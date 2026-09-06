יממה לפני סבב מינויים נרחב במשטרה, ולמרות מחסור בקצינים בכירים רבים, הודיע היום (ראשון) השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל דני לוי כי לא יבוצעו מינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. ל-ynet נודע כי הרקע לכך הוא כוונת המפכ״ל למנות את נצ״מ תמר ליברטי לסגנית יועמ"שית המשטרה. גורם בלשכת בן גביר טען: "זה מינוי של היועמ"שית". בלשכת בן גביר הוסיפו כי הייתה מלחמה גדולה על זה, ובמשטרה אישרו שהתקיימו ״דיונים משמעותיים״ לגבי נצ"מ ליברטי.
11 תתי-ניצבים ו-130 סגני ניצבים וניצבי משנה היו אמורים לקבל תפקידים חדשים בסבב הקרוב, אבל בן גביר הודיע כאמור למפכ"ל כי לא יאשר זאת. בהודעה נכתב שבן גביר אמר כי "לא ראוי לערוך מינויים של בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, שכן הדבר עלול להיתפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. בהתאם לכך, כלל המינויים יוקפאו עד לאחר הבחירות, למעט מקרים דחופים שייבחנו באופן פרטני".
על רקע הסבבים הגדולים שבוצעו בשב"ס בימים האחרונים, אמר גורם בכיר בלשכת המפכ״ל כי ״משטרת ישראל מקיימת את דיוני השיבוצים בהתאם לנוהלי השיבוץ והקידום". לדבריו, "המפכ״ל מצפה מהשר לגבות את החלטתו והספ״כ, כפי שהוא נוהג לעשות מול הארגונים האחרים שבתחום אחריות משרדו״.
בחודש דצמבר 2022, עוד לפני שנכנס בן גביר לתפקיד, הוא פנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה במכתב ודרש ממנה להורות על "עוצר כלל מינויי הבכירים במשטרה ערב כניסתה של הממשלה החדשה". דבריו של בן גביר הגיעו לאחר הפרסום ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" על דרישתו ממפכ"ל המשטרה דאז יעקב שבתאי לעצור שני מינויים של בכירים עד כניסתו לתפקיד, ועל כך שהשר לביטחון הפנים היוצא עמר בר-לב חתם יממה קודם על המינויים.
במכתב ששיגר בן גביר לבהרב מיארה, הוא טען כי "המפכ"ל והשר לביטחון הפנים מבצעים מינוי במחטף של בכירים במשטרה". בן גביר הוסיף כי פנייתו באה "בהמשך להתנהלות בעייתית מאוד המתרחשת בימים אלה במשרד לביטחון הפנים, שעה שיש ניסיון לבצע 'מחטפים' ולהעמיד את השר המיועד לביטחון לאומי בפני עובדות מוגמרות".
פורסם לראשונה: 15:19, 06.09.26