טיפ: אפשר לגוון את הירקות בקישואים וחצילים.
ההכנה
1. מסירים את כיפות הבצלים ומרוקנים אותם מהגלדים הפנימיים. מסירים גם את כיפות הפלפלים ומנקים אותם. קולפים את תפוחי האדמה, חוצים אותם לאורך ומרוקנים אותם כך שיתאימו למילוי.
2. המלית: שמים את האורז בקערה ומשרים במים במשך 30 דקות. מסננים. מוסיפים לאורז מחצית מכמות המרכיבים הבאים: הבצל הקצוץ, השום, מיץ הלימון, שמן הזית והתבלינים. מוסיפים את כל הנענע והצימוקים, ומערבבים. ממלאים את הירקות במלית. משמנים את הסיר ומסדרים בו את הירקות בצפיפות. סוגרים את הבצלים והפלפלים בכיפות שלהם.
3. הרוטב: שמים בקערה את המחצית הנותרת של הבצל הקצוץ, השום, מיץ הלימון, שמן הזית והתבלינים. מוסיפים את מיץ העגבניות והסלרי ומערבבים. יוצקים את הרוטב לסיר כך שיכסה את הירקות. אם צריך, מוסיפים עוד מעט מים.
4. מכסים את הסיר ומביאים לרתיחה. מנמיכים את הלהבה, מניחים על הירקות צלחת גדולה, סוגרים במכסה ומבשלים כשעה. מדי פעם בודקים שיש מספיק רוטב, ואם צריך, מוסיפים מעט מים.
5. בינתיים מחממים את התנור ל־100 מעלות.
6. מוציאים את הצלחת מהסיר ומעבירים אותו, מכוסה, לתנור. אופים 6 שעות לפחות (עד 10 שעות). מגישים חם.