מהמוקפץ הזה אף פעם לא נמאס, הוא מהיר, קליל וטעים. השימוש באטריות בוואקום חוסך זמן בישול, אבל אפשר להחליף אותן באטריות אורז שמשרים במים רותחים כ־4 דקות. אני אוהבת לשחק עם הירקות ולהחליף באחרים, לפי מה שיש במקרר.
טיפ: אפשר להחליף את חזה העוף בקוביות טופו. במקרה כזה אין צורך לשים אבקת סודה לשתייה במרינדה.
ההכנה
1. האטריות: אם משתמשים באטריות מוכנות בוואקום, אין צורך לבשל אותן, צריך רק להשרות אותן 10-5 שניות במים רותחים, לסנן ולהפריד בעדינות בידיים. אם משתמשים באטריות יבשות, יש לבשל אותן בסיר גדול עם מים רותחים ומלח במשך כמה דקות עד שהן כמעט מוכנות, שיהיו עדיין קצת קשות באמצע, לסנן ולשטוף מעט במים קרים.
2. חזה העוף: לערבב את חזה העוף עם כל מרכיבי המרינדה - שמן, קורנפלור, סויה ואבקת סודה לשתייה. להשרות 10 דקות.
3. הרוטב: בקערה קטנה לערבב היטב את כל מרכיביו - מים, סויה, סויה כהה, חמאת בוטנים, סילאן (או סוכר), קורנפלור ושמן שומשום. אם חמאת הבוטנים לא מתערבבת היטב, לא נורא, היא תימס כאשר נוסיף את הרוטב לווק.
4. ההקפצה: במחבת ווק, לחמם על אש גבוהה 2 כפות שמן. להוסיף את חזה העוף, להפריד את החתיכות אחת מהשנייה ולטגן בלי לערבב עד שהעוף משחים מצד אחד. להפוך ולערבב עד שאין יותר חלקים ורודים וכל הנתחים לבנים. להוציא לצלחת ולהניח בצד.
5. הירקות: להוסיף למחבת כ־2 כפות שמן, לחמם על אש גבוהה, להוסיף את הבצל ולהקפיץ 3-2 דקות. להוסיף את הגזר ולהקפיץ כדקה. להוסיף את הפלפלים – אדום, כתום וחריף - ולהקפיץ כדקה.
6. להזיז את הירקות לצדדים כך שיהיה חור באמצע, להוסיף בו מעט שמן (כ־1 כפית), להוסיף את השום ואת הגי'נג'ר ולטגן כמה שניות במרכז המחבת תוך ערבוב, עד שמתחילים להריח ריח של שום. לערבב את השום והג'ינג'ר עם כל הירקות.
7. להוסיף את הרוטב, לערבב ולבשל כמה שניות עד שהרוטב מתחיל להסמיך.
8. להוסיף את הבצל הירוק ולערבב. להוסיף את חזה העוף והאטריות, לערבב ולהקפיץ 3-2 דקות ולהגיש.