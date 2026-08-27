2. שמים את הביצים בקערה וטורפים. מוסיפים את הסוכר ומערבבים. יוצקים את השמן ומערבבים למרקם אחיד. מוסיפים את השומשום, הקמח ואבקת האפייה, ומערבבים לעיסה דביקה.