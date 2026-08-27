ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ במצב טורבו. מרפדים תבנית 30X25 ס"מ בנייר אפייה.
2. שמים את הביצים בקערה וטורפים. מוסיפים את הסוכר ומערבבים. יוצקים את השמן ומערבבים למרקם אחיד. מוסיפים את השומשום, הקמח ואבקת האפייה, ומערבבים לעיסה דביקה.
3. יוצקים את העיסה לתבנית ובידיים רטובות משטחים ומיישרים (תתקבל שכבה בגובה כ־1/2 1 ס"מ). בסכין חדה, חורצים בעיסה מרובעים או מעוינים למלוא עומק התבנית.
4. אופים כ־25 דקות, עד הזהבה. מוציאים וממתינים כ־5 דקות. בינתיים, מורידים את חום התנור ל־150 מעלות ומרפדים תבנית תנור בנייר אפייה.
5. חותכים את המאפה בהתאם לסימנים ומפרידים אותו לעוגיות. מעבירים אותן לתבנית התנור, במפוזר.
6. מחזירים לתנור ואופים עוד כ־20 דקות, עד שהעוגיות פריכות. מוציאים ומצננים. מגישים.
- איך שומרים? עד שבועיים, בכלי סגור בטמפרטורת החדר.