כשמסתכלים על עמוד האינסטגרם של מרין נידם, קשה שלא להסתנוור מתסרוקת התלתלים היפהפייה שכבר נהפכה לסימן ההיכר שלה. אבל חוץ מתלתלים יש למרין (29), יוצרת תוכן ומאפרת, עוד כל כך הרבה להציע: הידע המטורף באיפור, השיתוף הכן בקושי לרדת במשקל אחרי לידת בנה וכמובן, הסטייל. אז הגענו אליה לראות אילו אוצרות היא מחביאה בארונה.

הצצנו לארון של מרין





פריט שיקר ללבי: "הנעליים האלה מבית האופנה אלאיה. כשהתחלתי את העבודה שלי ברשת בתקופת הקורונה, הייתי במינוס של 30 אלף שקל, ובהתחלה היה לי קשה לפרוץ ולהתפרנס כיוצרת תוכן. הנעליים האלה הן פריט היוקרה הראשון שרכשתי מהכסף שהרווחתי".

4 צפייה בגלריה הנעליים מבית האופנה אלאיה ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שאני חורשת עליו: "תיק יד שנייה של לואי ויטון. קניתי אותו בחצי מחיר והוא מושלם לאמהות. יש בו המון מקום והוא הכי שימושי שיש".

4 צפייה בגלריה תיק יד שנייה של לואי ויטון. ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שאני מצטערת שקניתי: "הג'ינס הזה של דיזל. אני מתבאסת כי הוא קצת התרחב עליי. אומרים לי להצר אותו אבל אין לי זמן לדברים האלה, אני אמא. הוא עלה כמעט 2,000 שקל ולדעתי זה מחיר מוגזם. אני חושבת שאפשר לקנות דברים באיכות טובה ולא במחירים מופקעים".

4 צפייה בגלריה ג'ינס דיזל. ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שבחיים לא אזרוק: "אני לא אוגרת ולא שומרת ואין לי פריטים עם ערך סנטימנטלי גדול. אבל כן יש לי משקפיים של סן לורן שהם על־זמניים, מתאימים להכול ועובדים עם הכול, אז לא אזרוק אותם".

4 צפייה בגלריה משקפיים של סן לורן ( צילום: אביגיל עוזי )



