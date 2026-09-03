ההכנה
1. מגלענים את השזיפים וחותכים אותם לרבעים. מעבירים לקערה, מוסיפים את הסוכר החום ואת מיץ הלימון ומערבבים היטב. מניחים בצד עד להמשך השימוש.
2. מחממים את התנור ל־180 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו).
3. שמים בקערה נפרדת את הביצים והסוכר וטורפים כ־2 דקות, עד שהביצים מבהירות מעט. מוסיפים את השמנת ואת הווניל ומערבבים לבלילה אחידה. מוסיפים את הקמח ומערבבים למרקם אחיד.
4. משמנים את התבנית (תחתית ודפנות) במעט חמאה ומפזרים מעט קמח. יוצקים לתבנית את הבלילה, מומלץ דרך מסננת. מניחים עליה את השזיפים, בצפיפות.
5. הציפוי: שוברים את הביסקוויטים לפירורים בינוניים. מוסיפים את החמאה ומערבבים. מפזרים על השזיפים.
6. אופים 35-30 דקות, עד שהמאפה מזהיב ויציב גם במרכזו. מוציאים. מגישים חם.
- איך שומרים: עד 3 ימים, במקרר.