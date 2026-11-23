ההכנה
1. מחממים את התנור ל־220 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו. מרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. מניחים את הדלורית בתבנית כשצידה החתוך פונה מעלה. יוצקים עליה את שמן הזית ומפזרים מלח ופלפל. אופים כ־15 דקות. מוסיפים את הסלרי, את הבצל, את הגבינה ואת ענף המרווה. אופים עוד כ־10 דקות, עד שהדלורית מזהיבה. מוציאים מהתנור.
3. מוציאים את בשר הדלורית ומעבירים אותו לסיר (אם רוצים, מסירים ומשאירים בצד את שולי הדלורית, הצרובים מהתנור. מוסיפים אותם למנה בשעת ההגשה). מוסיפים את הסלרי, את הבצל, את הגבינה ואת המרווה (עם הגבעול). מוסיפים את המים (או את הציר) ומביאים לרתיחה. מסירים מהכיריים. טוחנים את המרק (בבלנדר מוט או במעבד מזון). טועמים ומתקנים תיבול.
4. מגישים, אפשר עם חתיכות דלורית.
- איך שומרים? 4-3 ימים, במקרר.