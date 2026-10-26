עוגת לימון בקערה אחת בציפוי דבש מוקצף

2. שמים בקערה את הסוכר ואת קליפת הלימון ומערבבים (אפשר למולל מעט בידיים כדי שהטעם הלימוני יהיה מודגש יותר). מוסיפים את הביצים וטורפים. מוסיפים את היוגורט (או משקה החלב הצמחי), הקמח ואבקת האפייה ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את הדבש, מיץ הלימון והשמן ומערבבים רק עד שמתקבל מרקם אחיד ולא יותר.