מנת גורמה מרשימה, שממש קל להכין. הטעמים מקומיים מאוד, בזכות הגרסה שלי לפסטו. את השייטל אפשר להחליף בנתחי סינטה או אנטרקוט (הם יקרים יותר).
סוכריות סטייק במילוי פסטו ירוקים ואגוזים
כשר
בשרי
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
40 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
10
סוכריות סטייק במילוי פסטו ירוקים ואגוזים
(צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
6
סועדים
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9 פרוסות שייטל, בעובי כ־1/2 ס"מ
מלח, פלפל שחור גרוס
2 כפות שמן זית
למלית הפסטו:
1 כוס עלי פטרוזיליה
1/2 כוס עלי אורגנו או בזיליקום
1/2 כוס אגוזי מלך
1/4 כוס מיץ לימון
1 כפית חרדל חלק או גרגירים
2 כפות שמן זית
1/2 כפית מלח
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ההכנה
1. הפסטו: שמים בקערת מעבד המזון את כל מרכיביו ומעבדים למחית קצוצה דק.
2. מחממים את התנור ל־250 מעלות (אין צורך בטורבו) ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
3. חוצים כל פרוסת שייטל לאורכה, כך שיתקבלו 18 רצועות. מניחים את הרצועות על משטח העבודה ומורחים כל אחת מהן בככפית מהפסטו. מגלגלים לשבלול ותוקעים קיסם או שיפוד לייצוב. מניחים בתבנית. זורים מעט מלח ופלפל ומברישים בשמן הזית (עד שלב זה אפשר להכין עד יום מראש ולאחסן במקרר).
4. אופים כ־10 דקות, עד שהבשר עשוי. מוציאים ומגישים חם, אפשר על מצע של סלט ירוק.
  • איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.