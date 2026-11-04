שימו לב: מתחילים בהכנה יממה קודם, בשריית השעועית.
המלך של שבת: חמין בשר ושעועית
כשר
בשרי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
1455 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
13
המלך של שבת: חמין בשר ושעועית
(צילום וסגנון: עילית אזולאי)
מצרכים
4
סועדים
לוח המרת מידות
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500 גרם שעועית יבשה, תערובת של לבנה ושחורה
1 כף פפריקה מתוקה
1 כף פפריקה חריפה
1 כפית קארי
1 כף כמון
1 כף סוכר חום כהה
מלח ופלפל שחור
1 ק"ג בשר עם עצם (אסאדו או טלה)
4 בצלים קטנים שלמים
6 תפוחי אדמה שלמים, קלופים
6 ביצים קשות
1 ראש שום שלם, לא קלוף
2.5 ליטרים מים
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ההכנה
  1. שמים את השעועית בקערה גדולה, מכסים במים ושורים 24 שעות. מסננים.
  2. מניחים בסיר גדול את השעועית, מוסיפים את שני סוגי הפפריקה, הקארי, הכמון, הסוכר, המלח והפלפל ומערבבים. מניחים מלמעלה את הבשר, הבצלים, תפוחי האדמה, הביצים הקשות וראש השום. יוצקים מעל שניים וחצי ליטרים מים, מכסים את הסיר, מניחים על להבת הכיריים ומביאים לרתיחה.
  3. מחממים את התנור לחום נמוך (100–120 מעלות, תלוי בתנור). מסירים את הסיר מהכיריים לאחר הרתיחה ומעבירים לתנור למשך הלילה והבוקר שלמחרת. בודקים שהסיר מכוסה היטב, כדי שהמים לא יתאדו. מדי פעם בודקים את מפלס הנוזלים ואם יש צורך מוסיפים עוד מים. מגישים בצהריים.