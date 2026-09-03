קלפוטי שזיפים עם שטרויזל מהיר ( צילום: שרית גופן, סגנון: נעה קנריק ) לא כשר לא כשר טבעוני טבעוני זמן הכנה 15 דקות זמן כולל 50 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 12 קלפוטי שזיפים עם שטרויזל מהיר ( צילום: שרית גופן, סגנון: נעה קנריק ) מצרכים סועדים 10 לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל תבנית אינגליש רחבה באורך 25 ס"מ או עגולה בקוטר24-22 ס"מ 500–600 גרם שזיפים 40 גרם סוכר חום או 3 כפות 15 גרם מיץ לימון או 1 כף 4 ביצים 120 גרם סוכר או 1/2 כוס + 2 כפות 250 גרם שמנת להקצפה או לבישול או 1 מכל 5 גרם תמצית וניל או 1 כפית 40 גרם קמח או קורנפלור או 4 כפות לתבנית: מעט חמאה + 1 כפית קמח לציפוי: 5-4 ביסקוויטים (עם או בלי גלוטן) 15 גרם חמאה מומסת 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון קלפוטי שזיפים עם שטרויזל :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/ski6h00w1xx





ההכנה

1. מגלענים את השזיפים וחותכים אותם לרבעים. מעבירים לקערה, מוסיפים את הסוכר החום ואת מיץ הלימון ומערבבים היטב. מניחים בצד עד להמשך השימוש.

2. מחממים את התנור ל־180 מעלות (מומלץ בתוכנית טורבו).

3. שמים בקערה נפרדת את הביצים והסוכר וטורפים כ־2 דקות, עד שהביצים מבהירות מעט. מוסיפים את השמנת ואת הווניל ומערבבים לבלילה אחידה. מוסיפים את הקמח ומערבבים למרקם אחיד.

4. משמנים את התבנית (תחתית ודפנות) במעט חמאה ומפזרים מעט קמח. יוצקים לתבנית את הבלילה, מומלץ דרך מסננת. מניחים עליה את השזיפים, בצפיפות.

5. הציפוי: שוברים את הביסקוויטים לפירורים בינוניים. מוסיפים את החמאה ומערבבים. מפזרים על השזיפים.

6. אופים 35-30 דקות, עד שהמאפה מזהיב ויציב גם במרכזו. מוציאים. מגישים חם.