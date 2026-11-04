חמין אשכנזי של סבתא בתיה

סבתא בתיה, אם אבי, עלתה לארץ מאוקראינה והעשירה את המטבח של אמי (שבאה מבלרוס) בתוספות ובגיוונים. למען האמת, היא לא בישלה הרבה, אך הייתה תמיד במטבח, כדי לתת הוראות ולפקח. היא העשירה גם את זיכרונות הילדות שלי, כי תמיד נתתי את הדעת על כך שיש שוני בפרטים בין הבישול שלה לבין הבישול של אמא.