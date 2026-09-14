סוכריות סטייק במילוי פסטו ירוקים ואגוזים

מנת גורמה מרשימה, שממש קל להכין. הטעמים מקומיים מאוד, בזכות הגרסה שלי לפסטו. את השייטל אפשר להחליף בנתחי סינטה או אנטרקוט (הם יקרים יותר).
ההכנה
1. הפסטו: שמים בקערת מעבד המזון את כל מרכיביו ומעבדים למחית קצוצה דק.
2. מחממים את התנור ל־250 מעלות (אין צורך בטורבו) ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
3. חוצים כל פרוסת שייטל לאורכה, כך שיתקבלו 18 רצועות. מניחים את הרצועות על משטח העבודה ומורחים כל אחת מהן בככפית מהפסטו. מגלגלים לשבלול ותוקעים קיסם או שיפוד לייצוב. מניחים בתבנית. זורים מעט מלח ופלפל ומברישים בשמן הזית (עד שלב זה אפשר להכין עד יום מראש ולאחסן במקרר).
4. אופים כ־10 דקות, עד שהבשר עשוי. מוציאים ומגישים חם, אפשר על מצע של סלט ירוק.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.