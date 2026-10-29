1. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו או ל־170 מעלות בחום עליון־תחתון. מרפדים תבנית בנייר אפייה.

1. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו או ל־170 מעלות בחום עליון־תחתון. מרפדים תבנית בנייר אפייה.

1. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו או ל־170 מעלות בחום עליון־תחתון. מרפדים תבנית בנייר אפייה.