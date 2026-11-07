צ'אודר עוף ותירס

צ'אודר – מרק מוקרם נהדר – הוא מנה מושלמת, וכשהעוף מוכן מראש, היא גם פשוטה מאוד להכנה. במקור האמריקאי משתמשים בחלב או בשמנת להקרמת המנה, בגרסה שלנו נשתמש בחלב צמחי או בקרם קוקוס (הוא עשיר מעט יותר במרקמו). לארוחה מלאה מגישים עם אורז לבן.