עוגת לימון בקערה אחת בציפוי דבש מוקצף
כשר
פרווה
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
80 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
12
עוגת לימון בקערה אחת בציפוי דבש מוקצף
(צילום: בועז לביא, סגנון: נעה קנריק)
מצרכים
8
סועדים
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תבנית אינגליש קייק באורך כ־25 ס"מ
1 כוס (200 גרם) סוכר
קליפה מגוררת מ־1 לימון
4 ביצים בגודל L (או 5 בגודל M)
1 גביע קטן (150 גרם) יוגורט או 1/3 כוס חלב צמחי
1/2 1 כוסות + 3 כפות (240 גרם) קמח
1 שקיק (10 גרם) אבקת אפייה
3 כפות דבש
4 כפות מיץ לימון
1/3 כוס (80 מ"ל) שמן
לטבילת המרית: מעט שמן
לציפוי: 1/3 כוס דבש
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ההכנה
1. מחממים את התנור ל־175 מעלות. משמנים את התבנית ומרפדים את בסיסה בנייר אפייה.
2. שמים בקערה את הסוכר ואת קליפת הלימון ומערבבים (אפשר למולל מעט בידיים כדי שהטעם הלימוני יהיה מודגש יותר). מוסיפים את הביצים וטורפים. מוסיפים את היוגורט (או משקה החלב הצמחי), הקמח ואבקת האפייה ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את הדבש, מיץ הלימון והשמן ומערבבים רק עד שמתקבל מרקם אחיד ולא יותר.
3. יוצקים לתבנית ומיישרים. טובלים מרית במעט שמן ויוצרים פס לאורך העוגה (הוא עוזר לתפיחה אחידה).
4. אופים 45-40 דקות, עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא יבש. מוציאים ומניחים לצינון במשך 15 דקות לפחות.
5. הציפוי: שמים את הדבש בקערת המערבל ומקציפים במהירות גבוהה עד שצבעו משתנה והוא מתייצב. מניחים על העוגה ומגישים מיד.
  • איך שומרים? עד 4 ימים במקרר או ללא הדבש עד שבועיים במקפיא.