומביאים לרתיחה. מכסים את הסיר ומבשלים על להבה בינונית־נמוכה כ־15 דקות, עד שהחיטה מתרככת אבל נותרת נגיסה. מסירים מהכיריים ומסננים.

2. מסננים ומעבירים את החיטה לסיר. מכסים במים חדשים, ממליחים ומביאים לרתיחה. מכסים את הסיר ומבשלים על להבה בינונית־נמוכה כ־15 דקות, עד שהחיטה מתרככת אבל נותרת נגיסה. מסירים מהכיריים ומסננים.

2. מסננים ומעבירים את החיטה לסיר. מכסים במים חדשים, ממליחים ומביאים לרתיחה. מכסים את הסיר ומבשלים על להבה בינונית־נמוכה כ־15 דקות, עד שהחיטה מתרככת אבל נותרת נגיסה. מסירים מהכיריים ומסננים.

3. מחזירים את החיטה לסיר, מוסיפים 5 כפות משמן הזית, 2 כפות ממיץ הלימון ו־1/2 כף מהדבש. מוסיפים גם את הבצל והפטרוזיליה, מלח ופלפל ומערבבים (אפשר להכין מראש ולשמור עד יומיים במקרר).

3. מחזירים את החיטה לסיר, מוסיפים 5 כפות משמן הזית, 2 כפות ממיץ הלימון ו־1/2 כף מהדבש. מוסיפים גם את הבצל והפטרוזיליה, מלח ופלפל ומערבבים (אפשר להכין מראש ולשמור עד יומיים במקרר).

3. מחזירים את החיטה לסיר, מוסיפים 5 כפות משמן הזית, 2 כפות ממיץ הלימון ו־1/2 כף מהדבש. מוסיפים גם את הבצל והפטרוזיליה, מלח ופלפל ומערבבים (אפשר להכין מראש ולשמור עד יומיים במקרר).