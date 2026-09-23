סלט חיטה, תאנים וגבינה

ההכנה
1. שמים את החיטה בקערה, מכסים במים ומשרים כשעה.
2. מסננים ומעבירים את החיטה לסיר. מכסים במים חדשים, ממליחים ומביאים לרתיחה. מכסים את הסיר ומבשלים על להבה בינונית־נמוכה כ־15 דקות, עד שהחיטה מתרככת אבל נותרת נגיסה. מסירים מהכיריים ומסננים.
3. מחזירים את החיטה לסיר, מוסיפים 5 כפות משמן הזית, 2 כפות ממיץ הלימון ו־1/2 כף מהדבש. מוסיפים גם את הבצל והפטרוזיליה, מלח ופלפל ומערבבים (אפשר להכין מראש ולשמור עד יומיים במקרר).
4. הרכבת הסלט: מניחים את עלי החסה בקערת הגשה, כך שירפדו אותה כמצע. מניחים במרכז את החיטה, בגבעה קטנה. מפזרים עליה ומסביב את התאנים ואת קרעי הגבינה, מתבלים שוב במעט מלח ופלפל שחור ויוצקים את 3 כפות שמן הזית ואת כף מיץ הלימון הנותרות. מזליפים עוד קצת דבש, מערבבים קלות ומגישים.