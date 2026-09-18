הסרטון האחרון שפורסם על ידי בצלאל סמוטריץ' צריך לעורר שאלות רבות וכלליות ומעבר לשאלה הפוליטית הנקודתית סביבו. השאלות המרכזיות צריכות להיות כיצד מונעים פרסום של סרטונים מהסוג הזה בעתיד, כיצד מצמצים את פרסום הסרטונים הללו ולא משנה מאיזו מפלגה הם מגיעים. השאלה האמיתית היא כיצד מערכת המשפט מתמודדת עם תופעה שבה ניתן בתוך שעות לייצר סרטון משכנע, להפיץ אותו למאות אלפי אנשים – ורק לאחר מכן להתחיל לדון בשאלה אם היה מותר לפרסם אותו. הבעיה היא שהמשפט פועל בקצב אחר מהטכנולוגיה. המשפט הוא יותר איטי, כמובן.

אין ספק שנעשים מאמצים להתמודד עם הסכנות החדשות המתעוררות כתוצאה משימוש בבינה מלאכותית במערכת הבחירות. נעשה ניסיון להילחם בתופעה של יצירת תמונות, סרטונים והקלטות מזויפים, שעלולים להיראות אמיתיים לחלוטין. חוקק חוק שמחייב לסמן באופן ברור תכנים שנוצרו או שונו באמצעים דיגיטליים, כאשר הם עשויים להיחזות כתיעוד אמיתי. הכוונה טובה. אפילו חשובה מאוד. אבל נדמה שהמחוקק מנסה לסגור את דלת האורווה לאחר שהסוסים כבר ברחו. אותם סרטונים.

השאלה המרכזית, ובעקבות הסרטון האחרון של סמוטריץ', הינה כיצד אנו מונעים, מקטינים את התופעה של הפצת סרטונים מסוג הסרטון שהופץ. הסרת הסרטון לאחר הפצתו והפניית אצבע מאשימה הינה לא אפקטיבית ולא תביא להקטנת התופעה. יש לעשות הכל בכדי למנוע, מלכתחילה, הפצת סרטונים מהסוג הזה על ידי כל המתמודדים בבחירות.

החוק הקיים מתבסס על הנחה, תפיסה שניתן לתקן פרסום באמצעות הסרתו. מדובר בתפיסת עולם שלא תוכל להתמודד עם הרצון לפרסם עוד ועוד סרטונים מהסוג הזה. יש לעבור למודל של אחריות והרתעה.

אם מפלגה מפרסמת בשעה שמונה בבוקר סרטון מזויף, הוא הופך ויראלי עד הצהריים, ובשעה ארבע ניתנת הוראה להסירו – מבחינה משפטית אולי נעשתה פעולה. מבחינת הציבור, הנזק כבר נעשה

אם מפלגה מפרסמת בשעה שמונה בבוקר סרטון מזויף, הוא הופך ויראלי עד הצהריים, ובשעה ארבע ניתנת הוראה להסירו – מבחינה משפטית אולי נעשתה פעולה. מבחינת הציבור, הנזק כבר נעשה. אנשים ראו את הסרטון, שלחו אותו בקבוצות ווטסאפ, העלו אותו מחדש והושפעו ממנו. אי אפשר "להסיר" זיכרון ציבורי בלחיצת כפתור.

לכן צריך לשנות את נקודת האיזון: ליצור סיכון ממשי מראש למי שבוחר להשתמש בכלי הזה בצורה לא ראויה ופוגענית. ראשית, יש לקבוע מנגנון חירום בוועדת הבחירות: תלונה על סרטון צריכה להתברר בתוך שעות. בירור במהירות האפשרית. שנית, יש להטיל על מפלגה שהפרה את החוק לא רק צו הסרה, אלא גם סנקציה כספית משמעותית ומיידית. שלישית, יש לאפשר חיוב המפרסם במימון הודעת תיקון בולטת באותו אמצעי ובאותה תפוצה שבה הופץ הסרטון המקורי.

יש להביא למצב בו הקנס יהיה גדול ומשמעותי, יותר מהרווח הפוליטי הצפוי מהפרסום. מפלגה שיודעת שסרטון שקרי עלול להביא לה מיליוני צפיות, אבל במקרה שתיתפס היא תידרש רק להסיר אותו – לא תירתע מפרסום אותו סרטון. לעומת זאת, קנס משמעותי, פרסום חובה של הודעת תיקון, חיוב בהוצאות ההליך ואחריות אישית של הגורמים האחראים בקמפיין, יכולים למנוע הפצה.

המבחן אינו כמה סרטונים הוסרו. המבחן צריך להיות כמה סרטונים לא יפורסמו בעקבות הרתעה, ענישה אפקטיבית וברורה. הדבר צריך להיעשות בהקדם. המאבק אינו צריך להיות נגד AI. להפך. הטכנולוגיה יכולה לשפר את חיינו ולהרחיב את חופש הביטוי. אבל בבחירות, שבהן שקר אחד יכול לשנות את דעתם של אלפי מצביעים, אסור שהמשפט יפעל בקצב של אתמול מול טכנולוגיה שפועלת בקצב של מחר. אם נבקש מהחוק לפעול רק אחרי שהסרטון המזויף כבר הפך ויראלי, אנחנו עלולים לגלות שהסוסים כבר ברחו מהאורווה – והנזק הדמוקרטי כבר נעשה.