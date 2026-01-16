מרק עגבניות ופסטה
כשר
צמחוני
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
40 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
15
מרק עגבניות ופסטה
(צילום: יוסי סליס, סגנון: נטשה חיימוביץ')
מצרכים
6
סועדים
לוח המרת מידות
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3
כפות
שמן זית
1
בצל, קלוף וקצוץ דק מאוד
1
גזר, קלוף ומגורר דק
4
גבעולי סלרי (עם העלים), קצוצים דק מאוד
מלח
פלפל שחור גרוס דק
3
שיני שום, קלופות וקצוצות דק
1
קופסה
רסק עגבניות
100 גרם
1/2
כפית
פפריקה מתוקה
2/3
כפית
סוכר
8
כוסות
ציר ירקות צח, מאבקה או תוצרת בית
כ-2 ליטר
2
קופסאות
עגבניות מרוסקות
800 גרם
1
כוס
פסטה קטנה, לא מבושלת
6
עלי בזיליקום טריים
אפשרות
יוגורט או שמנת חמוצה, עלי בזיליקום קצוצים, פרמזן מגורר
אפשרות להגשה
0
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ההכנה (8-6 מנות)
1. מחממים את שמן הזית בסיר גדול. מוסיפים את הבצל, הגזר והסלרי ומטגנים על להבה בינונית־גבוהה 7-5 דקות, עד שהבצל שקוף והגזר והסלרי מתרככים. מוסיפים מלח, פלפל שחור ואת השום ומערבבים. מוסיפים את רסק העגבניות, את הפפריקה ואת הסוכר ומערבבים. יוצקים את ציר הירקות ואת העגבניות המרוסקות ומביאים לרתיחה.
2. מוסיפים את הפסטה לסיר ומבשלים על להבה בינונית, ברתיחה עדינה, כ־20 דקות, עד שהיא רכה. אם רוצים, מוסיפים את עלי הבזיליקום ומערבבים.
3. ההגשה: מחלקים את המרק לקעריות. אם רוצים, מערבבים פנימה גם מעט שמנת חמוצה או יוגורט, עלי בזיליקום ופרמזן. מגישים חם.
  • איך שומרים? עד 4 ימים במקרר.
פורסם לראשונה: 09:38, 16.01.26