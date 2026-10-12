אם אתן מעוניינות לצפות בתצוגת האופנה הכי טובה שמתקיימת כרגע, כל מה שאתן צריכות לעשות זה לקפוץ לפריז ולהגיע למלון שבו משתכנת סלין דיון. הדיווה בת ה־58 עושה בימים אלה קאמבק ענק, אחרי שש שנות היעדרות מהבמה בשל משבר רפואי. ב־12 בספטמבר היא פתחה סדרה של 26 הופעות בפריז, אבל המופע האמיתי מתקיים בכלל מול הוטל לה רויאל מונסו שמארח אותה. מדי יום יוצאת דיון מהמלון, כאשר בכל יציאה היא עוטה מראה אופנתי שומט לסתות אחר. קהל של מאות מעריצים שנאספים במקום מריע לה, ואילו דיון מנופפת, רוקדת, מצטלמת, מתרוצצת ומתרגשת.
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טוטאל לוק של בית האופנה אלאיה, מקולקציית אביב 2027, כולל מעיל טרנץ' ומגפי סטילטוטוטאל לוק של בית האופנה אלאיה, מקולקציית אביב 2027, כולל מעיל טרנץ' ומגפי סטילטו
טוטאל לוק של בית האופנה אלאיה, מקולקציית אביב 2027, כולל מעיל טרנץ' ומגפי סטילטו
(צילום: Marc Piasecki, GC Images)

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טוטאל לוק של המעצבת האייקונית פיבי פיילו. לפי דיווחים מחירם של מכנסי הפרנזים עומד על 3,200 אירו, והלוק כולו הוערך ב־7,610 אירוטוטאל לוק של המעצבת האייקונית פיבי פיילו. לפי דיווחים מחירם של מכנסי הפרנזים עומד על 3,200 אירו, והלוק כולו הוערך ב־7,610 אירו
טוטאל לוק של המעצבת פיבי פיילו. מחיר מכנסי הפרנזים 3,200 אירו, והלוק כולו הוערך ב־7,610 אירו
(צילום: Pierre Suu/GC Images)

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ז'קט מקולקציית אביב 2027 של ג'יבנשי שנלבש עוד לפני שהוצג על המסלול בשבוע האופנה בפריז, משודך למכנסי ג'ינס יומיומייםז'קט מקולקציית אביב 2027 של ג'יבנשי שנלבש עוד לפני שהוצג על המסלול בשבוע האופנה בפריז, משודך למכנסי ג'ינס יומיומיים
ז'קט מקולקציית אביב 2027 של ג'יבנשי שנלבש עוד לפני שבוע האופנה בפריז, משודך למכנסי ג'ינס יומיומיים
(צילום: Pierre Suu, GC Images)

המראות שדיון מציגה ביציאות האלה, שמסוגננים על ידי הסטייליסטית שלה, אנני הורת', מאפילים אפילו על היצירות שהיא לובשת על הבמה. כל הפריטים הם של מותגי־על, וחלקם נלבשו עוד לפני שהגיעו אפילו למסלול התצוגה. "שבוע אופנה אישי", הגדיר זאת "ווג" הצרפתי. אבל זו לא היוקרה שעושה את האירוע הזה לחד־פעמי - זה הסטייל של דיון, האנרגיה שלה, הקלילות והטבעיות שבהם היא נושאת את הלוקים האלה. מעולם לא ראיתי כזה קונצנזוס ברחבי הרשת: כולם, מהמגזינים הגדולים ועד למבקרי אופנה מטעם עצמם, מאבדים את זה מול השיק של סלין. נותר רק לקוות שתצוגת־האופנה־של־אישה־אחת הזו תימשך לנצח, כי מדובר במשפר מצב רוח אולטימטיבי. נסו ותיהנו.
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חליפת עור של המותג האיטלקי פרגאמו, מקולקציית אביב 2027חליפת עור של המותג האיטלקי פרגאמו, מקולקציית אביב 2027
חליפת עור של המותג האיטלקי פרגאמו, מקולקציית אביב 2027
(צילום: Andrea Cremascoli, Getty Images)

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טוטאל לוק של ג'יבנשי, כולל מעיל המונח בנונשלנט מעל חליפת מכנסיים. תיק קלאץ' "פגי" של the Row משלים את הלוקטוטאל לוק של ג'יבנשי, כולל מעיל המונח בנונשלנט מעל חליפת מכנסיים. תיק קלאץ' "פגי" של the Row משלים את הלוק
טוטאל לוק של ג'יבנשי, כולל מעיל המונח מעל חליפת מכנסיים ותיק קלאץ' "פגי" של the Row
(צילום: Marc Piasecki, GC Images)

ולוק אחד מהבמה: בערב הפתיחה של מסע ההופעות, בשמלה שעוצבה במיוחד עבורה על ידי ג'ונתן אנדרסון, המעצב הראשי של דיור, בהשראת שמלה של בית האופנה מ־1949. סלין עונדת שרשרת יהלום שדרשה 1,107 שעות עבודה.
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Celine DionCeline Dion
דיון על הבמה בשמלת דיור
(צילום: Thomas SAMSON / AFP)