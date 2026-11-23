2. מניחים את הדלורית בתבנית כשצידה החתוך פונה מעלה. יוצקים עליה את שמן הזית ומפזרים מלח ופלפל. אופים כ־15 דקות. מוסיפים את הסלרי, את הבצל, את הגבינה ואת ענף המרווה. אופים עוד כ־10 דקות, עד שהדלורית מזהיבה. מוציאים מהתנור.

2. מניחים את הדלורית בתבנית כשצידה החתוך פונה מעלה. יוצקים עליה את שמן הזית ומפזרים מלח ופלפל. אופים כ־15 דקות. מוסיפים את הסלרי, את הבצל, את הגבינה ואת ענף המרווה. אופים עוד כ־10 דקות, עד שהדלורית מזהיבה. מוציאים מהתנור.

2. מניחים את הדלורית בתבנית כשצידה החתוך פונה מעלה. יוצקים עליה את שמן הזית ומפזרים מלח ופלפל. אופים כ־15 דקות. מוסיפים את הסלרי, את הבצל, את הגבינה ואת ענף המרווה. אופים עוד כ־10 דקות, עד שהדלורית מזהיבה. מוציאים מהתנור.