מהמוקפץ הזה אף פעם לא נמאס, הוא מהיר, קליל וטעים. השימוש באטריות בוואקום חוסך זמן בישול, אבל אפשר להחליף אותן באטריות אורז שמשרים במים רותחים כ־4 דקות. אני אוהבת לשחק עם הירקות ולהחליף באחרים, לפי מה שיש במקרר.

טיפ: אפשר להחליף את חזה העוף בקוביות טופו. במקרה כזה אין צורך לשים אבקת סודה לשתייה במרינדה.

מוקפץ: אטריות עם חזה עוף ( צילום: אסף מזרחי ) כשר כשר בשרי בשרי זמן הכנה 30 דקות זמן כולל 75 דקות דרגת קושי בינונית כמות מצרכים 22 מוקפץ: אטריות עם חזה עוף ( צילום: אסף מזרחי ) מצרכים סועדים לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 2 חבילות קטנות (400 גרם בסך הכול) אטריות טריות בוואקום להקפצה: 4 כפות שמן לרוטב: 1/4 כוס מים 1/2 כוס רוטב סויה 1 כף רוטב סויה כהה 1/2 כף חמאת בוטנים 1 כף סילאן או סוכר חום (בהיר או כהה) 1/2 כף קורנפלור 1/4 כפית שמן שומשום קלוי לירקות: 1 בצל, חתוך לרצועות 1 גזר, חתוך לרצועות דקות (אני חותכת בקולפן מתאים) 1 פלפל אדום, חתוך לרצועות דקות 1 פלפל חריף, ירוק או אדום, פרוס דק - לא חובה אם לא אוהבים חריף 1 פלפל כתום, חתוך לרצועות דקות 3-2 שיני שום, כתושות חתיכה קטנה של ג'ינג'ר קצוץ דק־דק (אפשר להחליף ב־1/4 כפית אבקת ג'ינג'ר ולהוסיף אותו לרוטב) כ־3 ענפים של בצל ירוק, חתוכים גס לחזה עוף: 1/2 קילו חזה עוף, חתוך לרצועות 1 כפית שמן 1 כף קורנפלור 1 כף רוטב סויה 1/4 כפית אבקת סודה לשתייה 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון מוקפץ עם אטריות וחזה עוף :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/rymd6qmcgg

ההכנה

1. האטריות: אם משתמשים באטריות מוכנות בוואקום, אין צורך לבשל אותן, צריך רק להשרות אותן 10-5 שניות במים רותחים, לסנן ולהפריד בעדינות בידיים. אם משתמשים באטריות יבשות, יש לבשל אותן בסיר גדול עם מים רותחים ומלח במשך כמה דקות עד שהן כמעט מוכנות, שיהיו עדיין קצת קשות באמצע, לסנן ולשטוף מעט במים קרים.

2. חזה העוף: לערבב את חזה העוף עם כל מרכיבי המרינדה - שמן, קורנפלור, סויה ואבקת סודה לשתייה. להשרות 10 דקות.

3. הרוטב: בקערה קטנה לערבב היטב את כל מרכיביו - מים, סויה, סויה כהה, חמאת בוטנים, סילאן (או סוכר), קורנפלור ושמן שומשום. אם חמאת הבוטנים לא מתערבבת היטב, לא נורא, היא תימס כאשר נוסיף את הרוטב לווק.

4. ההקפצה: במחבת ווק, לחמם על אש גבוהה 2 כפות שמן. להוסיף את חזה העוף, להפריד את החתיכות אחת מהשנייה ולטגן בלי לערבב עד שהעוף משחים מצד אחד. להפוך ולערבב עד שאין יותר חלקים ורודים וכל הנתחים לבנים. להוציא לצלחת ולהניח בצד.

5 . הירקות: להוסיף למחבת כ־2 כפות שמן, לחמם על אש גבוהה, להוסיף את הבצל ולהקפיץ 3-2 דקות. להוסיף את הגזר ולהקפיץ כדקה. להוסיף את הפלפלים – אדום, כתום וחריף - ולהקפיץ כדקה.

6. להזיז את הירקות לצדדים כך שיהיה חור באמצע, להוסיף בו מעט שמן (כ־1 כפית), להוסיף את השום ואת הגי'נג'ר ולטגן כמה שניות במרכז המחבת תוך ערבוב, עד שמתחילים להריח ריח של שום. לערבב את השום והג'ינג'ר עם כל הירקות.

7. להוסיף את הרוטב, לערבב ולבשל כמה שניות עד שהרוטב מתחיל להסמיך.