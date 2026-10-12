אם אתן מעוניינות לצפות בתצוגת האופנה הכי טובה שמתקיימת כרגע, כל מה שאתן צריכות לעשות זה לקפוץ לפריז ולהגיע למלון שבו משתכנת סלין דיון. הדיווה בת ה־58 עושה בימים אלה קאמבק ענק, אחרי שש שנות היעדרות מהבמה בשל משבר רפואי. ב־12 בספטמבר היא פתחה סדרה של 26 הופעות בפריז, אבל המופע האמיתי מתקיים בכלל מול הוטל לה רויאל מונסו שמארח אותה. מדי יום יוצאת דיון מהמלון, כאשר בכל יציאה היא עוטה מראה אופנתי שומט לסתות אחר. קהל של מאות מעריצים שנאספים במקום מריע לה, ואילו דיון מנופפת, רוקדת, מצטלמת, מתרוצצת ומתרגשת.
המראות שדיון מציגה ביציאות האלה, שמסוגננים על ידי הסטייליסטית שלה, אנני הורת', מאפילים אפילו על היצירות שהיא לובשת על הבמה. כל הפריטים הם של מותגי־על, וחלקם נלבשו עוד לפני שהגיעו אפילו למסלול התצוגה. "שבוע אופנה אישי", הגדיר זאת "ווג" הצרפתי. אבל זו לא היוקרה שעושה את האירוע הזה לחד־פעמי - זה הסטייל של דיון, האנרגיה שלה, הקלילות והטבעיות שבהם היא נושאת את הלוקים האלה. מעולם לא ראיתי כזה קונצנזוס ברחבי הרשת: כולם, מהמגזינים הגדולים ועד למבקרי אופנה מטעם עצמם, מאבדים את זה מול השיק של סלין. נותר רק לקוות שתצוגת־האופנה־של־אישה־אחת הזו תימשך לנצח, כי מדובר במשפר מצב רוח אולטימטיבי. נסו ותיהנו.
ולוק אחד מהבמה: בערב הפתיחה של מסע ההופעות, בשמלה שעוצבה במיוחד עבורה על ידי ג'ונתן אנדרסון, המעצב הראשי של דיור, בהשראת שמלה של בית האופנה מ־1949. סלין עונדת שרשרת יהלום שדרשה 1,107 שעות עבודה.