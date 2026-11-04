שימו לב: מתחילים בהכנה יממה קודם, בשריית השעועית.
ההכנה
- שמים את השעועית בקערה גדולה, מכסים במים ושורים 24 שעות. מסננים.
- מניחים בסיר גדול את השעועית, מוסיפים את שני סוגי הפפריקה, הקארי, הכמון, הסוכר, המלח והפלפל ומערבבים. מניחים מלמעלה את הבשר, הבצלים, תפוחי האדמה, הביצים הקשות וראש השום. יוצקים מעל שניים וחצי ליטרים מים, מכסים את הסיר, מניחים על להבת הכיריים ומביאים לרתיחה.
- מחממים את התנור לחום נמוך (100–120 מעלות, תלוי בתנור). מסירים את הסיר מהכיריים לאחר הרתיחה ומעבירים לתנור למשך הלילה והבוקר שלמחרת. בודקים שהסיר מכוסה היטב, כדי שהמים לא יתאדו. מדי פעם בודקים את מפלס הנוזלים ואם יש צורך מוסיפים עוד מים. מגישים בצהריים.