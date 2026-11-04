טיפ: אפשר לגוון את הירקות בקישואים וחצילים.

חמין ממולאים ( צילום: איילת הירשמן ) כשר כשר צמחוני צמחוני זמן הכנה 45 דקות זמן כולל 400 דקות דרגת קושי בינונית כמות מצרכים 13 חמין ממולאים ( צילום: איילת הירשמן ) מצרכים סועדים לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 6 בצלים גדולים 6 פלפלים אדומים 6 תפוחי אדמה 1 כוס אורז לבן, בסמטי או יסמין 4 בצלים בינוניים, קלופים וקצוצים דק 6 שיני שום, פרוסות 4 כפות מיץ לימון 2/3 כוס שמן זית 1 כף מלח, 1/2 כף פלפל שחור גרוס, 1/2 כף פפריקה מתוקה, 1 כף סוכר 1/2 כוס נענע טרייה קצוצה דק 1/2 כוס אוכמניות מיובשות או זרשק (צימוקים אוזבקיים) 1 כוס מיץ עגבניות 3 גבעולי סלרי, קצוצים למלית ולרוטב: 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון חמין ממולאים צמחוני :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/rkpuq500tzg

ההכנה

1. מסירים את כיפות הבצלים ומרוקנים אותם מהגלדים הפנימיים. מסירים גם את כיפות הפלפלים ומנקים אותם. קולפים את תפוחי האדמה, חוצים אותם לאורך ומרוקנים אותם כך שיתאימו למילוי.

2. המלית: שמים את האורז בקערה ומשרים במים במשך 30 דקות. מסננים. מוסיפים לאורז מחצית מכמות המרכיבים הבאים: הבצל הקצוץ, השום, מיץ הלימון, שמן הזית והתבלינים. מוסיפים את כל הנענע והצימוקים, ומערבבים. ממלאים את הירקות במלית. משמנים את הסיר ומסדרים בו את הירקות בצפיפות. סוגרים את הבצלים והפלפלים בכיפות שלהם.

3. הרוטב: שמים בקערה את המחצית הנותרת של הבצל הקצוץ, השום, מיץ הלימון, שמן הזית והתבלינים. מוסיפים את מיץ העגבניות והסלרי ומערבבים. יוצקים את הרוטב לסיר כך שיכסה את הירקות. אם צריך, מוסיפים עוד מעט מים.

4. מכסים את הסיר ומביאים לרתיחה. מנמיכים את הלהבה, מניחים על הירקות צלחת גדולה, סוגרים במכסה ומבשלים כשעה. מדי פעם בודקים שיש מספיק רוטב, ואם צריך, מוסיפים מעט מים.

5. בינתיים מחממים את התנור ל־100 מעלות.