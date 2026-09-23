סלט חיטה, תאנים וגבינה
כשר
חלבי
זמן הכנה
25 דקות
זמן כולל
90 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
סלט חיטה, תאנים וגבינה
(צילום: יוסי סליס, סגנון: נטשה חיימוביץ')
מצרכים
4
סועדים
לוח המרת מידות
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1/2 1 כוסות חיטה יבשה
מלח
פלפל שחור
5 כפות + 3 כפות שמן זית
3 כפות מיץ לימון
כ־1 כף דבש
1 בצל סגול, קלוף וחתוך לחצאי טבעות
1/2 כוס פטרוזיליה קצוצה דק
5 כוסות עלי חסה חתוכים, מומלץ אייסברג או ערבית
8 תאנים בשלות, חתוכות לרבעים
200 גרם גבינה צפתית או גבינת פטה, קרועה לחתיכות
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ההכנה
1. שמים את החיטה בקערה, מכסים במים ומשרים כשעה.
2. מסננים ומעבירים את החיטה לסיר. מכסים במים חדשים, ממליחים ומביאים לרתיחה. מכסים את הסיר ומבשלים על להבה בינונית־נמוכה כ־15 דקות, עד שהחיטה מתרככת אבל נותרת נגיסה. מסירים מהכיריים ומסננים.
3. מחזירים את החיטה לסיר, מוסיפים 5 כפות משמן הזית, 2 כפות ממיץ הלימון ו־1/2 כף מהדבש. מוסיפים גם את הבצל והפטרוזיליה, מלח ופלפל ומערבבים (אפשר להכין מראש ולשמור עד יומיים במקרר).
4. הרכבת הסלט: מניחים את עלי החסה בקערת הגשה, כך שירפדו אותה כמצע. מניחים במרכז את החיטה, בגבעה קטנה. מפזרים עליה ומסביב את התאנים ואת קרעי הגבינה, מתבלים שוב במעט מלח ופלפל שחור ויוצקים את 3 כפות שמן הזית ואת כף מיץ הלימון הנותרות. מזליפים עוד קצת דבש, מערבבים קלות ומגישים.