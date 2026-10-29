עוגיות תפוז ללא גלוטן
כשר
פרווה
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
45 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
6
עוגיות תפוז ללא גלוטן
(צילום: בועז לביא, סגנון: נעה קנריק)
מצרכים
11
סועדים
לוח המרת מידות
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3 חלבונים, מביצים בגודל L
1 כפית מיץ לימון
2 כוסות (200 גרם) קמח שקדים
1/2 כוס (100 גרם) סוכר
קליפה מגוררת מ־1 תפוז
לציפוי: כ־50 גרם אבקת סוכר
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ההכנה
1. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו או ל־170 מעלות בחום עליון־תחתון. מרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. שמים בקערת המערבל את החלבונים ואת מיץ הלימון ומקציפים במהירות גבוהה לקצף יציב. עוצרים, מוסיפים את קמח השקדים, הסוכר ואת קליפת התפוז ומערבבים בתנועות קיפול ליצירת בצק אחיד.
3. יוצרים מהבצק כדורים בקוטר כ־1/2 2 ס"מ. מגלגלים אותם באבקת הסוכר, לציפוי מלא, ומניחים בתבנית.
4. אופים כ־25 דקות, עד שנוצרים סדקים בעוגיות ובסיסן מזהיב. מוציאים ומניחים לצינון. מגישים.
  • איך שומרים? עד שבוע, בקופסה סגורה במקום קריר.
פורסם לראשונה: 07:23, 29.10.26