120 ואחת יוסף חדאד על סערת המדינה הפלסטינית: "למה יש דין אחד לנתניהו ודין אחר לי?" 47:43 עקבו אחר הפודקאסט





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יוסף חדאד לומד בימים אלה מה המחיר שגובה הכניסה לחיים הפוליטיים. מפעיל הסברה שזכה לפופולריות וחיבוק מרוב המיינסטרים בישראל, הוא הפך יחד עם מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר למטרה נייחת עבור מתקפות הן מצד הקואליציה ותומכיה, והן מצד מחנה השינוי. ברקע הסקרים המאיימים שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, הוא הגיע לריאיון ב"120 ואחת", כדי לדבר על החיזורים של הליכוד אחריו, תוכניות העזיבה של עזתים שקידם והמחיר שהוא משלם בחברה הערבית על דעותיו. צפו בריאיון המלא:

"120 ואחת": מורן אזולאי עם יוסף חדאד

מפלגת עמך ישראל נתונה כאמור במתקפת מלקחיים: במחנה השינוי טוענים שמדובר בפרוקסי של בנימין נתניהו, ובמקביל בליכוד ובציונות הדתית מנהלים קמפיין אגרסיבי הקורא לא להצביע לווינטר כי מדובר בקולות שיפלו תחת אחוז החסימה, או שיסייעו לגדי איזנקוט להקים קואליציה. גם באופן אישי חווה חדאד מתקפה מימין, בעקבות פרסום מחדש של אמירות עבר שלו, שבהן הביע תמיכה במדינה פלסטינית.

"ידעת שזה יגיע", אומר חדאד, לשעבר לוחם גולני ונכה צה"ל ממלחמת לבנון השנייה. "נתניהו אמר בעבר בדיוק אותם דברים. אז יש דין ליוסף חדאד ודין לנתניהו? אם נגרם נזק אלקטורלי הוא נובע מהירי בתוך הנגמ"ש במחנה הימין. אני תמיד משתמש במשפט שלפיו אם מישהו יורה לעצמו ברגל, שלא יופתע אם הוא קם בבוקר צולע.

"לגבי ההתבטאות על שתי מדינות, זה היה בשלהי תוכנית המאה של טראמפ, שאותה קיבלו נתניהו, הלשכה שלו והשרים. התראיינתי ב'אל-ערבייה', שזה ה-ערוץ הסעודי, וקיבלתי 30 דקות בתוכנית פריים טיים. פעם ראשונה שערבי ישראלי מקבל את הכבוד ואת המקום להגיד את הדעות שלו. אמרתי שם שאנחנו לא חיים במדינת אפרטהייד ויש לנו את הזכויות שלנו. וכמובן שדיברתי על חמאס כארגון טרור, ובין השאר דיברנו גם על הנושא של שתי מדינות. הייתי שם דובר לא רשמי של מדינת ישראל, ובסך הכל העברתי את רוח הדברים של ממשלת ישראל".

בסוף, בגלל שאתה ערבי ישראלי, אתה מעורר חשדנות משני הצדדים. "בבחירות האלו קם ערבי ישראלי ואומר: אני בא לעשות היסטוריה. אני אומר בגאון ובקול רם שאני גאה להיות ערבי, אני גאה להיות ישראלי, ואני נכנס להיות מנהיג במחנה הימין. אני רוצה להיות שר ההסברה ואני גם רוצה לעשות היסטוריה ולהיות חבר ערבי ראשון בקבינט המלחמה. אני רואה את המו"מ שאנחנו מנהלים עם האויבים שלנו ואני שואל לעצמי מה אתם עושים? לי יש את המנטליות המזרח תיכונית מהולה במנטליות מערבית. אני יכול להביא את הידע ואת ההבנה שלי במזרח התיכון".

גלריה עקורים פלסטינים מתפנים מעזה לדרום הרצועה במהלך המלחמה ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

אף שטראמפ ונתניהו בעצמם לא מזכירים עוד את סוגיית הגירוש/עזיבה של פלסטינים מרצועת עזה, חדאד מתעקש שמדובר בתרחיש ריאלי, וטוען שכבר פעל בנושא כחלק מיוזמה פרטית. "תקשיבו לפלסטינים בעזה", הוא אומר. "אני כל יום גולל באינטרנט ומקשיב להם. הם רוצים לצאת עכשיו. כל פלסטיני שיש לו עשרת אלפים דולר - יוצא. בואו נתחיל בלאפשר להם לצאת ותראו כמה מהם הולכים. מאות על גבי מאות אלפים. אנחנו עושים לחץ בינלאומי על מצרים. היא חתומה על אמנת פליטים של האיחוד האפריקאי. נכון, עזה היא לא חלק מאפריקה, אבל אפשר ללחוץ עליהם".

מי אחראי על המהלך הזה? וינטר? "אנחנו עובדים על התוכנית הזאת ואנחנו רוקמים אותה. גם יש לנו שיח עם מדינות מצד שלישי שאנחנו לא יכולים לחשוף".

אתה בעצמך מנהל מגעים? "כן. אני מנהל מגעים עם דיפלומטים במדינה שלישית".

ויש להם נכונות לקלוט? "יש מו"מ. אנחנו נצא עם זה לאט לאט. אנחנו לא רוצים לגלות לאויבים שלנו אנחנו מה אנחנו מתכננים".

אבל אתם לא בעלי תפקיד רשמי. "וינטר הצהיר שהוא רוצה להיות שר הביטחון ואני הצהרתי שאני רוצה להיות שר ההסברה וחבר בקבינט. אנחנו כרגע רוקמים את הדברים, כדי שכשנגיע לכנסת נוכל להציג אותם ולהגיד שאנחנו לא סתם מבלבלים את השכל".

מישהו בישראל הרשמית מכיר את המגעים האלה? "זה הכל אני והצוות שלי. מישהו מהאנשים הרשמיים במדינת ישראל הכיר את מה שאני עושה בעשר השנים האחרונות כשאני נפגש עם שרי חוץ ודיפלומטים? ברור שלא. פנו אליי רק כשרצו סלפי בשביל להגיד 'אנחנו משתפים פעולה עם יוסף חדאד'".

"איזנקוט לא התנצל"

חדאד מספר שההחלטה להצטרף לחיים הפוליטיים עברה כמה גלגולים, ובמהלכם שקל אפשרויות שונות. "האופציה הראשונה הייתה ללכת לדרך עצמאית, ואכן הקמתי מפלגה בשם 'ישראל אמיצה'", הוא מספר. "אבל הבסיס שלי - גם הכלכלי – עוד לא היה מוכן. לכן שמתי את זה בינתיים בצד. קיבלתי לא מעט הצעות מקשת רחבה במפה הפוליטית, כולל מהליכוד. האופציה השלישית הייתה ללכת בדרך חדשה, ובסופו של דבר חברתי לווינטר".

איך נוצר הקשר ביניכם? "נפגשנו בתחילת בפברואר לשיחת היכרות ואז התחילה המלחמה עם איראן וזה לא התפתח. כעבור כמה חודשים כבר היה צריך לקבל החלטה אז נפגשנו. הוא בא אליי הביתה, דיברנו כמה שעות טובות, וגילינו שאנחנו מסכימים על 99% מהאידאולוגיה והעקרונות. תשאלי מה האחוז הנותר? כרגע אין לי מושג, אבל ברור שבבני אדם אין הסכמות ב-100%. כשנגיע לזה, נפתור את זה ביחד".

"רגע של התחממות". וינטר בהשקת המפלגה ( צילום: שלו שלום )

לדבריו, הליכוד חיזר אחריו גם אחרי שהודיע על החבירה לעמך ישראל: הם המשיכו לא רק עד הדקה ה-90, אלא גם בתוספת הזמן. גם ממש לפני הגשת הרשימות עוד נשלחו הודעות אליי ולמקורבים אליי".

מי האנשים מטעם הליכוד שעושים את זה? מסביבת נתניהו? כאלה שיש להם מנדט להציע לך? "קיבלתי הצעה קונקרטית. הובטח לי מקום בעשירייה הראשונה ותפקיד שר. אבל כשאני מקבל החלטה אני לא זז ממנה. וברגע שנתתי מילה ו-וינטר נתן לי מילה - נגמר פה הסיפור".

בכל האירוע הזה דיברת עם נתניהו או שהכל דרך מתווכים? "מעולם לא דיברתי עם ראש הממשלה. אבל ברור שהוא מכיר אותי. אני מזכיר לך שלפני חודשיים הוא פרסם סרטון תגובה לזה שאיזנקוט השווה אותי למנסור עבאס, ודרך אגב הוא עוד לא התנצל על כך. זו אמירה גזענית כי זה ששנינו ערבים לא הופך אותנו לדומים".

מה הפער האידיאולוגי הגדול ביניכם? "מנסור עבאס הביא את יואב סגלוביץ' כדי שיהיה השכפ"ץ שלו, כי הוא לא מסוגל להגיד שחמאס ארגון טרור, ומנגד וינטר הביא אותי כדי להיות השכפ"ץ של חיילי צהל במשרד ההסברה. זה כל ההבדל".

עבאס מכיר בישראל כמדינה יהודית, בשומר חומות הוא הלך לבית כנסת שהוצת בלוד וגינה את האלימות. מה עוד רוצים ממנו? "הוא לא מוכן להגיד שחמאס זה ארגון טרור".

אני מניחה שאתה יודע שהוא חושש לחייו. "הוא חבר כנסת. שב"כ יכול לעזור לו. אני אזרח פרטי בינתיים ואני אומר את זה בכל השפות. וזה לא רק הוא. אחד מהמפלגה שלו אמר על חמאס שזה ארגון צדקה".

אמרת לאיזנקוט משהו על ההשוואה לעבאס? "כתבתי פוסט שאני מבטיח לך שהגיע אליו. אבל הוא לא הרים טלפון".

בליכוד חוששים מכם ומצטטים אתכם אומרים שליברמן הוא שותף ראוי. "אני שואל את ראש הממשלה, אמרת שתפעל להקים ממשלת ימין לאומית רחבה, אז מה זה אומר?".

השאלה שלי אם אתה יכול להרגיע את החששות שלו. "אני נותן לך כמה כותרות רצופות. ראשית, לא נשב תחת ליברמן. אין שום אופציה כזו. שנית, לא נשתף פעולה עם מנהיג שלא מסוגל להגיד שחמאס ארגון טרור. לא נישען על קולות של תומכי טרור. והנה עוד אחת: לא נשב ולא נשתף פעולה עם מפלגת הדמוקרטים, שחלקים לא קטנים ממנה אנטי-ציונים, כמו גבי לסקי וסומיה בשיר".

"אני לא פוסל את החברה החרדית". גולדקנופף ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אמרת שלא תשבו בממשלת ליברמן, אני מניחה שאתה מתכוון גם לממשלת איזנקוט. "אף אחד לא מדבר על איזנקוט כי אין היתכנות. כל הזמן מדברים על ליברמן. איזנקוט גם פסל את וינטר מלהיות שר הביטחון".

אז אתה רוצה ממשלה עם נתניהו, אבל בלי גולדקנופף ודרעי. "אני לא פוסל את החברה החרדית. גם כשאנחנו מדברים על הסדרת מעמד המשרת".

בסוף השבוע אמר וינטר ב"פגוש את העיתונות" אמירה שעלתה את רף המתח בינו ובין נתניהו: "שיקפוץ לי". זה מבטא את הכעס שלכם עליו? "עופר אמר כבר למחרת שזה היה רגע של התחממות. אבל אסור לבטל את כל מה שקדם לזה: שקר אחרי שקר אחרי שקר, ספין אחרי ספין אחרי ספין. רצינו קמפיין חיובי, באמת השתדלנו כמה שיותר, ואז אנחנו רואים שתוקפים אותנו".

"תהיה לי עבודה קשה"

חדאד אומר שיפעל גם להגברת התרומה של אזרחים ערבים למדינה. "יש פתרון אדיר שקוראים לו השירות הלאומי", הוא אומר. "הוא הוכיח את עצמו חרף כל ההסתה של ההנהגה הערבית. הייתה עלייה של אלפי אחוזים. לפני 10 שנים היו 200 ערבים ישראלים שהתנדבו למערך השירות הלאומי, היום אנחנו מדברים על יותר מ-5,000. וזה בלי ההטבות".

ומה לגבי שירות צבאי? יש תחום שחסום בפני אזרח ערבי? נגיד סיירות או קורס טיס. "מי שרוצה יוכל לעבור תחקיר ביטחוני. גם אני עברתי תחקיר ביטחוני".

לפחות באופן פומבי, חדאד לא מביע דאגה מהסקרים ומתעקש שעמך ישראל תהיה הפתעת הבחירות. "קודם כל ברוב הסקרים אנחנו עוברים עם 5-4 מנדטים", הוא אומר. "תבדקי את הקשרים שלך עם מפלגות אחרות ותביני למה הם מודאגים מהתוצאות שלנו בסקרים הפנימיים. ותוסיפי לזה מנדט או שניים שאני אביא מהחברה הערבית".

יש שני מנדטים בחברה הערבית שיצביעו לימני כמוך? "פוטנציאל המנדטים בחברה הערבית הוא 19-18. מתוכם 6-5 מנדטים שלא יוצאים להצביע או שמצביעים למפלגות יהודיות ישראליות. אלה יראו ערבי-ישראלי שמקבל מנדט מכל החברה הישראלית, שיכול להשפיע ואפשר לסמוך עליו. אבל תהיה לי עבודה קשה כי בעשר השנים האחרונות אני עובר מסע הסתה בתקשורת הערבית".

אתה חושש לפעמים לחייך? "לפעמים? כל יום. קיצונים בחברה שלי מאיימים עליי ברצח, קיצוניים אנטי-ישראלים בעולם מאיימים עליי. חמאס הוציא פאתווה על הראש שלי. משרד המודיעין האיראני קטלג אותי כאישיות עוינת שמגע איתי יוביל לעונש מוות".

"אני צריך לדלג מעל הקיר". יוסף חדאד ( צילום: ריאן פרויס )

איך זה קורה? אתה מקבל הודעות לטלפון? "הקלטות, הודעות, אימיילים, פנים מול פנים. כבר תקפו אותי נאו-נאצים בלאס וגאס. קיצוניים מהחברה הערבית תקפו את אימא שלי ושברו לה את היד. שואלים אותי 'יוסף, איפה הקולות של ערבים ישראלים כמוך?'. ואני שואל, למה שהם ידברו? תראו מה קורה לי, תראו מה קורה למשפחה שלי. את חושבת שזה קל לראות את אמא שלי עם דמעות ויד שבורה? זה קל לראות את אבא שלי, בן 72, מגן על הבן שלו, על אימא שלי, על האחיות שלי, על אחי והאחיינים? הוא בן 72 וצריך לקום כמו אריה להיאבק עליי.

"אני לא אשכח את הרגע שבו אבא החזיק את היד השבורה של אימא שלי, וביד השנייה שלו הצביע על התוקפים אחרי שהמשטרה הפרידה. הוא אמר לי: 'אין להם דרך להתמודד עם האמת והעובדות, האלימות זו הדרך שלהם. אנחנו נתמוך בך. לך עד הסוף'. אבל למחרת אימא שלי הופגזה בהודעות תמיכה ופרחים מעם ישראל, ופיזיותרפיסטים הציעו לטפל בה בחינם.

"אז מי ששואל איפה הקול הערבי השקט, הנה נתתי לכם דוגמה. ויש לי דרך להתגבר על זה. אני רק צריך לדלג מעל הקיר, להיות עם דריסת רגל בפרלמנט, ולהגיד שנגמרה החגיגה של האנטי-ישראלים בין קיצוני החברה הערבית".