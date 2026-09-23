מדריכי שף טורטיות מוקרמות עם טונה ותירס

מאפה בסגנון אנצ'ילדה מקסיקנית: מגלגלים תירס וטונה בתוך טורטיות (אם אפשר, מומלץ להשתמש בטורטיות מקמח תירס) ומקרימים אותן עם גבינה צהובה. זה כבר טעים אש, כן? אבל אחרי האפייה גם מפזרים סלסה טרייה, לשילוב מושלם ומרענן בין חם לקר