אם אתן מעוניינות לצפות בתצוגת האופנה הכי טובה שמתקיימת כרגע, כל מה שאתן צריכות לעשות זה לקפוץ לפריז ולהגיע למלון שבו משתכנת סלין דיון. הדיווה בת ה־58 עושה בימים אלה קאמבק ענק, אחרי שש שנות היעדרות מהבמה בשל משבר רפואי. ב־12 בספטמבר היא פתחה סדרה של 26 הופעות בפריז, אבל המופע האמיתי מתקיים בכלל מול הוטל לה רויאל מונסו שמארח אותה. מדי יום יוצאת דיון מהמלון, כאשר בכל יציאה היא עוטה מראה אופנתי שומט לסתות אחר. קהל של מאות מעריצים שנאספים במקום מריע לה, ואילו דיון מנופפת, רוקדת, מצטלמת, מתרוצצת ומתרגשת.

אם אתן מעוניינות לצפות בתצוגת האופנה הכי טובה שמתקיימת כרגע, כל מה שאתן צריכות לעשות זה לקפוץ לפריז ולהגיע למלון שבו משתכנת סלין דיון. הדיווה בת ה־58 עושה בימים אלה קאמבק ענק, אחרי שש שנות היעדרות מהבמה בשל משבר רפואי. ב־12 בספטמבר היא פתחה סדרה של 26 הופעות בפריז, אבל המופע האמיתי מתקיים בכלל מול הוטל לה רויאל מונסו שמארח אותה. מדי יום יוצאת דיון מהמלון, כאשר בכל יציאה היא עוטה מראה אופנתי שומט לסתות אחר. קהל של מאות מעריצים שנאספים במקום מריע לה, ואילו דיון מנופפת, רוקדת, מצטלמת, מתרוצצת ומתרגשת.

אם אתן מעוניינות לצפות בתצוגת האופנה הכי טובה שמתקיימת כרגע, כל מה שאתן צריכות לעשות זה לקפוץ לפריז ולהגיע למלון שבו משתכנת סלין דיון. הדיווה בת ה־58 עושה בימים אלה קאמבק ענק, אחרי שש שנות היעדרות מהבמה בשל משבר רפואי. ב־12 בספטמבר היא פתחה סדרה של 26 הופעות בפריז, אבל המופע האמיתי מתקיים בכלל מול הוטל לה רויאל מונסו שמארח אותה. מדי יום יוצאת דיון מהמלון, כאשר בכל יציאה היא עוטה מראה אופנתי שומט לסתות אחר. קהל של מאות מעריצים שנאספים במקום מריע לה, ואילו דיון מנופפת, רוקדת, מצטלמת, מתרוצצת ומתרגשת.