סוכריות סטייק במילוי פסטו ירוקים ואגוזים

מנת גורמה מרשימה, שממש קל להכין. הטעמים מקומיים מאוד, בזכות הגרסה שלי לפסטו. את השייטל אפשר להחליף בנתחי סינטה או אנטרקוט (הם יקרים יותר).

מנת גורמה מרשימה, שממש קל להכין. הטעמים מקומיים מאוד, בזכות הגרסה שלי לפסטו. את השייטל אפשר להחליף בנתחי סינטה או אנטרקוט (הם יקרים יותר).

מנת גורמה מרשימה, שממש קל להכין. הטעמים מקומיים מאוד, בזכות הגרסה שלי לפסטו. את השייטל אפשר להחליף בנתחי סינטה או אנטרקוט (הם יקרים יותר).