, שיביא עימו אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן שיתמקד לאורך מישור החוף, במהלך היום (חמישי) לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. באזורים רבים ברחבי הארץ צפוי היום עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בים המלח ובערבה. במישור החוף צפוי עומס חום כבד והים התיכון יהיה גלי, גובה הגלים ינוע בין 40 ל-70 ס"מ.

, שיביא עימו אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן שיתמקד לאורך מישור החוף, במהלך היום (חמישי) לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. באזורים רבים ברחבי הארץ צפוי היום עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בים המלח ובערבה. במישור החוף צפוי עומס חום כבד והים התיכון יהיה גלי, גובה הגלים ינוע בין 40 ל-70 ס"מ.

מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. כמו כן, תחול הקלה בעומסי החום. בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, אך כבר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון.

מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. כמו כן, תחול הקלה בעומסי החום. בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, אך כבר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון.

מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. כמו כן, תחול הקלה בעומסי החום. בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, אך כבר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון.

המהפך במזג האוויר צפוי להתרחש במוצאי השבת, בעיקר מסביבות חצות, אז צפוי להתחיל גשם בצפון הארץ שיתפשט במהלך הלילה גם למרכזה. שיא אירוע הגשם צפוי לפנות בוקר יום ראשון, אז גם צפויים ברקים, סופות רעמים ואפילו ברד באופן מקומי.

המהפך במזג האוויר צפוי להתרחש במוצאי השבת, בעיקר מסביבות חצות, אז צפוי להתחיל גשם בצפון הארץ שיתפשט במהלך הלילה גם למרכזה. שיא אירוע הגשם צפוי לפנות בוקר יום ראשון, אז גם צפויים ברקים, סופות רעמים ואפילו ברד באופן מקומי.

המהפך במזג האוויר צפוי להתרחש במוצאי השבת, בעיקר מסביבות חצות, אז צפוי להתחיל גשם בצפון הארץ שיתפשט במהלך הלילה גם למרכזה. שיא אירוע הגשם צפוי לפנות בוקר יום ראשון, אז גם צפויים ברקים, סופות רעמים ואפילו ברד באופן מקומי.