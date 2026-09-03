ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו. משמנים את התבנית.
2. שמים בקערת המערבל את הסוכר והביצים ומקציפים לקבלת מקצפת תפוחה. מוסיפים את השמן בזילוף איטי והדרגתי. עוצרים.
3. מערבבים בקערה נפרדת את הקמח, אבקת הסודה, הקינמון והג'ינג'ר. מעבירים לקערת המערבל ומערבלים קצרות, רק עד שייטמעו. עוצרים, מוסיפים את הגזר ומערבבים בתנועות קיפול לפיזור אחיד. מוסיפים את האגוזים והקוקוס ומערבבים שוב, בתנועות קיפול. יוצקים לתבנית ומיישרים.
4. אופים 10 דקות, מורידים את חום התנור ל־160 מעלות ואופים עוד 35–40 דקות, עד שהעוגה מתייצבת ומשחימה. מוציאים ומניחים לצינון קל.
5. הציפוי: מערבבים בקערה את אבקת הסוכר, מיץ הלימון והמים, לקבלת מרקם משחתי. יוצקים על העוגה החמימה ומורחים בעדינות. מפזרים את הקוקוס. אם רוצים, אפשר לעטר בעלי ורדים מיובשים. מגישים.
- איך שומרים? עד 4 ימים בכלי סגור בטמפרטורת החדר או, ללא הציפוי, עד שבועיים במקפיא.