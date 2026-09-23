טורטיות מוקרמות עם טונה ותירס

ההכנה
1. מחממים את התנור ל־180 מעלות ומשמנים תבנית בכף שמן זית.
2. שמים בקערה את הטונה ומועכים קצת במזלג, שלא יהיו גושים. מוסיפים חצי מכמות התירס, חצי מכמות הבצל וחצי מכמות הפטרוזיליה (או הכוסברה). מתבלים במלח ובפלפל ומערבבים.
3. מניחים טורטייה על משטח העבודה. מניחים במרכזה מתערובת התירס ומגלגלים לגליל הדוק. מניחים בתבנית כשצד התפר כלפי מטה. מכינים כך את כל הטורטיות ומניחים אותן זו לצד זו.
4. מורחים על הטורטיות את רסק העגבניות, מתבלים במלח ובפלפל וזורים את הגבינה.
5. אופים כ־15 דקות, עד שהגבינה נמסה ומזהיבה. מוציאים.
6. הסלסה: מערבבים בקערה את יתרת התירס, הבצל והפטרוזיליה (או הכוסברה). מוסיפים את העגבניות, את הצ'ילי (אם רוצים), מלח ופלפל, כף שמן זית ואת מיץ הלימון ומערבבים.
7. מפזרים את הסלסה על הטורטיות ומגישים מיד, חם.