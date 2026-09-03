2/3 כוס (160 מ"ל) שמן קנולה או אחר

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו. משמנים את התבנית.

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו. משמנים את התבנית.

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו. משמנים את התבנית.

2. שמים בקערת המערבל את הסוכר והביצים ומקציפים לקבלת מקצפת תפוחה. מוסיפים את השמן בזילוף איטי והדרגתי. עוצרים.

2. שמים בקערת המערבל את הסוכר והביצים ומקציפים לקבלת מקצפת תפוחה. מוסיפים את השמן בזילוף איטי והדרגתי. עוצרים.

2. שמים בקערת המערבל את הסוכר והביצים ומקציפים לקבלת מקצפת תפוחה. מוסיפים את השמן בזילוף איטי והדרגתי. עוצרים.