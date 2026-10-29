ההכנה
1. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו או ל־170 מעלות בחום עליון־תחתון. מרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. שמים בקערת המערבל את החלבונים ואת מיץ הלימון ומקציפים במהירות גבוהה לקצף יציב. עוצרים, מוסיפים את קמח השקדים, הסוכר ואת קליפת התפוז ומערבבים בתנועות קיפול ליצירת בצק אחיד.
3. יוצרים מהבצק כדורים בקוטר כ־1/2 2 ס"מ. מגלגלים אותם באבקת הסוכר, לציפוי מלא, ומניחים בתבנית.
4. אופים כ־25 דקות, עד שנוצרים סדקים בעוגיות ובסיסן מזהיב. מוציאים ומניחים לצינון. מגישים.
- איך שומרים? עד שבוע, בקופסה סגורה במקום קריר.
פורסם לראשונה: 07:23, 29.10.26