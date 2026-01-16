ההכנה (8-6 מנות)
1. מחממים את שמן הזית בסיר גדול. מוסיפים את הבצל, הגזר והסלרי ומטגנים על להבה בינונית־גבוהה 7-5 דקות, עד שהבצל שקוף והגזר והסלרי מתרככים. מוסיפים מלח, פלפל שחור ואת השום ומערבבים. מוסיפים את רסק העגבניות, את הפפריקה ואת הסוכר ומערבבים. יוצקים את ציר הירקות ואת העגבניות המרוסקות ומביאים לרתיחה.
2. מוסיפים את הפסטה לסיר ומבשלים על להבה בינונית, ברתיחה עדינה, כ־20 דקות, עד שהיא רכה. אם רוצים, מוסיפים את עלי הבזיליקום ומערבבים.
3. ההגשה: מחלקים את המרק לקעריות. אם רוצים, מערבבים פנימה גם מעט שמנת חמוצה או יוגורט, עלי בזיליקום ופרמזן. מגישים חם.
- איך שומרים? עד 4 ימים במקרר.
פורסם לראשונה: 09:38, 16.01.26