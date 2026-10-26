עוגת לימון בקערה אחת בציפוי דבש מוקצף

ההכנה
1. מחממים את התנור ל־175 מעלות. משמנים את התבנית ומרפדים את בסיסה בנייר אפייה.
2. שמים בקערה את הסוכר ואת קליפת הלימון ומערבבים (אפשר למולל מעט בידיים כדי שהטעם הלימוני יהיה מודגש יותר). מוסיפים את הביצים וטורפים. מוסיפים את היוגורט (או משקה החלב הצמחי), הקמח ואבקת האפייה ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את הדבש, מיץ הלימון והשמן ומערבבים רק עד שמתקבל מרקם אחיד ולא יותר.
3. יוצקים לתבנית ומיישרים. טובלים מרית במעט שמן ויוצרים פס לאורך העוגה (הוא עוזר לתפיחה אחידה).
4. אופים 45-40 דקות, עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא יבש. מוציאים ומניחים לצינון במשך 15 דקות לפחות.
5. הציפוי: שמים את הדבש בקערת המערבל ומקציפים במהירות גבוהה עד שצבעו משתנה והוא מתייצב. מניחים על העוגה ומגישים מיד.
- איך שומרים? עד 4 ימים במקרר או ללא הדבש עד שבועיים במקפיא.