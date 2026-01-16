1. מחממים את שמן הזית בסיר גדול. מוסיפים את הבצל, הגזר והסלרי ומטגנים על להבה בינונית־גבוהה 7-5 דקות, עד שהבצל שקוף והגזר והסלרי מתרככים. מוסיפים מלח, פלפל שחור ואת השום ומערבבים. מוסיפים את רסק העגבניות, את הפפריקה ואת הסוכר ומערבבים. יוצקים את ציר הירקות ואת העגבניות המרוסקות ומביאים לרתיחה.