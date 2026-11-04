מניחים בסיר גדול את השעועית, מוסיפים את שני סוגי הפפריקה, הקארי, הכמון, הסוכר, המלח והפלפל ומערבבים. מניחים מלמעלה את הבשר, הבצלים, תפוחי האדמה, הביצים הקשות וראש השום. יוצקים מעל שניים וחצי ליטרים מים, מכסים את הסיר, מניחים על להבת הכיריים ומביאים לרתיחה.