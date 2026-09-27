120 ואחת בצלאל סמוטריץ': "צריך לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון" 51:16 עקבו אחר הפודקאסט

"120 ואחת" הוא הפודקאסט הפוליטי של ynet בהנחיית מורן אזולאי, שמדי שבוע מארחת לשיחה את מקבלי ההחלטות, המחוקקים ומעצבי המציאות במדינת ישראל. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ב- Be.po , בית הפודקאסטים של ישראל, וגם בספוטיפיי , באפל פודקאסטס , ביוטיוב ובכל מקום אחר שבו אתם נוהגים ונוהגות להאזין.

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מתגאה בקדנציה שבה היה אחראי לשינוי מציאות ביהודה ושומרון ובייצוב הכלכלה למרות מלחמה יקרה וארוכה. אבל הסקרים מצביעים על כך שהציבור לא התרשם מההישגים הללו, והמפלגה המשיכה לנוע סביב אחוז החסימה עד שנאלצה להתחבר עם משה פייגלין. בינתיים, השותף-יריב איתמר בן גביר ביסס את מעמדו כבכיר בין מנהיגי המפלגות שמימין לליכוד. סמוטריץ' הגיע לפודקאסט "120 ואחת" כדי לדבר על השחקן החדש בימין עופר וינטר, ועל הצעדים הדרסטיים שהוא סבור שצריך לבצע ביהודה ושומרון. צפו בריאיון המלא:

"120 ואחת": מורן אזולאי עם השר בצלאל סמוטריץ'





נותר כחודש עד הבחירות, והסקרים מצביעים על קונסטלציה פוליטית שבמסגרתה אף צד לא מצליח לגבש קואליציה של יותר מ-60 מנדטים. גם במקרה כזה, סמוטריץ' טוען שלא יהיה מעוניין בממשלה שתחבר בין שני המחנות. "אני לא מפנה עורף לשותפים שלי", הוא אומר. "לא אהיה עלה תאנה בממשלה שתהנדס תודעה ותקרא לזה אחדות. אני חלק מהמחנה הלאומי, שיש לו מכנה משותף רחב של זהות יהודית, ציונות, אהבת הארץ, התיישבות ותפיסת ביטחון מסוימת. כל מי שמזדהה עם עולם הערכים הזה בוודאי מוזמן להצטרף".

את ההתנגדות שלו לשיתוף רע"מ, חרף ההתנגדות הפומבית העקבית של מנסור עבאס לאלימות וההכרה הפומבית שלו בהיותה של מדינת ישראל יהודית, הוא מסביר: "עשיתי דוקטורט על התנועה האיסלאמית. זו שיטת ה'תקיה', ההסתרה, שבה אתה מחביא את המטרה האמיתית שלך וצובר כוח באמצעות פעולות אזרחיות לגיטימיות - חינוך, רווחה, תרבות, בריאות. וכשאתה צובר את הכוח, אתה משתמש בו כדי להשיג את המטרה שהיא השמדת מדינת ישראל".

אחרי בחירות 2021, כשנתניהו קרא לך וניסה לשכנע אותך להקים ממשלה עם עבאס, מה אמרת לו? "שחבל על הזמן. אם את זוכרת, צייצתי שלא יקום ולא יהיה".

אבל מה הבנת ממנו כשהוא רצה אותו חלק מהקואליציה. "ניסיתי להבין את זה. אנחנו עם שוחר שלום, וברגע שבא מנהיג ערבי שאומר את הדברים האלה, אנחנו מתפתים. זה חלום של כולנו. כולנו היינו רוצים גר זאב עם כבש. אבל זה לא המצב לצערי".

יש שחקן חדש במערכת הפוליטית, עופר וינטר, ויש דיון אם הוא עובר את אחוז החסימה. ממה אתה חושש יותר, שהוא ישרוף קולות או שהוא יעבור ויצטרף לקואליציה עם המחנה השני? "וינטר קצין עתיר זכויות, אדם טוב וראוי. מאוד רציתי שהוא יבוא איתנו. אבל בעיניי הוא הלך למהלך חסר אחריות. 99.9% שהוא לא עובר את אחוז החסימה. מי שמצביע לו זורק את קולו לפח, וזה מה שיעלה את השמאל לשלטון, יקים מדינה פלסטינית ויפגע בזהות היהודית של ישראל. זה מסכן את המדינה וזה אסון לביטחון. הם יפנו את היישובים והחוות שהקמנו. הם אומרים את זה".

גלריה "יעלו את השמאל לשלטון". יוסף חדאד ועופר וינטר ( צילום: שלו שלום )

אתה קורא לווינטר לפרוש? "לצערי אני לא חושב שהוא מקשיב. אז אני אומר לעם ישראל: תבינו מה עומד על כף המאזניים. לא מהמרים על ביטחון ישראל ועל עתידנו. עבדתי מאוד קשה לפני סגירת הרשימות כדי שכל המפלגות שמימין לליכוד ירוצו יחד. רציתי לרוץ עם בן גביר ו-וינטר לא כי אנחנו חושבים אותו דבר - זה בלוק טכני ונפרדים יום אחרי".

לאורך הדרך אתה מתנגד חריף לשילוב של מפלגות ערביות בקואליציה. מה דעתך על הרעיון שמספר 2 שלו, יוסף חדאד, יהיה שר? "אין שום בעיה בעיניי. אנחנו לא נגד ערבים ציונים. מה, יש לנו בעיה עם הדרוזים? הם אחים שלנו".

בוא נדבר רגע על הסגנון של הקמפיין שלכם. לאחרונה פורסם סרטון של הציונות הדתית שבו נראית היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה נגררת בהפגנה. זה סרטון שמעודד אלימות ונותן בוקס בבטן. "ממש לא. מה שקורה זה שמערכת המשפט הישראלית, יצחק עמית וגלי בהרב-מיארה, חוסמים כל הזמן את הימין. חוסמים החלטות, חוסמים מדיניות, חוסמים מינויים. חסימת כבישים יש פה כל יום. לא פינינו אותה עם אלות ולא עם מכת"זית כמו שעושים פה לחרדים כל יומיים. זה סרטון שנועד לתת בוקס בבטן, כי יש פה בוקס בבטן".

"כמו שעשיתם בעזה"

סמוטריץ' מזהיר מסכנה ביטחונית אם מחנה הימין לא ינצח בבחירות, אף שאל השפל הביטחוני הגדול ביותר שלה הידרדרה מדינת ישראל בזמן ממשלת ימין מלא-מלא. על כך הוא אומר: "נכון, האסון הגדול ביותר קרה במשמרת שלנו, אבל מאז ידענו להתעשת ולנהל מלחמה בכל החזיתות עם הישגים כבירים. המצב הביטחוני של מדינת ישראל טוב לאין ערוך עכשיו. ראש הממשלה אומר 'שינינו את המזרח התיכון', ואני אומר: לא. שינינו קודם כל את עצמנו, את מוסר המלחמה שלנו. אגב, אני הייתי רוצה שנספח לפחות עד הקו הצהוב בעזה ועד נהר הליטני בלבנון, כי מלחמה שמסתיימת בקווים שבהם היא התחילה לא תמנע מהאויב לצאת למלחמה בפעם הבאה".

העובדה שחלק מהחטופים חזרו כשאינם בחיים הדירה שינה מעיניך? "במלחמה נדרשנו כמנהיגים לקבל החלטות קשות וקורעות לב. אני אקח איתי את ההחלטות האלה עד יומי האחרון. אני יושב בקבינט ואני שולח את שני הבנים שלי למלחמה, שניהם מתמרנים בעזה, בלבנון, בסוריה. אחד נפצע קשה. כך גם הבן של רון דרמר לחם וכמובן הבן של גדי איזנקוט שנפל. אנחנו מבינים את המשמעות של ההחלטות שאנחנו מקבלים. עמדתי מול קמפיינים אכזריים וארסיים שניסו להציג אותי כמי שלא אכפת לו מהחטופים".

כשאתה בוחן בינך ובין עצמך את המעשים שלך סביב 7 באוקטובר, אתה אומר לעצמך "גם אני נושא באחריות"? "ודאי שאני נושא באחריות קולקטיבית. הייתי שר בממשלה שזה קרה במשמרתה. את האחריות הזאת אקח איתי עד הקבר. היא רובצת על כתפיי. ואני עובד מאוד קשה בשלוש השנים האחרונות מאז כדי לממש את האחריות הזאת".

"אזהרות חסרות פשר". הרמטכ"ל אייל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )

אם אני לוקחת אותך כמה חודשים לפני הטבח, יש משהו שהיית עושה אחרת? "יכול להיות שהייתי הופך שולחן. תמצית הקונספציה הייתה 'אנחנו צריכים שקט, לא להדליק את השטח'. אחרי שנרצחו האחים הלל ויגל יניב בחווארה אמרתי לראש הממשלה שתשובה ציונית מינימלית זה לאפשר את חזרת הגרעין באביתר. מתכנס דיון עם ראש ממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן, אלוף פיקוד מרכז ומתאם פעולות הממשלה. כל הבכירים מסבירים למה אסור בשום פנים ואופן לעלות לאביתר, כי הכפרים הערביים מתחת יעשו בלגאן, זה ידליק יו"ש, יו"ש ידליק את עזה, עזה תדליק את לבנון, ואנחנו צריכים שקט כי צריך להיערך לאיום האיראני. אז 20 שנה היה לנו שקט מדומה ובינתיים נבנו מפלצות ענקיות על הגבולות שלנו".

בשורה התחתונה האסון קרה במשמרת של הימין, תחת ראש ממשלה שכיהן הכי הרבה שנים. "נתניהו עשה הרבה טעויות ואני תמיד השתדלתי לצמצם אותן. אבל אני רק עם שבעה מנדטים. אם יהיו לי 30 מנדטים, אני אהיה ראש ממשלה והכל ייראה אחרת".

איזה ציון אתה נותן לממשלת ישראל הנוכחית על הביטחון. "רגע אחרי ההתעשתות של 7 אוקטובר - ציון מאוד מאוד גבוה. אני לא מכיר אף מנהיג שהיה עומד בלחצים העצומים שאנחנו עמדנו בהם - מבית, מול קמפיין חטופים שיש בו נקודת אמת אבל הלך למקומות מאוד מסוכנים, ולחצים מחוץ מממשל ביידן".

גם עכשיו שורה של בכירי צבא ואנשי מערכת הביטחון מזהירים שהשטח ביהודה ושומרון על סף פיצוץ בגלל אלימות מתנחלים ועוד. מה אתה עונה להם? "כשהם באו לקבינט ואמרו את זה, אמרתי 'אז מה אתם רוצים? תגידו לנו מה לעשות. אתם הצבא'. שהרמטכ"ל יגיד מה הוא מציע. אני לא מבין את האזהרות חסרות הפשר האלה. זה קצת כמו כסת"ח. התפקיד שלכם הוא לא להיות מתריעים. המודיעין צריך להתריע, ואתם כצבא תביאו פתרונות. לי בוודאי יש פתרונות. אני חושב שצריך לצאת למלחמה ביהודה ושומרון. לעשות שם מה שעשינו בעזה. לפרק את הרשות הפלסטינית שהיא רשות טרור".

מה זה אומר מלחמה? "כבר עשינו את זה. יש שם שלושה מחנות פליטים ריקים שפינינו את האוכלוסייה לשם הגנתה וטיהרנו את כל הטרור. אני רוצה להרוג את כל המחבלים ולאסוף את כל הנשק. זה אומר שאני לא משחק בנדמה לי. אם תהיה דירקטיבה ברורה, צריך להגיד לצה"ל: כמו שפירקתם את חמאס בעזה, לא יהיו תשתיות טרור ביהודה ושומרון, לא מחבלים, לא נשק, לא מנהרות. ואם הופכים כלי רכב לכלי נשק ודורסים איתו כמו שקרה בשבוע שעבר - אז אתם לא תיסעו על הכבישים שלנו במכוניות".

רבותיי, תתייעלו בבקשה

סמוטריץ' אמנם מייחס חשיבות עליונה לביטחון, אבל בכובעו כשר האוצר הוא מתעמת לאחרונה עם המערכת סביב סוגיית התוספת לתקציב הביטחון.

"הצבא מנסה להפוך את משרד האוצר למי שפוגע בביטחון", הוא אומר. "הם קוצרים את התהילה, ויש הרבה על מה לתת להם קרדיט על הישגים אדירים במלחמה, רק מישהו עמד מאחור ותדלק את הטנק הזה, את המטוסים האלה, את מכונת המלחמה האדירה הזאת. אבל יש גבול ומערכת הביטחון חייבת לדעת להתכנס למסגרות תקציב, כי יש לעם ישראל עוד צרכים - בריאות, חינוך, רווחה, תרבות. בשנתיים הראשונות של המלחמה אמרנו לצבא – אתם תעבדו ואנחנו נשלם. מתישהו אמרנו די, תתחילו להתייעל, תתחילו להגביל את עצמכם. תעבדו קשה ותשנו דפוסי פעולה.

"אני רוצה מרוץ חימוש יותר גדול אפילו ממה שראש הממשלה רוצה, ואני יודע להביא את זה לא מתקציב הביטחון, אלא במודלים אחרים של השקעות ושותפים כלכליים. בינתיים הצבא יכול להתייעל בשוליים. ואם תקציב הביטחון הוא 150-140 מיליון שקל בשנה, השוליים זה חמישה מיליארד. את יודעת כמה בתי חולים אני יכול לבנות בחמישה מיליארד כל שנה? ישבתי עם ראש הממשלה ונדמה לי שהצלחתי לשכנע אותו. אני מקווה שבקדנציה הבאה, בטח אם אישאר במשרד האוצר, אנחנו נשנה את כל התפיסה".

"הצבא יכול להתייעל בשוליים, בחמישה מיליארד שקל בשנה" ( צילום: דובר צה"ל, Jack GUEZ / AFP )

דיברת על כספי מסים של אזרחי ישראל. מה הסיכוי שעודפים של גבייה יחזרו לכיסים שלהם? "כבר הורדתי מס הכנסה ואני רוצה להוריד עוד. גם במס חברות, ואני חושב שנעשה את זה. איך עשיתי את זה? התייעלנו, חסכנו, קיצצנו, הרחבנו את בסיס המאבק בהון השחור, סגרנו כל מיני פרצות כמו חברות ארנק".

אבל יש סיכוי שהכסף יחזור לאזרח? "עודפים אני חושב שכבר החזרנו וצריך להחזיר עוד".

אלפי אנשים לכלא

בשבוע שעבר, בעקבות הסערה סביב מאהל המריבה ליד מג'ד אל-כרום , קיימה הציונות הדתית ישיבת סיעה במקום, ומיהרה לפרסם תיעוד של האבטחה הנרחבת שנדרשה לשם כך. מדובר בחלק משיח שמתודלק ביתר שאת לקראת הבחירות בכל הנוגע לציבור הערבי בישראל, והחזיר את העיסוק במשילות בגליל ובנגב.

"התיעוד הזה מבטא את חומרת הבעיה שאנחנו ניצבים בפניה בגליל", הוא אומר. "שר או ח"כ צריך להיות מאובטח ככה בתוך שטח ריבוני של מדינת ישראל. בעזה וביו"ש לא מאבטחים אותי ככה. הגעתי לשם כי אני לא מוכן למציאות שבה נקודת אחיזה בשטחי קק"ל מפונה מהשטח בגלל איומים באלימות לאומנית. יש פה אירוע לאומני ואנחנו טומנים את הראש בחול כמו בת יענה, כמו ב-6 באוקטובר, רוצים שקט מלאכותי בהווה.

"לפי נתוני שב"כ, יש יותר ממיליון כלי נשק לא חוקיים בחברה הערבית. יותר מ-1,000 מאגים, לבנות חבלה, רימוני רסס בהיקפים אדירים. זה איום על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. היום זה במישורים הפליליים, ומאוד מהר זה חוצה לרף הלאומני. אנחנו מאבדים את הגליל ואת הנגב. ההתיישבות היהודית נחנקת ומצטמצמת כתוצאה מעשרות שנים של מדיניות פוסט-ציונית של רשות מקרקעי ישראל ושל מינהל התכנון".

"אני בונה את ארגז הכלים לייהד את הנגב והגליל ". בצלאל סמוטריץ' ( צילום: אוראל כהן )

למשפחות צעירות שמתגוררות באזורים האלה יש טענות קשות לממשלה שלכם שלא שמעה אותם. אין לך תלונות גם לאריה דרעי וליצחק גולדקנופף, למשרדי השיכון והפנים, שלא נקפו אצבע כדי לתקן? "יש לי המון תלונות. הם לא רק לא סייעו, הם גם החמירו. אני בן אדם שבא לשנות. כמו שבקדנציה הזאת באתי מוכן ביהודה ושומרון, אני הולך לקחת את כל היכולות האלה לגליל ולנגב ולייהד אותם. אני אדרוש את האחריות גם על רשות מקרקעי ישראל. לגבי מינהל התכנון אני אתקן חקיקה. אני כבר כותב את החוקים האלה".

אתה מדבר על הפשיעה והאמל"ח, אבל המשרד לביטחון לאומי נמצא בידי הממשלה שלכם. את ממשלת בנט ביקרת כשמספר הרציחות היה חצי. אולי זה הזמן להודות שנכשלתם בזה. "אני לא יודע מה זה נכשלתם. אני שר אוצר. אני מבין את הכותרת שאת רוצה אבל אני לא יורה בנגמ"ש. היקף הישראלים שמשלמים פרוטקשן הוא בלתי מתקבל על הדעת. יש הרבה אנשים שלא מרגישים בטוח להסתובב ברחובות - ביפו ובעכו ובכרמיאל ובטבריה. אנשים מרגישים את זה בכבישים, בקניונים, ברחבי הערים. הייתי בכנס בבת ים בשבוע שעבר ואומרים לי אנשים 'הבנות שלנו לא יכולות להסתובב חופשי בטיילת ולהרגיש בטוח כי ערבים מטרידים אותן בשריקות'.