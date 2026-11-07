צ'אודר עוף ותירס

צ'אודר – מרק מוקרם נהדר – הוא מנה מושלמת, וכשהעוף מוכן מראש, היא גם פשוטה מאוד להכנה. במקור האמריקאי משתמשים בחלב או בשמנת להקרמת המנה, בגרסה שלנו נשתמש בחלב צמחי או בקרם קוקוס (הוא עשיר מעט יותר במרקמו). לארוחה מלאה מגישים עם אורז לבן.
ההכנה
1. יוצקים לסיר את שמן הזית ומחממים על להבה בינונית. מוסיפים את הקמח ומערבבים כדקה. מוסיפים את ציר העוף וגרגירי התירס ומביאים לרתיחה תוך כדי ערבוב. מכבים את הלהבה. מעבירים 2 כוסות מהמרק לקערת מעבד המזון, טוחנים היטב ומחזירים לסיר (לחלופין, אפשר לטחון חלקית את כל תכולת הסיר, בבלנדר מוט).
2. מוסיפים לסיר את תפוח האדמה, העוף, קרם הקוקוס (או משקה השקדים) ואת רוטב הסויה ומביאים לרתיחה חוזרת. מנמיכים את הלהבה ומבשלים (ללא כיסוי) כחצי שעה. מתבלים במלח ובפלפל שחור ומסירים מהכיריים. אם רוצים, מעטרים בבצל ירוק. מגישים, מומלץ לצד אורז לבן.
- איך שומרים? עד 4-3 ימים, במקרר. מחממים על הכיריים או במיקרוגל.