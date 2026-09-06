יממה לפני סבב מינויים נרחב במשטרה, ולמרות מחסור בקצינים בכירים רבים, הודיע היום (ראשון) השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל דני לוי כי לא יבוצעו מינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. ל-ynet נודע כי הרקע לכך הוא כוונת המפכ״ל למנות את נצ״מ תמר ליברטי לסגנית יועמ"שית המשטרה. גורם בלשכת בן גביר טען: "זה מינוי של היועמ"שית". בלשכת בן גביר הוסיפו כי הייתה מלחמה גדולה על זה, ובמשטרה אישרו שהתקיימו ״דיונים משמעותיים״ לגבי נצ"מ ליברטי.