טורטיות מוקרמות עם טונה ותירס
כשר
חלבי
זמן הכנה
25 דקות
זמן כולל
40 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
13
טורטיות מוקרמות עם טונה ותירס
(צילום: יוסי סליס, סגנון: נטשה חיימוביץ')
מצרכים
4
סועדים
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שמן זית
7-6 טורטיות מקמח חיטה או קמח תירס
3 קופסאות טונה משומרת, מסוננת
2 כוסות גרגירי תירס, טרי, משומר או מופשר
1 בצל סגול, קלוף וחתוך לקוביות קטנות
1/2 כוס פטרוזיליה או כוסברה קצוצות
מלח
פלפל שחור
1 קופסה (100 גרם) רסק עגבניות
2 כוסות גבינה צהובה מגוררת (אפשר להחליף כוס אחת בצ'דר או בפרמזן)
3 עגבניות בשלות, קצוצות דק
אפשרות: 1 פלפלון צ'ילי, קצוץ דק
1 כף מיץ לימון או ליים
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ההכנה
1. מחממים את התנור ל־180 מעלות ומשמנים תבנית בכף שמן זית.
2. שמים בקערה את הטונה ומועכים קצת במזלג, שלא יהיו גושים. מוסיפים חצי מכמות התירס, חצי מכמות הבצל וחצי מכמות הפטרוזיליה (או הכוסברה). מתבלים במלח ובפלפל ומערבבים.
3. מניחים טורטייה על משטח העבודה. מניחים במרכזה מתערובת התירס ומגלגלים לגליל הדוק. מניחים בתבנית כשצד התפר כלפי מטה. מכינים כך את כל הטורטיות ומניחים אותן זו לצד זו.
4. מורחים על הטורטיות את רסק העגבניות, מתבלים במלח ובפלפל וזורים את הגבינה.
5. אופים כ־15 דקות, עד שהגבינה נמסה ומזהיבה. מוציאים.
6. הסלסה: מערבבים בקערה את יתרת התירס, הבצל והפטרוזיליה (או הכוסברה). מוסיפים את העגבניות, את הצ'ילי (אם רוצים), מלח ופלפל, כף שמן זית ואת מיץ הלימון ומערבבים.
7. מפזרים את הסלסה על הטורטיות ומגישים מיד, חם.