עוד לפני השינוי החד במזג האוויר שצפוי במוצאי שבת, שיביא עימו אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן שיתמקד לאורך מישור החוף, במהלך היום (חמישי) לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. באזורים רבים ברחבי הארץ צפוי היום עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בים המלח ובערבה. במישור החוף צפוי עומס חום כבד והים התיכון יהיה גלי, גובה הגלים ינוע בין 40 ל-70 ס"מ.
מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. כמו כן, תחול הקלה בעומסי החום. בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, אך כבר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון.
המהפך במזג האוויר צפוי להתרחש במוצאי השבת, בעיקר מסביבות חצות, אז צפוי להתחיל גשם בצפון הארץ שיתפשט במהלך הלילה גם למרכזה. שיא אירוע הגשם צפוי לפנות בוקר יום ראשון, אז גם צפויים ברקים, סופות רעמים ואפילו ברד באופן מקומי.
מנהל השירות ד"ר עמיר גבעתי הבהיר כי "עוצמת האירוע עוד לא ברורה לגמרי, וצריך להמתין לעדכונים נוספים במהלך היום". עם זאת, נראה שנחווה בראשון לפנות בוקר את היורה המוקדם ביותר מאז החלו המדידות בארץ. "חלק מהמודלים שלנו בשירות המטאורולוגי קיצוניים יותר וצופים אירוע בהלכו ירדו עשרות מ"מ של משקעים וגשמים חזקים גם במרכז הארץ. אחרים מצביעים על תרחיש גשם מתון וצפוני יותר".
לאחר מכן, ביום ראשון בשעות הבוקר ועד הצהריים עדיין צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. הרוחות יתחזקו ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה משמעותית נוספת בעומסי החום.
"מעולם לא קרה דבר כזה באוגוסט"
החריגות של האירוע הקרוב אינה נובעת רק מכמות הגשם הצפויה, אלא גם מהעובדה שהוא מגיע אחרי אירוע גשם משמעותי נוסף שכבר נרשם החודש. עד כה לא תועד בישראל חודש אוגוסט שבו התרחשו שני אירועי גשם שבהם ירדו יותר מ-10 מ"מ, ולכן אם התחזית הנוכחית תתממש - לפי השירות המטאורולוגי יהיה מדובר באירוע חסר תקדים מבחינה היסטורית. "מעולם לא קרה דבר כזה באוגוסט", אמר מנהל השירות ד"ר עמיר גבעתי.
באמצע החודש ירדו גשמים חזקים בצפון הארץ, באזור ירושלים וביישובים הסמוכים לה. בתחנת השירות המטאורולוגי במעלה אדומים נמדדו 21 מ"מ בתוך שעה, ובהמשך הצטברה הכמות לכ-25 מ"מ - נתון חריג מאוד לחודש אוגוסט. כעת עשוי להישבר גם השיא ההיסטורי לכמות גשם באירוע באוגוסט בישראל. השיא עומד על 33 מ"מ, שנמדדו בכפר גלים ב-3 באוגוסט 1971. לפי התחזיות הנוכחיות והאופן שבו מערכת הגשם צפויה להתפתח, קיימת אפשרות שגם הנתון הזה יישבר.
חריגה נוספת נוגעת לפריסה הגיאוגרפית של הגשם. בניגוד לאירועי קיץ נקודתיים ומקומיים, הפעם צפוי הגשם להתפרס על שטחים נרחבים - מהצפון, דרך מישור החוף והמרכז ועד צפון הנגב. תפרוסת כזו של גשם בסוף אוגוסט נחשבת חסרת תקדים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 23-33, תל אביב 25-32, חיפה 24-31, צפת 23-34, קצרין 22-38, טבריה 24-38, נצרת 23-36, עפולה 23-37, בית שאן 26-41, לוד 24-33, אשדוד 24-32, עין גדי 30-40, באר שבע 23-36, מצפה רמון 24-36, אילת 31-43.